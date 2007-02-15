Язычники против олимпийцев

Е сли «Зеленый патруль» – уже достаточно нашумевшая на Кубани организация, прославившаяся своими экстравагантными акциями типа «Россия – страна лапты!», то «Союз нетрадиционных конфессий» принял участие в публичной акции впервые. Больше всех от митингующих досталось «зарубежным, антирусским видам спорта»: фристайлу, бобслею и разновидности санного спорта – скелетону.

«Скелетон – это вообще дьявольщина какая-то!» – возмущался лидер «Зеленого патруля» Иван Цой. – В Рос­сии всегда играли в лапту, которую у нас украли американцы и назвали еще одним мерзким словечком «бейсбол». Мы хотим иметь возможность играть в лапту и молиться богам на территории Сочинского пар­ка, где на Красной Поляне издревле были расположены наши капища и жертвенники. А Олимпиаду пусть в Корею отправляют!»

В конце концов митингую щие приняли решение написать президенту России и патриарху Алексию II. Предложение одного из собравшихся положить начало эпистолярному роману с далай-ламой также было с восторгом одобрено митингующими. Участники двух организаций раздавали журналистам пресс-релизы и листовки, демонстрировали агитационные материалы.

В частности, у представителей «Союза независимых конфессий Кавказа» (они митинговали с воздушными шариками и в майках) были плакаты следующего содержания: «Староверы против игр!», «Кому мешают кришнаиты?», «Храму солнца на Красной Поляне – быть!». А сторонники «Зеленого патруля» подняли плакаты с надписями: «За народные виды спорта!», «Руки прочь от Сочи!», «Поддержим заявку Кореи!».