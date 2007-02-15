//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Федор Конюхов в поисках счастья

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, Калининград ]

Федор Конюхов в поисках счастья
Федор Конюхов давно хочет стать священником

- Федор, вам 55 лет, более тридцати из них вы путешествуете, несколько раз обошли весь мир и по суше, и по морю. Нашли то, за чем пускались в странствия?

– Человек в этом мире никогда не найдет то, что ищет. Годы проходят, и ты становишься другим. Если я раньше боялся одиночества, то сейчас понял, что это было напрасно, одиночества нет. На земном шаре ты никогда не одинок, есть птицы, животные, океан живой, горы живые, и всегда присутствует Господь Бог. То, что я искал в молодости, оказывается, не нужно было искать. Сколько человек живет, столько он будет познавать и меняться… Я вот сейчас вернулся из плавания, в семнадцатый раз пересекал Атлантику, и все спрашивают – зачем? А каждый раз были свои цели, и я к ним шел. Когда-то у меня были спортивные амбиции и достижения, потом искал темы для творчества, ходил в научные экспедиции, изучал жизнь и быт народов Севера... Жизнь все время ставит новые задачи.
 
– Сейчас, когда вы освоили морскую стихию и земную твердь, ваши планы связаны с освоением неба – хотите подняться на воздушном шаре на высоту более 40 км и тем самым установить мировой рекорд?
 
– Я хожу не за рекордами, хотя у путешествия на воздушном шаре спортивные цели. Но я думаю: а какие картины я увижу, нарисую, когда буду в страто­сфере? А в малом космосе? Какие мысли и чувства возникнут, в какие они выль­ются стихи и книги? Потом я собираюсь опуститься в самую глубокую точку Мирового океана – Марианскую впадину. Кто-то должен это сделать. Нельзя останавливаться. Надо работать, готовиться. На это все уходят многие годы. Нельзя ни с того ни с сего подняться на Эверест. Я готовился к этому восхождению девятнадцать лет, и тридцать лет – к походу на Северный полюс. Когда я впервые сказал, что хочу пойти на яхте в одиночку вокруг света (а это было советское время), меня подняли на смех: «Куда ты пойдешь? Кто тебя пустит? Да у тебя и яхты нет». А яхтенный капитан Юра Куликов пришел ко мне и сказал: «Федор, готовься. Рано или поздно откроется железная дверь, и ты будешь первым. Но ты должен быть к этому готов». И я первым прошел в одиночку на яхте вокруг света в 1990 году. Ставишь цель – достигаешь. Теперь у меня запланированы экспедиции на 2015, 2020 годы.
 
– Сколько же вы намерены еще путешествовать?
 
– А я не намерен путешест­вовать. Я бы хотел заняться другим. Я давно хочу быть священником в небольшом приходе, иметь свою церковь, благословлять и встречать моряков, альпинистов, пилотов, но обстоятельства никак не позволяют пока сойти с моей колеи. Есть обязательства, обещания. Хочу больше написать картин. Меня угнетает, что я мало времени уделяю творчеству.
 
– А семье?
 
– Семья у меня на первом месте. Вот я сейчас к вам приехал, и три дня и три ночи не смогу видеть моего сына Колю, ему сейчас годик. Мы его назвали в честь Николая Чудотворца, моего самого любимого святого, он много мне помогал. Может быть, Коля осуществит мои мечты и станет священником? Я бы не хотел, чтобы он был путешественником, это слишком опасно. Но с моим старшим сыном Оскаром мы четыре раза ходили через Атлантический океан, не считая других экспедиций. С женой Ириной дважды пересекали Атлантику. Они помогают мне во всем, это наш образ жизни. Через год мы с Ирой и Колей пойдем вокруг Антарктиды, а Оскар будет готовить яхту. У меня еще есть дочка Танечка, четыре внука, я дедушка.
 
– Вы столько всего видели за время своих странствий. Что-нибудь еще может вас удивить?
 
– Земной шар настолько красив, что он всегда меня удивляет. Господь Бог так создал человека, что недостаточно жизни, чтобы познать красоту земли. Я люблю людей, люблю жизнь, сколько бы ни жил человек, он не скажет, что все познал… Я даже не ставлю такую цель. Что-то должно оставаться для других.
 
