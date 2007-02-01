Распродажи

Мини - по-минимуму

Сперва определимся с тем, мимо чего мы пройдем со спокойным сердцем, даже если цены на эти модели упали на 90%. Слишком большая скидка, кстати, тоже повод насторожиться - вполне возможно, что купленная по дешевке вещь морально устареет к концу уже этого сезона.

Мой дизайнерский опыт подсказывает, что из моды выйдет мини - слишком уж много в последнее время было в коллекциях мини-юбок, мини-платьев, туник и сарафанчиков. Хотя весной подобные резоны вряд ли остановят девушек в желании надеть коротенькую юбочку. В целом образ немного успокоится - уйдут безумные сочетания цветов и фактур, все станет романтичнее и женст­веннее. Скорее всего, последнюю зиму в качестве актуальной тенденции доживают бархат и камуфляж, рюши и оборки. Они «высококалорийны», как торт с кремовыми розочками, и красотки пресытились ими довольно быстро.

На трикотаж можно потратиться

Пока это остается горячей тенденцией - трикотажные пальто. Тем более что весна для них - самое подходящее время. Уже не мороз, но еще и не тепло - солнышко только-только начинает пригревать. Смело покупаем трикотаж крупной вязки - платья, кардиганы и свитера. Они практичны, уютны и эффектны одновременно, поэтому дизайнеры не спешат прогонять их из своих коллекций.

Дутые куртки и пальто будут актуальны не только весной, но доживут и до следующей зимы. Самые модные - отороченные мехом. Сдержанные пальто-тренчи - они уже давно перешли в разряд классики, поэтому и зимой, и весной, и даже осенью никуда не исчезнут. Возможно, немного поменяется длина, но на это можно закрыть глаза.

Обувь - жокеи и платформы

Ни одна модная девушка нынешней осенью не могла обойтись без высоких сапог - их носили с брюками и шортами, мини-юбками и даже вечерними платьями. Если осенью вы еще раздумывали, покупать их или нет, то теперь стало окончательно ясно - надо брать. Стоить купить высокие кожаные сапоги - черные или коричневые, в жокейском стиле, который останется актуальным и следующей осенью. Возьмите на заметку - в моду постепенно возвращается платформа, так что если на распродаже вы заметите, что где-нибудь в уголке сиротливо стоят туфли с тупыми круглыми носами и на платформе, - берите. Весной они очень пригодятся.

Юбки - «взяли в руки карандаш»

Конечно же не простой, а юбку-карандаш - она переходит в следующую осень. Эту модель любят за то, что при кажущейся строгости она позволяет выглядеть сексуально и не выпадать при этом за рамки офисного стиля. Как же можно с такой расстаться? Выбираем «карандаш» того же серого или терракотового цвета, который был популярен в нынешнем сезоне.

Весной тенденции велят облачиться в натуральные материалы - шерсть и шелк. Поэтому хорошее приобретение - шерстяная юбка классического серого или коричневого цвета. В сочетании с тол­стым свитером ее можно использовать как casual, то есть одежду для отдыха. С водолазкой - прекрасный деловой вариант. Весной по-прежнему в моде юбка-баллон - хит нынешней зимы. А одна из тенденций следующей осени - опять объем и многослойность. Поэтому можно запастись шарфами, майками и водолазками, из которых вы эту многослойность будете конструировать.

Примеряя юбки, не стоит упускать из виду и платья. Прежде всего трикотажные платья-свитера. Это, на мой взгляд, вообще самое яркое открытие сезона, которое не потеряет актуальности и следующей зимой. Смело покупайте совершенно разные платья, которые следующей осенью можно будет носить снова, сочетая с брюками-дудочками, - как я уже говорила, многослойность останется в первой тройке горячих тенденций.

Брюки - бермудский шик

Досыта покрасовавшись в мини-шортах и продемонстрировав окружающим свои ноги, затянутые в плотные черные колготки, можно переключить внимание на более длинные варианты. Весной на первый план выйдут брюки-бермуды, а осень подарит нам узенькие брюки-дудочки и сигареты, которые мы и носили всю эту зиму. Поэтому дудочки можно прикупить сейчас, пока цены соблазняют - пусть лучше ждут своего часа в вашем гардеробе, чем у конкуренток. Также не упустите из виду жокейские бриджи-стрейч, которые будете носить с жокейскими же жакетами и сапогами.

Приятного шопинга!