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Фабрика вампиров

У медицинской пиявки 270 зубов и целая аптека в загашнике

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Фабрика вампиров
Пиявки, как и деньги, – растут в банке

Кровососы в отделе кадров

- Ну пойдемте, покажу вам, как улыбаются вампиры, - сказала Елена Титова, завлабораторией центра.

- Вы шутите?! Разве они умеют улыбаться?

- Конечно! Пиявка перед укусом широко раскрывает присоску - улыбается...

Проходим в цех разведения. Здесь на бесчисленных стеллажах стоят здоровенные банки, в которых растут лечебные упырьки. От момента вылупления из кокона до взрослого, пригодного к употреблению, состояния. Этот процесс занимает 9-12 месяцев. Женщины в белых халатах ни минуты не остаются в покое. Шумит вода, звякает стекло, работницы без конца моют, чистят, драят банки и посудины, перекладывают в торф оплодотворенных самок, меняют воду у покормленного молодняка...

Пиявка ест нечасто, раз в три месяца, но питается исключительно свежей кровью. За ней, кровушкой, ежедневно ездят по Подмосковью и сопредельным областям спец­автомобили - забирают ее с мясокомбинатов. Кормежка осуществляется довольно хитрым способом. В отдельную широкую посудину наливается кровь, сверху в нее опускается нечто похожее на барабан (натянутым бычьим пузырем вниз). В барабан кладутся пиявки. Чтобы добраться до крови, им необходимо пузырь прокусить - тогда уж пей до отвала!.. Так кровососов сызмальства тренируют, готовят к единственному, главному в их жизни укусу, который спасает человека от целой кучи хворей. После кормления пиявкам несколько дней подряд меняют воду, чтобы не отравились продуктами собственной жизнедеятельности. Каждый раз заботливо их промывают и все - вручную! Для такой работы одних крепких нервов недостаточно, требуется по-настоящему любить этих раздутых от крови «прилипал».

- Пиявки очень чувствительны к биополю человека, к его настроению, - уверяет Елена Титова. - У нас порядок такой, что если даже у работницы голова разболелась - тут же отправляем ее домой. Потому что пиявка - существо тонкое, моментально ощущает любой негатив и от этого хиреет, болеет и сама нуждается в лечении. А от продолжительного общения с человеком злым, неуравновешенным она просто погибает.

На производстве трудится 25 выращивателей медицинских пиявок - профессия уникальная, которой обучиться можно только по месту работы. Текучесть кадров здесь минимальная.

- Беседа с соискателем должности всегда происходит в присутствии пиявок - от их поведения зависит, возьмут претендента в штат или нет, - делится профессиональным секретом Вячеслав Мигаль, коммерческий директор Центра. - Нервным, раздражительным и недобрым людям под благовидным предлогом мы отказываем в трудоустройстве.

Природная виагра

Гирудотерапию (от латинского hirudo medicinalis - пиявка медицинская) врачи использовали еще в Древнем Египте, Греции, Риме. В России настоящий бум на пиявок начался в XVIII-XIX веках. Причем применяли их не только по прямому назначению, в медицинских целях. Российские и европейские красавицы перед балами ставили «прилипал» за уши - для придания нежного румянца лицу и соблазнительного блеска глазам. Впрочем, знающие дамы и сегодня проделывают ту же процедуру.

В природе существует около 400 видов пиявок, но в медицинской практике используются только три.

У пиявки три челюсти, по форме напоминающие значок «мерседеса», в каждой - по 90 зубов, острых, как бритва. Укус ощущается, как прикосновение крапивы, да и то только несколько первых секунд. Потом пиявка впрыскивает под кожу гирудин, обезболивающее вещество, препятствующее к тому же свертыванию крови. Сосет кровь она от
10 минут до часа, пока сама не отвалится. И высасывает ее в итоге в 3-5 раз больше собственного веса. Насосавшуюся пиявку врач тут же уничтожает, опустив в раствор хлорамина. Убийца неблагодарный... Но что получает взамен пациент?

Кровососы обладают поразительной способностью кусать не куда попало, а в строго определенные точки - в пересечения энергетических меридианов (точки иглоукалывания). От укуса такая чувствительная точка активизируется, да вдобавок в нее вместе с пиявочным секретом впрыскивается целый набор натуральных «медикаментов», не имеющих противопоказаний и побочных действий.

