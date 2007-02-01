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Гагарин на луне?

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Гагарин на луне?
82% российских учебников содержат грубые ошибки
Хлынувшие на прилавки в 90-­е годы учебники оказались куда менее качественными, чем привычные советские книги. Экспертиза была упрощена до предела, и, чтобы получить заветный гриф «Допущено» или «Рекомендовано», хватало положительного заключения одного-­двух специалистов. Учебнику достаточно было пройти экспертизу в Федеральном экспертном совете. В связи с этим в 2004 году совет был реформирован, и ныне к оценке привлекаются крупные научные организации. Теперь за научное содержание книг отвечает Российская академия наук, а за их педагогическую составляющую – Российская академия образования.
 
Однако, чтобы исправить ситуацию, предстоит проделать много работы. Количество разрешенных изданий перевалило за тысячу. Это в 10 раз больше, чем было в Советском Союзе. Теперь Мин­образования сокращает количест­во учебников (в новом списке их – 963) и ведет работу по перепроверке содержания. По словам начальника отдела федеральных перечней учебной литературы Министерства образования и науки РФ Светланы Тетериной, в прош­лом году к проверке было заявлено 241 учебное издание, а гриф получили лишь 156 книг. Сейчас на экспертизе находятся 509 учебников, и большинство из них – новые.
 
В том, что более тщательная экспертиза учебников необходима, сомневаться не приходится. По данным Минобразования, 82% содержат ошибки.
 
Коллекция ляпов, которые можно обнаружить в книгах, по которым учится подрастающее поколение, столь обширна, что сама по себе займет увесистый том. Например, авторы пособия по природоведению для младших классов, перепутав подписи, предлагают детям раскрасить снег в зеленый цвет. В азбуке, напечатанной стотысячным тиражом, текст, рассказывающий о полете в космос Юрия Гагарина, проиллюстрировали фотографией высадки американских астронавтов на Луне. Причем для пущего правдоподобия художники убрали с ракеты надпись USA и заменили американский флаг на российский.
 
В географическом атласе для средней школы Северная Америка переехала на место Южной, а Африку напечатали зеркально – получилось, что Алжир и Марокко граничат с Саудовской Аравией, а берега Египта омывает Атлантический океан. В другом географическом учебнике Индию окрестили материком.
 
Автор одного из учебников биологии отличился утверждением, что, «когда человек спит, его душа выходит из тела и ведет самостоятельную жизнь». Встречаются в учебниках и другие откровенные глупости. В получившей гриф Минобразования книге «Введение в культурологию» под редакцией Г. Драча детям внушают мысль об «экологической катастрофе, которая произошла в XIV веке на Руси». По мнению автора, это событие «заставило часть славян выйти из лесов, поделив таким образом страну на городскую и лесную».
 
Хватает нелепостей в учебниках по литературе. В одном – перепутали даты жизни Пушкина, дав одну по старому стилю, а другую – по новому. Повесть Михаила Шолохова «Судьба человека» окрестили романом, да к тому же и заявили, будто писатель получил Нобелевскую премию за нее, а вовсе не за «Тихий Дон».
 
Недопустимые ошибки позволяют себе даже авторы пособий по математике. Замечены такие ляпы, как деление на ноль, но чаще – приводят неверные варианты ответов или предлагают детям задачи, решить которые невозможно в принципе, поскольку для этого недостаточно исходных условий.
 
Поможет ли новый порядок экспертизы решить проблему качества учебников, покажет время.

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