Борьба за иркутский аэропорт продолжается

С ам Алексей Куликов считает, что был уволен со своей должности с нарушениями, и подал в суд иск, в котором обжаловал решение Росавиации. «Я не держусь за кресло, – заявил Алексей Куликов. – Это госпредприятие и министерство транспорта вправе принимать любое кадровое решение. Но хотелось, чтобы все было сделано по закону и по совести. Со мной же поступили совершенно некорректно и незаконно».

Гендиректор ФГУП «Аэро­порт «Иркутск» был уволен 12 января 2007 года. Об этом на пресс-конференции 19 января сообщил и.о. руководителя Рос­авиации Андрей Паршинцев. Он также сообщил, что и.о. гендиректора авиапредприятия назначен Виктор Морозов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора аэропорта. Морозов будет управлять аэропортом до прояснения итогов конкурса на замещение должности гендиректора предприятия, который был проведен 16 ноября 2006 года. Итоги конкурса, согласно которым победителем был объявлен гендиректор авиакомпании «Самара» Константин Былинин, обжаловал один из участников конкурса – гендиректор Иркутского авиаремонтного завода Валентин Чепанин.

Тем временем специальная рабочая группа Росавиации и Ространснадзора начала проверять деятельность аэропорта. Андрей Паршинцев сообщил, что у властей «вызвали озабоченность нарушения финансовой и бухгалтерской дисциплины на предприятии». Алексей Куликов прокомментировал эту «озабоченность» так: «Меня тревожит, что руководство Росавиации говорит о каких-то гипотетических нарушениях еще до окончания проверки. Скорее всего, проверяющим дано задание найти что угодно, что могло бы меня скомпрометировать. Предыдущие проверки Росавиации никаких нарушений не обнаружили».

В свое время дата конкурса на замещение должности гендиректора Иркутского аэропорта несколько раз переносилась. В итоге он был проведен 16 ноября. Об этой дате Алексей Куликов узнал уже постфактум и принять в нем участия, соответственно, не смог. А вскоре коллектив аэропорта «Иркутск» заявил о своем несогласии с действиями Росавиации.

В заявлении коллектива аэропорта говорилось: «Нарушая существующее законода­тель­ство РФ, и.о. руководителя Росавиации (на тот момент. – «АН») господин Юрчик инициировал проведение конкурса на замещение вакантной должности генерального директора (при действующем-то руководителе) ФГУП «Аэропорт «Иркутск». Конкурс был проведен с рядом нарушений».

Нарушений было действительно достаточно. Например, объявление о проведении конкурса было опубликовано за три дня до даты его проведения вместо установленного законом 30­-дневного срока. Кроме того, есть и другие сомнения в легитимности конкурса. Так, согласно Положению о Федеральном агентстве федерального имущества (Росимущество) (утверждено постановлением правительства № 691 от 27 ноября 2004 года), конкурсы на замещение вакансий руководителей ФГУП может проводить только Росимущество. Помимо прочего, объявив конкурс на «замещение вакантной должности гендиректора Иркутского аэропорта», Росавиация не уволила должным образом с этого поста Алексея Куликова.

В 2001 году до прихода на пост руководителя Алексея Куликова «Аэропорт «Иркутск» находился в «аховом» состоянии – счета предприятия были заблокированы, общая задолженность составляла более 150 млн. рублей, заработная плата работникам не выплачивалась, износ основных производственных фондов превышал 80 процентов. При Куликове ситуация заметно улучшилась, произошло финансовое оздоровление. В 2003 году была удлинена взлетно-посадочная полоса, установлено современное светосигнальное оборудование. Большой объем работ проведен по реконструкции аэровокзала и служб. Вероятно, вставшее на ноги предприятие стало для кого-то очень привлекательным…

В письме работников аэропорта высказывается версия причины борьбы чиновников Росавиации против Алексея Куликова. «В деятельности господина Юрчика мы усматриваем открытое лоббирование интересов лиц, близких к структуре альянса AirUnion, кстати, как и в случаях с аэропортами Южно-Сахалинска, Магадана, а также ГОСНИИ ГА и т.д.», – говорится в заявлении.