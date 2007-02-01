Мужчина моей мечты
№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Веденеева, ведущая канала «Домашний», директор фирмы «Trest «B» ]
И пожалуй, самое важное – мужчина должен держать слово. А со всем остальным можно свыкнуться, смириться. Простить можно все, если человек любимый. Когда любишь, всегда пытаешься понять.
А если есть желание понять человека, встать на его позицию, любой мужчина станет идеальным. Единственное, что я не могу простить, – жестокость. Даже по отношению к близким людям, которые, как принято считать, все стерпят. Надо уметь ценить в мужчинах внимание и уважение к вам. Живя с человеком, обращайте внимание не только на досадные, разочаровывающие вас мелочи, но и на положительное, говорящее о любви к вам.
Я помню одну историю. У меня были крупные с большими черными камнями серьги. Бижутерия, но очень дорогая, эксклюзивная. Я потеряла одну серьгу и очень переживала, но мужу ничего не сказала. Через год на какой-то незначительный праздник муж подарил мне точно такие же только из настоящего золота и с настоящими камнями. Оказывается, в тайне от меня, за границей в частной мастерской он заказал точную копию – отличить их практически невозможно. Я их одеваю только раз в год, на годовщину нашей свадьбы. Эти серьги – знак любви моего мужа. И таких знаков много, надо просто уметь их замечать. Идеален не какой-то мужчина вообще, а тот, кто рядом с вами, кто ценит и любит вас!
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