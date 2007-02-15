Мои секреты красоты

Вообще-то я уверена, что с помощью даже самого дорогого крема нельзя сделать себя моложе. Я не возлагаю надежд на кремы.
У меня есть подруги, которые заняты только собой, но они выглядят гораздо старше меня. Молодость сохраняет только ваше дело, которое приносит вам удовлетворение. Тогда мозг не дает команды организму стареть. Напротив, все направлено на то, чтобы успеть как можно больше, чтобы не упустить возможности. Мне кажется, что основной секрет, который я передам своему сыну, его детям, – найти любимое дело, которому ты хочешь посвящать много времени. Тогда глаза будут блестеть и будешь хорошо выглядеть.
Безусловно, для работы необходимо много сил, восполнить которые помогает качественная и простая еда. Никаких пирожков, салатов оливье, майонезов. Все должно быть совместимо друг с другом и приправлено фруктовыми или овощными соусами. Кстати, со мной согласятся и народные целители, в пищу надо обязательно употреблять мед. Кулинары используют его не только в приготовлении пирогов и пирожных, но и для соусов. И потому мой главный секрет – ешьте мало и натуральные продукты. И тогда вы будете выглядеть свежо и молодо.