Пожиратели времени
№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Вдадимир ПАСТУХОВ ]
В общем, жизнь «устаканилась». Застой переиздан малым тиражом. Особых поражений будто бы нет, как нет и особых достижений. Большие политические начинания заканчиваются, как правило, мелкой бюрократической возней и конфузом. На фоне относительного «нефтяного благополучия» в обществе установился «ворчливый» социальный мир. Всеобщее фрондерское недовольство элиты надежно нейтрализовано ее же всеобщим нежеланием каких-либо серьезных перемен.
Единственным очевидным успехом устроителей «гражданского общества» в России можно пока считать превращение современной российской элиты в «общество политических потребителей». Егор Бескудников, 21 год, семинарист, Подольск: - Писатель писателю рознь. Какому-то писателю не то что зарплату, по морде дать было бы неплохо. А другому, наоборот, хочется что-то хорошее сделать, потому как большие деньги ему не особо нужны - не ради них он пишет... То же и с учеными. Тем, кто думает, как Землю-матушку сберечь, можно денег из казны не жалеть, а тех, чья мысль лишь на разрушение работает, гнать погаными тряпками. Леонид Гайданов, 60 лет, преподаватель-переводчик, Москва: - Ученым - однозначно. Все равно никто не разбирается, в чем там они копаются. Писателям - возродить Литфонд. Не для строительства домов творчества, а для помощи начинающим авторам. Конкурсы тематические с большими премиями и обязательным изданием произведения солидным тиражом. Маститым писателям приплачивать за «воспитай ученика»... Артистам? Может, театральным и кино. Эстрадная шелупонь и так неплохо получает. Елена Самохина, 33 года, проводница, Оренбург: - А они что, горе мыкают? Ой, бедненькие! Ну ладно, ученые - еще куда ни шло. Но уж артисты! На их физиономии по телевизору посмотришь - не то что дать - у них бы еще отобрать побольше. Чтоб к народу поближе стали. Дмитрий Гаврилов, 38 лет, предприниматель, Пенза: - Так ведь они разные! Один ученый за гроши обороноспособность страны поддерживает, а другой за заморские гранты ее разваливает или летающие тарелки ищет. Театральные артисты даже в лучших театрах на копейки живут, не говоря уж о провинциальных театрах, а другие - в Кремлевском дворце свои тусовки устраивают. И вообще - артист должен со сборов жить. Нет сборов - значит, не нужен ты никому. Сергей Коломиец, 30 лет, экспедитор, Владимирская обл.: - Тут надо понять, чем кто занимается... Если человек сидит и пишет всякую, извините, фигню и при этом зовется писателем, то почему он должен жить за счет тех, кто работает на производстве и производит «прибавочный продукт»? Да и ученые - если их исследования обусловлены социальным заказом, то, безусловно, они необходимы и должны оплачиваться...
Егор Бескудников, 21 год, семинарист, Подольск:
- Писатель писателю рознь. Какому-то писателю не то что зарплату, по морде дать было бы неплохо. А другому, наоборот, хочется что-то хорошее сделать, потому как большие деньги ему не особо нужны - не ради них он пишет... То же и с учеными. Тем, кто думает, как Землю-матушку сберечь, можно денег из казны не жалеть, а тех, чья мысль лишь на разрушение работает, гнать погаными тряпками.
Леонид Гайданов, 60 лет, преподаватель-переводчик, Москва:
- Ученым - однозначно. Все равно никто не разбирается, в чем там они копаются. Писателям - возродить Литфонд. Не для строительства домов творчества, а для помощи начинающим авторам. Конкурсы тематические с большими премиями и обязательным изданием произведения солидным тиражом. Маститым писателям приплачивать за «воспитай ученика»... Артистам? Может, театральным и кино. Эстрадная шелупонь и так неплохо получает.
Елена Самохина, 33 года, проводница, Оренбург:
- А они что, горе мыкают? Ой, бедненькие! Ну ладно, ученые - еще куда ни шло. Но уж артисты! На их физиономии по телевизору посмотришь - не то что дать - у них бы еще отобрать побольше. Чтоб к народу поближе стали.
Дмитрий Гаврилов, 38 лет, предприниматель, Пенза:
- Так ведь они разные! Один ученый за гроши обороноспособность страны поддерживает, а другой за заморские гранты ее разваливает или летающие тарелки ищет. Театральные артисты даже в лучших театрах на копейки живут, не говоря уж о провинциальных театрах, а другие - в Кремлевском дворце свои тусовки устраивают. И вообще - артист должен со сборов жить. Нет сборов - значит, не нужен ты никому.
Сергей Коломиец, 30 лет, экспедитор, Владимирская обл.:
- Тут надо понять, чем кто занимается... Если человек сидит и пишет всякую, извините, фигню и при этом зовется писателем, то почему он должен жить за счет тех, кто работает на производстве и производит «прибавочный продукт»? Да и ученые - если их исследования обусловлены социальным заказом, то, безусловно, они необходимы и должны оплачиваться...
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