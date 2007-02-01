Пожиратели времени

В общем, жизнь «устаканилась». Застой переиздан малым тиражом. Особых поражений будто бы нет, как нет и особых достижений. Большие политические начинания заканчиваются, как правило, мелкой бюрократической возней и конфузом. На фоне относительного «нефтяного благополучия» в обществе установился «ворчливый» социальный мир. Всеобщее фрондерское недовольство элиты надежно нейтрализовано ее же всеобщим нежеланием каких-либо серьезных перемен.

Единственным очевидным успехом устроителей «гражданского общества» в России можно пока считать превращение современной российской элиты в «общество политических потребителей».

Элита требует от государства экономических и прочих чудес. (Государство, правда, платит ей той же монетой, заявляя, что эти чудеса уже происходят.) Но власть для нее остается чужеродным элементом. Это – «она», и ничего хорошего от «нее» ждать нельзя по определению. Властью интересуются лишь те, кто еще не потерял надежду на ней заработать. Остальные с головой уходят в свою частную жизнь. Чем состоятельнее человек, тем дальше он может отойти. Самые состоятельные не отходят даже, а отъезжают... Дистанцирование – вот основной вектор отношения наиболее активной и влиятельной части общества к государству сегодня. Это не мешает, однако, ей обвинять правительство в бездействии и пассивности, возлагая на него ответственность за прогрессирующий застой. В действительности дело обстоит с точностью «до наоборот»: правительство застыло в нерешительности, скованное по рукам и ногам апатией самого общества. «Великая тайна» современной России состоит в том, что в ней никому сейчас не нужны перемены. Нет ни одной общественной силы – кроме самого государства, пожалуй, – которая стремилась бы к тому, чтобы радикально изменить сложившийся социальный и экономический status quo. В обществе сформировался «здоровый» консервативный консенсус, своего рода «коалиция против перемен». И этот консервативный консенсус, невидимый, неощутимый, призрачный, как мистическая аура, определяет на самом деле политическую атмосферу в стране. Правительство между тем не существует в вакууме. Всеми своими «административными фибрами», десятками тысяч «информационных пор» оно впитывает в себя атмосферу этого социального паралича. При этом очевидно – когда общество не настроено на «великие дела», власть прозябает, погрязнув в межклановых конфликтах. Если не власть, то кто же сегодня делает погоду в России? Ответ для многих прозвучит парадоксально: те же, кто делал ее в СССР. «Малый капиталистический застой» – младший брат «большого социалистического застоя». У них одни и те же родители – стареющие советские элиты. Революция «лаборантов» по прошествии лет обернулась контрреволюцией «деканов». Советские академики и профессора, главврачи и главрежи, генералы и адмиралы, директора и ректоры и, в конце концов, зав­орги и парторги (куда же без этого) оказались гораздо более приспособленными к новым общественным условиям, чем многие от них ожидали. Не все, конечно. Далеко не все. Большой части советской элиты, причем, возможно, ее лучшей части, был нанесен в 90-­е годы сокрушительный удар, от которого она до сих пор не может оправиться. Но та ее часть, которая отличалась гибкими убеждениями, подвижной моралью и крепкой психикой, выжила. Когда буря улеглась и «лаборанты» засели за написание революционных мемуаров, эта старая советская элита, отряхнув прах как коммунистических, так и либеральных иллюзий с ног своих, заняла в обществе привычные ей «командные высоты». И вот с этих-то высот она повела бешеный огонь против любых существенных перемен в общественной жизни, и преж­де всего в социальной сфере. Не трогайте Академию – оплот российской науки. Не трогайте государственную медицину – основу нашего здравоохранения. Даже не вздумайте тронуть театры, паразитирующие на бюджетных дотациях, – рухнет культура. Не трогайте армию, дипломатию, ВПК и колхозы. Не притрагивайтесь ни к чему, потому что это наше наследие. А наследие, сами понимаете, неприкосновенно... Понятно, что, обжегшись на молоке, дуют на воду. Бездумное и корыстное реформаторство может привести к трагическим последствиям. Но инстинктивное и, кстати, не менее корыст­ное сопротивление любым переменам заводит общество в тупик. Вы присмотритесь к встречам президента с «великими» (артистами, учеными, журналистами и пр.). О чем просят? Не трогайте нас, остановите правительство, дайте жить, как жили, и еще немного денег... Увы, но прошли те времена, когда общество жило под девизом «Время, ­вперед!». А если оно перестает развиваться, то рано или поздно будет уничтожено конкурентами, и накопившиеся в избытке продукты общественного гниения вызовут революцию. Это социальная аксиома. Но доживающей свой срок советской элите плевать на аксиомы. Она сама уже давно неконкуренто­способна, и, чтобы выжить, ей нужно остановить время. Власть в России оказалась заложником у «пожирателей времени». И вот уже само правительство тянет время. Да и как может быть работоспособным кабинет, у которого нет лидера? Дело не в том, насколько оправданна технология использования «технического премьера» в «переходный период», а в том, сколько будет стоить России двухлетнее топтание на месте. Мы с легкостью разбрасываемся тем, чего и так нет. Но застой происходит не только потому, что правительство чего-то не делает, а потому, что и в обществе нет запроса на «действие». Именно поэтому партия «действия» в правительстве на глазах деградирует. Миграция высших и средних государственных служащих в экономический сектор принимает угрожающий характер. Причем уходят лучшие, активные, с амбициями. Им на смену приходят исполнительные и голодные. Впрочем, в одном советская элита бессильна. Остановить естественный процесс старения она не может, даже находясь на командных высотах. Этого даже на встрече с президентом не попросишь... Где-то в 2010–2015 годах Россию ожидает болезненная перемена поколений. Она может пройти по одному из двух сценариев: «революционного обвала» по аналогии с концом брежневского «золотого века», если правительство уступит «пожирателям времени», и «эволюционного скачка», если оно сможет урезонить нынешние элиты и подготовит необходимую смену. Таким образом, чтобы обеспечить экономический и социальный прогресс, россий­ской власти нужно действовать не столько вместе с элитой, сколько вопреки. Для этого она должна будет опереться не на элиту, по-русски – «общественность», а на более широкие слои населения, то есть собственно на «общество». Хотя такое поведение властей, своего рода петровская «стрижка бород», плохо согласуется с западным пониманием демократии и свободы. …Никак в России не встретятся эти два одиночества: свобода и прогресс... А вы бы дали артистам, ученым и писателям большие зарплаты, чтобы они горя не знали? Спросили мы жителей России