– Что важнее во время одиночного плавания – физическая подготовка или духовная?
 
– И то и другое важно. Я недавно был в Южной Африке, в Кейптауне. Там столько спортплощадок, что Москве надо еще лет пятьдесят, чтобы достигнуть такого уровня. Там все занимаются спортом! Но выйти на улицу там нельзя даже днем – страшно. Ночью вообще никто не может выйти из дома. Там тебя убьют, забьют как раз эти натренированные мальчики. Духовное начало в человеке там не развивают. Так что спорт не панацея, чтобы исправить человека, это лишь одна из составляющих. Человек должен развиваться духовно.
 
– А вы видели НЛО?
 
– Об этом надо не меня спрашивать, я человек православный, в иное верю. Но если я больше тысячи дней и ночей был в одиночном плавании в океане, то, конечно, видел что-то такое, чему пока нет ни имени, ни названия. Скорее всего, это природные явления, которых мы пока не знаем. Еще сто лет назад человек не знал, что такое молния и гром, что такое радиоволны. Сейчас же никто не прячется под стол, когда сверкает молния.
 
– Давно стали православным?
 
– С детства, у меня родители верующие. Папа и мама с 1916 года, они родились при царе и еще живы. 70 лет они вместе.
 
Когда мне в школе говорили, что Бога нет, а сами хвалили Пушкина, я думал – Пушкин верующий, Лермонтов верующий, Гоголь верующий, что-то не то учителя говорят. Когда вышла Большая советская энциклопедия, и в ней было сказано, что Иисус Христос – это миф, я поднял руку на уроке и спросил: «А почему мы живем по мифу? У нас сейчас 1968 год от Рождества Христова». Учительница крикнула: «Конюхов, не дерзи!» – и выгнала меня из класса.
 
Конечно, я стал больше верить, когда оказался один в океане, в горах, в Арк­тике, в Антарктике, там нельзя быть неверующим, как нельзя быть атеистом в бою, на войне.
 
– Вы с директором Музея Мирового океана Светланой Сивковой договорились установить на территории музея яхту, на которой совершали кругосветное плавание. Но это сложно осуществить…
 
– Яхта сейчас в яхт-клубе Владивостока, на ней иногда выходят в море на субботу и воскресенье, попить водочку, покупаться, порыбачить. А эта яхта видела мыс Горн, эта яхта спасла мне жизнь, она поставила рекорд и принесла победу – она первая в России обошла вокруг света. И если мы сохраним эту яхту в музее, значит, мы уважаем эти достижения.
 
– Вы ходили в горы, плыли по океану, странствовали по суше… А к чему больше душа лежит?
 
– Если скажу, что больше нравится подниматься на Эверест, то обижу мыс Горн, который видел трижды, обижу Северный и Южный полюсы. Мыс Горн – полюс яхтсменов. Так же как Эверест – высочайший полюс для альпинистов. Для меня они в одном ряду. Я скучаю по собакам, хочу пройти на собачьих упряжках, в октябре вылечу в Канаду для тренировок перед большой гонкой через всю Канаду. Скучаю по верблюдам, с детства мечтал водить караваны. Я опоздал родиться, лет триста назад я был бы погонщиком верблюдов…
Мы планируем выйти из Калмыкии и пройти через Монголию, зайти в Китай, в Тибет, потом развернуться и через Афганистан, Пакистан прийти в Мекку, в Саудовскую Аравию, а затем двинуться в Иерусалим. И обратно в Калмыкию. Сейчас эти проекты трудновыполнимы, весь мир в огне. А я хотел пройти по местам трех мессий, трех религий. Это красивый проект, и мы бы хотели, чтобы в нем приняли участие художники, поэты, писатели, композиторы, кинематографисты, ученые из разных стран, чтобы каждый мог поклониться своему Богу.
 
– Как вы справляетесь с неудачами?
 
– У меня было очень неудачное плавание, перевернулся возле Антарктиды. Когда все же выбрался из той передряги, решил: больше не буду ходить в океан, стану художником. Зураб Церетели направил меня в Академию изящных искусств во Франции, и вот я там учусь; проходит год, уже ночи не сплю, жена просыпается, а я лежу и плачу. И тогда она говорит: пора тебе в плавание…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в воскресенье, 18 августа, заявил, что страна теряет признаки государства. По словам дипломата, речь в данном случае идет о территории и населении.

