Умный в гору не пойдет

Солнцезащитные очки в горах не менее важны, чем на пляже. Катаемся мы в спортивных очках, а в перерывах между спусками пьем глинтвейн и рассматриваем окружающих сквозь хищные узкие очки с «леопардовой» оправой. Не менее модны крупные круглые очки в стиле 60-х.
Без сумки любая женщина как без рук. И зимний курорт в данном случае не исключение. Сумка модной лыжницы – дутая, как ваш пуховик, и очень вместительная. Если говорить о материалах, то выберите что-нибудь космическое и светящееся. Второй вариант, постепенно входящий в моду, – вязаные сумки с кожаными деталями (ручки, окантовка и т.п.). Для склона – маленькая сумочка для бальзама для губ, телефона и наличности, пристегивающаяся к поясу. В тон костюму.
Вечер - «косы», гетры и фольклор
Вся светская жизнь на горнолыжных курортах начинается поздним вечером, когда, отоспавшись после дневных катаний, шумные компании заполняют ресторанчики или выходят «на променад».
Что взять с собой для зимнего вечера на курорте? Обязательно – свитер. Он может быть из нежного кашемира мягких оттенков или связанный из шерсти. Идеально – если это имитация ручной вязки: крупные объемные узоры («косы», «шишечки» и пр.). Ворот – широкий или с V-образным вырезом. Приветствуются всевозможные фольклорные мотивы – вывязанные олени, снежинки, елочки и прочие скандинавские радости.
У такого свитера есть два несомненных плюса – во-первых, он теплый. Во-вторых, прекрасно скрывает проблемные места (бедра, живот), но при этом позволяет выглядеть очень сексуально. Этой зимой все свитера немного длиннее, чем обычно, и больше напоминают мини-платья.
С чем его носят? Самый модный вариант – с леггинсами или очень плотными черными матовыми колготками. Неплохо смотрится и вариант «свитер + узенькие брюки-сигареты». Талию можно подчеркнуть широким поясом.
Альтернатива свитеру – кофта-кардиган. Такой же крупной объемной вязки, на пуговицах или, как халат, под пояс.
Я рекомендую захватить с собой и водолазки. Их носят и под шерстяные платья-сарафанчики, и просто с брюками.
Все это можно носить с дутыми сапогами-луноходами или шпильками – как вашей душе угодно.
Европейские модницы обзавелись гетрами. Их цвет и фактура зависят от вашего желания. В Европе гетры носят со всем – и с цветными утепленными кедами, и с ботильонами, и даже с туфлями. И подо все – не только под короткие брючки или джинсы, но и под юбки (совпадение по цвету совершенно не обязательно).
Руки согреваем длинными вязаными перчатками – они могут быть однотонные или в полоску, украшенные вязаными же розочками, бантиками, бусинками. Но обязательно – яркие.
А на шею – маленький узенький шарфик (один конец продевается в петлю на другом конце шарфа, словно пуговица).
И вперед – покорять «черные» трассы и сердца проносящихся мимо лыжников.
Аргумент отдыхающего
Конечно, мы едем в горы совершенствовать мастерство катания. А еще мы едем в горы отдыхать и набираться новых впечатлений. Мы едем за романтическими приключениями с красавцами-инструкторами. Мы едем за красивыми пейзажами и неповторимым воздухом. Даже если не ставить своей целью произвести впечатление на окружающих - приятно чувствовать себя на высоте стиля на высоте тысяч метров. Ведь все горнолыжники (и особенно горнолыжницы) - немного пижоны.