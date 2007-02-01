С. Миронов возглавил Азиатско-Тихоокеанский форум

По инициативе российской делегации участники форума подвергли всестороннему и глубокому анализу состояние и перспективы энергетической безопасности в АТР, являющемся сегодня наиболее динамично развивающимся регионом планеты. На форуме отмечалось, что к 2030 году потребление энергетических ресурсов в АТР увеличится на 70%. Уже в силу этого необходима программа действий по созданию энергетической базы, обеспечивающей дальнейшее стабильное и динамичное развитие экономики региона.

Россию избрали председателем АТПФ на 2007 год. А председателем сессии АТПФ стал спикер Совета Федерации С. Миронов. Президент РФ направил приветст­вие форуму, а премьер М. Фрадков принял участие в его работе. В. Путин высоко оценил вклад АТПФ в укрепление мира и стабильности в Азии и на Тихом океане, призвав участников сессии уделить основное внимание борьбе с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, организованной преступностью, локальными конфликтами, эпидемиями, дефицитами энергоресурсов.

Говоря о том, заинтересована ли Россия в заключении соглашений о зонах свободной торговли со странами АТР, С. Миронов заметил, что уместно вспомнить многолетний переговорный процесс России по вступлению в ВТО. «Кстати, мне приятно отметить, что Новая Зеландия (в которой пройдет следующий АТПФ) была первой страной, которая заключила соответствующее соглашение с Россией. Мы это помним и очень признательны», – сказал глава Совета Федерации. Он также напомнил, что Новая Зеландия принципиально ставит вопрос о снятии любых ограничений в рамках международной торговли и считает, что необходимо убрать все дискриминационные барьеры.

Российская делегация поддержала идею создания в будущем Азиатского парламента, выдвинутую на 14­-й сессии в Джакарте делегацией Малайзии. Азиатский парламент будет своего рода альтернативой Европарламенту, став не менее влиятельной площадкой для выработки консолидированного мнения большинства влиятельных мировых игроков. Запланировано и создание азиатской альтернативы ОБСЕ, деятельность которой здесь считают не лучшим примером борьбы за безопасность в мире и достижения взаимопонимания в международных отношениях. В будущем может быть разработан соответствующий договор о коллективной безопасности АТПФ.

«Я присутствовал на последних двух сессиях – во Вьетнаме и в Индонезии, и часто по тем или иным резолюциям были особые мнения отдельных стран. У нас на начало сессии была представлена 41 резолюция, и наш редакционный комитет отработал каждую из них, включая 31 пункт совместного заявления. Мы пришли к безусловному консенсусу», – рассказал по итогам форума С. Миронов.

Результаты Форума впечатляют – совершен принципиальный прорыв в отношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна, приняты резолюции, определяющие пути развития взаимодействия в законодательной сфере стран – участниц встречи в Москве, подтверждено общее стремление обеспечить безопасность и стабильность в этом наиболее динамично развивающемся регионе мира.

Страны СНГ с большим вниманием наблюдали за ходом московского форума. Результат – не только проявленный интерес, но и обсуждение возможности в будущем принять активное участие в работе таких форумов, что является реальным свидетельством возрастающего мирового авторитета таких встреч.