//В мире

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой".

//новости партнеров

//В мире

Политолог оценил заявление Порошенко о "страхах России"

Политолог оценил заявление Порошенко о "страхах России"

Политолог Александр Дудчак утром в воскресенье, 18 августа, высказался о резонансном заявлении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава страны ранее рассказал о "страхах России".

//Наука

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М". Углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ранее поставляла британская компания.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политик Олег Буров: Сегодня в Риге я видел счастливых людей

Политик Олег Буров: Сегодня в Риге я видел счастливых людей

Рига празднует день Рождения. В эти выходные проходят крупнейшие мероприятия в столице Латвии. Рига загадочна и прекрасна! В воздухе витает дух радости и потрясающего настроения.

//Здоровье

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь

Медики назвали несколько факторов, способных продлить долголетие человека. На первом месте - активная интимная жизнь и любимая работа. Регулярный секс стимулирует иммунную систему.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

АктрисаКристина Асмус опубликовала фотоотчет после отпуска на Мальдивах. По признанию артистки, на море она предпочитает загорать, а не плавать. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл"

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич днем в воскресенье, 18 августа, сообщил, что Россия абсолютно не боится сильной и единой Украины, а наоборот – заинтересована в этом.

//В мире

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

В Североатлантическом альянсе осудили террористический акт, который был совершен во время празднования свадьбы в Кабуле. Страшное происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 17 августа.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Валерия призналась, что ее старший сын женился

Валерия призналась, что ее старший сын женился

Знаменитая российская певица Валерия призналась, что ее старший сын Артемий женился. Молодой человек скрывал свой роман и рассказал о бракосочетании матери и отчиму всего за день до торжества.

//Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заразиться педикулезом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заразиться педикулезом

Специалисты Роспотребнадзора перед началом учебного года рассказали, что следует предпринять, чтобы не заразиться педикулезом – заболеванием, которое вызывает паразитирование вшей на теле человека.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что автомобиль МВД столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс с супругой Анной и их тремя детьми проводят отпуск в Италии. Артист побаловал своих поклонников семейными фото. Супруга певцамсохранила прекрасную фигуру после рождения троих детей.

//Шоу-бизнес

В сети появилось новое фото 55-летней Натальи Ветлицкой

В сети появилось новое фото 55-летней Натальи Ветлицкой

В сети появилась новая фотография известной российской певицы Натальи Ветлицкой. Поклонникам было интересно узнать, как сейчас выглядит 55-летняя артистка, которая давно "не мелькает" на экранах.

//В мире

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета подсчитали количество львов, которые в настоящий момент живут в Африке в естественных условиях.

//Новости партнеров

//В мире

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Супруга президента Франции Брижит Макрон получила травму во время отпуска. Согласно последней информации осведомленных источников, 66-летняя женщина повредила правую руку, когда спускалась с лодки.

//Шоу-бизнес

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

Полина Гагарина поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией своей мамы. Согласно последней информации, на снимке Екатерине всего 20 лет, она запечатлена во время отдыха в Греции.

//Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой россиянина Даниила Медведева, которому он проиграл в полуфинале турнира в США. Российский теннисист победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира.

//В мире

СМИ: Британцы могут столкнуться с нехваткой еды и топлива при Brexit без сделки

СМИ: Британцы могут столкнуться с нехваткой еды и топлива при Brexit без сделки

Правительство Великобритании подготовило отчет с наиболее полной оценкой готовности Лондона к Brexit без сделки. О свидетельствах из правительственных документов написала сегодня газета The Sunday Times.

//Происшествия

Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая

Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что в автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая. В результате ДТП пострадали 15 человек.

//Политика

Шойгу успокоил США: "полеты Ту-160 на Чукотку - плановая работа"

Шойгу успокоил США: "полеты Ту-160 на Чукотку - плановая работа"

Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации. Глава Минобороны успокоил США: стратегические бомбардировщики Ту-160 будут летать на Чукотку по плану, а не для того, чтобы "задирать" Штаты.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь
2

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую
3

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем
4

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ
5

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры