Мои секреты красоты

В ообще-­то я уверена, что с помощью даже самого дорогого крема нельзя сделать себя моложе. Я не возлагаю надежд на кремы.

У меня есть подруги, которые заняты только собой, но они выглядят гораздо старше меня. Молодость сохраняет только ваше дело, которое приносит вам удовлетворение. Тогда мозг не дает команды организму стареть. Напротив, все направлено на то, чтобы успеть как можно больше, чтобы не упустить возможности. Мне кажется, что основной секрет, который я передам своему сыну, его детям, – найти любимое дело, которому ты хочешь посвящать много времени. Тогда глаза будут блестеть и будешь хорошо выглядеть.