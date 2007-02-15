Игра на его территории

Сначала женщины сделали это от безысходности - во время Первой мировой им надо было заменить на производстве ушедших на фронт мужчин. А стоять у станка в юбке в пол и жестком корсете оказалось крайне неудобно.

Первой сознательной «нарушительницей границ» стала Коко Шанель - она не только сама любила надевать свитера, брюки и твидовые жакеты своих мужчин, но и перенесла в женский гардероб твидовые ткани и трикотаж, традиционные для мужских джемперов узоры в ромб и свободные «пляжные» брюки. Потом была Марлен Дитрих, появлявшаяся на публике в подчеркнуто мужском брючном костюме, и Ив Сен-Лоран, окончательно узаконивший строгий брючный костюм (и даже смокинг) в женском гардеробе. И женщины поняли, что мужская одежда - это не только очень удобно, но и очень сексуально. Что сорочки прекрасно подчеркивают пышный бюст, а галстук добавляет облику еще большую пикантность.

Твид и бархат

Поэтому ни одна из модных женских коллекций уже давно не обходится без цитат из мужского мира. Взять хотя бы все тот же костюм. Безусловный хит сезона - бархатный костюм. При строгом крое и спокойных тонах (темный синий, глубокий бордовый и пр.) он может превратиться в офисный костюм. А с яркими украшениями - крупной брошкой на лацкане, ярким платком, ниткой бус - станет прекрасным вариантом для какого-нибудь торжественного выхода.

Этой зимой в женских коллекциях даже нарочито «муж­ские» пиджаки делают приталенными - в моде женст­венность. А твидовый жакет английских эсквайров -

вторая после маленького черного платья незаменимая вещь в нашем гардеробе. Британцы относятся к ним с трепетом и передают свои твидовые вещи из поколения в поколение. Надев твидовый пиджак на работу или на прием и добавив к нему строгую черную юбку или брюки прямого покроя, вы всегда будете выглядеть уместно и элегантно.

Особой популярностью у женской половины пользуются шорты и бриджи - они не покидают верхние строки рейтингов уже не первую зиму. Нынешний особо модный вариант - ткань в клетку, плотные колготки под шортами и сапоги с высоким голенищем как дополнение. Если фигура позволяет, можно выбрать шорты с завышенной талией, подчеркнув ее дополнительно поясом, и даже суперэротичный (а также супермодный) вариант - шортики из вязаного трикотажа.

Ковбои... на кухне

Сапоги - отдельный разговор. Особенно - казаки. Мы по­лучили их в наследство от американских ковбоев. Тогда никому и в голову не могло прийти, что их будут носить российские женщины, да еще и сочетая с джинсами, на ковбойский манер. Сегодня казаки красят во все цвета радуги и носят даже с воздушными вечерними платьями. Модный акцент - брюки (вне зависимости от длины, кроя, материала) и джинсы заправляют в казаки. Жокейские сапоги - гораздо более женственный вариант, чем казаки. Их красиво сочетать с ансамблем из замшевого пиджака и сильно облегающих джинсов. Хотя с шелком и тафтой тоже очень романтично.

Галстук вместо платочка

Слабый пол решил не ограничиваться «крупными жанрами» - брюками или джемперами. Ведь в мужском мире так много приятных мелочей, которые при умелом использовании придадут облику дополнительную изюминку. Завоевав высокие позиции в бизнесе и политике, женщины присвоили себе право носить запонки. Запонки сегодня вновь входят в моду, и многие именитые фирмы выпускают два варианта сорочек - с манжетами на пуговицах и на запонках. Наиболее тонкое сочетание - рубашка + запонки и все это -

с жилетом.

Приталенный жилет из костюмной ткани - еще одна вещь-перевертыш. В зависимости от аксессуаров и времени дня он может превращать свою хозяйку в собранную «закрытую» бизнес-леди и в весьма привлекательную особу. Жилет а-ля составная часть костюма-тройки - классический, но далеко не единст­венный вариант. Не менее выигрышно на женской фигуре смотрятся жилеты из трикотажа, бархата, замши. Даже если на вас надеты банальные джинсы, достаточно добавить к ним однотонную рубашку и жилет, и все это, несмотря на откровенную неформальность джинсов, придаст строгость наряду.

И наконец - галстук. Самый мужской из всех элементов мужского гардероба. Теперь и до него добрались нежные женские ручки. Женщины носят короткие галстуки. Нам позволено украшать его, завязывая причудливые узлы и прикалывая броши. Наиболее броский и беспроигрышный вариант - в сочетании с жилетом и белой сорочкой.