Егор Бескудников, 21 год, семинарист, Подольск: - Писатель писателю рознь. Какому-то писателю не то что зарплату, по морде дать было бы неплохо. А другому, наоборот, хочется что-то хорошее сделать, потому как большие деньги ему не особо нужны - не ради них он пишет... То же и с учеными. Тем, кто думает, как Землю-матушку сберечь, можно денег из казны не жалеть, а тех, чья мысль лишь на разрушение работает, гнать погаными тряпками. Леонид Гайданов, 60 лет, преподаватель-переводчик, Москва: - Ученым - однозначно. Все равно никто не разбирается, в чем там они копаются. Писателям - возродить Литфонд. Не для строительства домов творчества, а для помощи начинающим авторам. Конкурсы тематические с большими премиями и обязательным изданием произведения солидным тиражом. Маститым писателям приплачивать за «воспитай ученика»... Артистам? Может, театральным и кино. Эстрадная шелупонь и так неплохо получает. Елена Самохина, 33 года, проводница, Оренбург: - А они что, горе мыкают? Ой, бедненькие! Ну ладно, ученые - еще куда ни шло. Но уж артисты! На их физиономии по телевизору посмотришь - не то что дать - у них бы еще отобрать побольше. Чтоб к народу поближе стали. Дмитрий Гаврилов, 38 лет, предприниматель, Пенза: - Так ведь они разные! Один ученый за гроши обороноспособность страны поддерживает, а другой за заморские гранты ее разваливает или летающие тарелки ищет. Театральные артисты даже в лучших театрах на копейки живут, не говоря уж о провинциальных театрах, а другие - в Кремлевском дворце свои тусовки устраивают. И вообще - артист должен со сборов жить. Нет сборов - значит, не нужен ты никому. Сергей Коломиец, 30 лет, экс­педитор, Владимирская обл.: - Тут надо понять, чем кто занимается... Если человек сидит и пишет всякую, извините, фигню и при этом зовется писателем, то почему он должен жить за счет тех, кто работает на производстве и производит «прибавочный продукт»? Да и ученые - если их исследования обусловлены социальным заказом, то, безусловно, они необходимы и должны оплачиваться...