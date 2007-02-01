Мужчина моей мечты

М ужчина моей мечты?.. Трудно сказать, какой он. Да и не надо придумывать себе идеалы и кумиров. Велика вероятность, что принц ни на белом коне, ни на каком другом так и не появится на вашем горизонте. И будьте готовы коротать век в одиночестве. Мне кажется, мужчина должен быть благородным, порядочным.

И пожалуй, самое важное – мужчина должен держать слово. А со всем остальным можно свыкнуться, смириться. Простить можно все, если человек любимый. Когда любишь, всегда пытаешься понять.



А если есть желание понять человека, встать на его позицию, любой мужчина станет идеальным. Единственное, что я не могу простить, – жестокость. Даже по отношению к близким людям, которые, как принято считать, все стерпят. Надо уметь ценить в мужчинах внимание и уважение к вам. Живя с человеком, обращайте внимание не только на досадные, разочаровывающие вас мелочи, но и на положительное, говорящее о любви к вам.