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Юристы идут в народ

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Юристы идут в народ
П. Крашенинников

  - Расскажите о мотивах объединения российских юристов в Ассоциацию и о намерении АЮР создать в стране сеть пунктов бесплатной юридической помощи.


– В стране до прошлого года действовало два союза юристов со своими региональными отделениями и со своими исходными задачами. Один из них (Российский съезд юристов. – «АН») возглавлял Сергей Степашин, второй (Союз юристов России. – «АН») – Олег Кутафин. Когда у нас были две ассоциации, юридический и политический бомонды были рассредоточены. И это было неконструктивно, несмотря даже на отсутствие конфликтов между нами. Мы часто принимали дублирующие друг друга решения. А иногда, напротив, – разные, несогласованные друг с другом, что тоже выглядело довольно странно.
 
Потому необходимость объединения в такое сообщество по профессиональному признаку давно назрела. В прошлом году было принято историческое решение объединить оба союза, превратив их в Ассоциацию.
В нее вошли не только физические, но и юридические лица. В числе последних – Нотариальная палата, Палата адвокатов, различные клубы юристов из разных регионов и городов. Объединение получилось достаточно представительным.
 
После продлившегося год организационного становления АЮР мы решили перейти к активному продвижению наших профессиональных замыслов. Один из них и воплотился в намерение создать пункты бесплатной юридической помощи. Согласитесь – большая часть нашего населения не способна оплачивать юридические услуги. А юридическая безграмотность людей зачастую становится первопричиной многочисленных нарушений их прав. Да и государству не нужны повторения ситуаций с обманутыми дольщиками или финансовыми пирамидами. Мы понимаем, что гражданское общество, о котором сейчас много говорят, без правового государства строить невозможно.
 
– В чем эта помощь будет заключаться?
 
– В первую очередь в разъяснении гражданам их законных прав. Если, к примеру, жилищные, трудовые, связанные с личной безопасностью и какие-либо еще права будут нарушены, мы оснастим клиента защитной правовой аргументацией. АЮР планирует выходить и на более высокий уровень. С тем чтобы представлять интересы пострадавших в суде. Причем и по гражданским, и по уголовным искам. Кроме того, речь идет и о планах предоставления Ассоциацией бесплатнойадвокатской помощи.
 
– А когда ваша гуманная схема реально сможет заработать?
 
– Я думаю, что ее внедрение будет поэтапным и начнется уже в этом году с самых отдаленных от федерального центра регионов.
 
Я лично провел переговоры с людьми, готовыми работать в этом направлении, аккумулируя денежные средства. Это люди бизнеса и представители чиновничества. Сейчас задача состоит в том, чтобы скоординировать наши действия и предельно четко организовать работу.
 
– Кто сможет воспользоваться предоставляемой юридической помощью?
 
Она в основном рассчитана на малоимущих россиян. На практике новая система оказания юрпомощи будет выглядеть самым привычным образом. То есть в адвокатской, нотариальной конторах или в юридической службе на предприятии с определенной периодичностью и в установленное время будут приниматься люди. И консультировать их будут такие же квалифицированные юристы, как в нынешних платных консультациях, но абсолютно бесплатно…   
 
– Наше юридическое представительство действительно готово к такой нагрузке? Несложно представить, какое бесчисленное множество людей будет реагировать на такую популярную инициативу.
 
– Я-то как раз «мавзолейных» очередей не ожидаю. В основном пойдут те, кому уже просто некуда податься. Отчаявшиеся люди. Сужу по опыту работы в своей общественной приемной в Магнитогорске. Туда ходят с неразрешимыми для простых людей проблемами хронических зарплатных задолженностей или армейской тирании...
 
– А где вы возьмете столько юристов? Ведь потребуются десятки тысяч людей, причем хорошо юридически образованных?
 
– Ассоциация исчисляется больше чем десятками тысяч квалифицированных кадров. Поэтому основной актив будет состоять из членов АЮР в ее региональных представительствах. Понятно, что членство в Ассоциации – не профессия, а принадлежность к корпоративному общественному объединению. Туда входят и судьи, и адвокаты, и нотариусы, и те, кто работает на предприятиях, и т.д. При столь мощном кадровом представительстве оказание такого рода квалифицированной помощи не кажется нереальным.
 
– А кто за это будет платить? Ведь юридические консультации – удовольствие очень дорогое.
 
– Члены Ассоциации будут работать на общественных началах. Если говорить об обеспечении оргтехникой, то его АЮР возьмет на себя. Часть пунктов будет создана на уже существующей базе (юридические лица, адвокатские конторы). Какую-то часть финансовой ответственности поделят между собой субъекты и муниципалитеты.
А со временем мы планируем договориться с крупными компаниями о том, чтобы какие-то деньги выделялись и на поощрение задействованных юристов.
 
– А зачем власти вообще просвещать народ? Ведь человек, знающий свои права, будет их «качать», а так и до эксцессов недалеко?
 
– Самая неустойчивая власть – это власть над бесправными и нищими. Нормальная власть, как правило, понимает, что ее граждане должны быть образованными, в том числе с правовой точки зрения. Во-вторых, они должны быть имущими. А зная свои права, они создают надежный фундамент для гражданского общества.

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