Медики давно и с полным основанием называют пиявку настоящей «природной аптекой». При укусе она вводит в организм человека комплекс биологически активных веществ. Чего только не лечат с помощью пиявки! Трудно найти медицинскую область, в которой кровососы не могут выступить соло - в качестве самостоятельного лекаря или в ансамбле комплексного лечения. Пиявки применяются в кардиологии и онкологии, при кожных заболеваниях, в урологии и гинекологии, при болезнях желудка, печени, почек и легких, для стабилизации кровяного давления и излечения глазных «болячек». Пикантная деталь: пиявка - настоящая природная виагра, только более эффективная и менее опасная, чем разрекламированная и дорогущая таблетка...
К слову, отпускная цена пиявки - 26 рублей 40 копеек. Но это в Центре, а врач берет с пациента уже от 100 рублей за штуку.

Любопытно, но кроме прямого воздействия на больной орган при гирудотерапии возникает уникальный побочный эффект: организм стремительно очищается от шлаков, происходит не только его общее оздоровление, но и омоложение. Почему? Точный ответ на этот вопрос ученые не могут дать и сегодня. Несмотря на многолетние въедливые исследования, столь широкие терапевтические эффекты гирудотерапии пока не удается полностью «расшифровать». Биохимия пиявочного секрета (слюны) и многогранность ее воздейст­вия на человеческий организм еще ждут своего научного объяснения...

«Дикая» пиявка опасна для здоровья

Помнится, из подмосковных озер, в которых всю жизнь купался автор этих строк, пиявки исчезли лет двадцать назад. А раньше спасу от них не было! «Прилипалы» не выносят даже малейшего загрязнения, и их исчезновение - безошибочный индикатор неблагополучия водоема. Впрочем, если бы дело касалось только нескольких озер... Пиявка исчезает из естественных условий повсемест­но. Уже в 1984 году она была занесена в Международную Красную книгу.

Специалисты из Центра пиявки предупреждают: сегодня в стране орудует множество шарлатанов, использующих пиявок, выловленных неизвестно где. Также, почерпнув отрывочные сведения о гирудотерапии, природными пиявками люди пытаются лечиться самостоятельно. Такое «лечение» может иметь фатальные последствия для здоровья - вплоть до заражения гепатитом и даже СПИДом (были такие прецеденты). «Дикую» пиявку, прежде чем использовать, необходимо посадить «на карантин» минимум на
3 месяца. За это время больной кровосос (а таких в живой природе - большинство) погибнет или выздоровеет. Только «послекарантинных» пиявок и можно применять в домашних условиях. Но лучше все же это делать под наблюдением специалиста...

Центр пиявки маточное поголовье обновляет на Кубани, в чистых краснодар­ских водоемах. И подвергает выловленных «прилипал» многоступенчатой проверке. Вообще, Центр в Удельной - предприятие многопрофильное и бе­зотходное. Некондиционные кровососы, например, идут в переработку: на их основе делают целую серию парфюмерной продукции. Проходят на базе Центра обучение и будущие специалисты-гирудотерапевты.

Кстати сказать, данная специальность ни в одном медицинском вузе не преподается. На курсы гирудотерапевтов идут медики, которые дейст­вительно любят пиявку - у таких она и работает «на всю катушку»! В любом другом случае толку не будет. По крайней мере, для пациента. Разве что болезная пиявка свою порцию кровушки засосет - без особой пользы для человека...

Аргументы специалиста

Сергей Звягинцев, кандидат медицинских наук, гирудотерапевт:

- Уникальность гирудотерапии в том, что при лечении используется живой организм, а не набор таблеток или уколов. Попытки получить «вытяжку» комплекса активных веществ из мертвой пиявки предпринимаются давно, и в прин­ципе небезуспешно, но ничто не может сравниться в эффективности с укусом «лечебного червя»! Уверен, что при всех успехах медицины полноценной замены hirudo medicinalis не будет никогда. Пиявка лечит не только и не столько кон­кретное заболевание, но восстанавливает в организме правильный баланс всех жизненных процессов, укрепляет организм, гармонизирует энергетику и биополе человека. Такое комплексное, а не узкоспециальное лечение присуще старинным методам и тем отличает ее от медицины современной. 

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