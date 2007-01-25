Умный в гору не пойдет

День - яркость во всем!

Опытные горнолыжники знают важную заповедь – яркость во всем! Это не столько модный каприз пафосных курортов, сколько разумное требование безопасности – необходимо выделяться на фоне ослепительно белого снега. Чтобы лыжники и сноубордисты, развивающие большую скорость, вовремя тебя заметили. Если яркие комбинезоны и куртки вам надоели, можно сосредоточиться на аксессуарах. В этом сезоне модники выбирают объемные шапки, береты и шарфы крупной вязки с красными, малиновыми, лиловыми, золотыми и фиолетовыми узорами. Нужно учитывать и еще одно сущест­венное правило при выборе головного убора для склона – ваша шапка не должна загораживать обзор справа и слева. И наконец, если вы не уверены в своих силах – отдайте предпочтение шлему.

Солнцезащитные очки в горах не менее важны, чем на пляже. Катаемся мы в спортивных очках, а в перерывах между спусками пьем глинтвейн и рассматриваем окружающих сквозь хищные узкие очки с «леопардовой» оправой. Не менее модны крупные круглые очки в стиле 60-­х.

Без сумки любая женщина как без рук. И зимний курорт в данном случае не исключение. Сумка модной лыжницы – дутая, как ваш пуховик, и очень вместительная. Если говорить о материалах, то выберите что-нибудь космическое и светящееся. Второй вариант, постепенно входящий в моду, – вязаные сумки с кожаными деталями (ручки, окантовка и т.п.). Для склона – маленькая сумочка для бальзама для губ, телефона и наличности, пристегивающаяся к поясу. В тон костюму.

Вечер - «косы», гетры и фольклор

Вся светская жизнь на горнолыжных курортах начинается поздним вечером, когда, отоспавшись после дневных катаний, шумные компании заполняют ресторанчики или выходят «на променад».

Что взять с собой для зимнего вечера на курорте? Обяза­тельно – свитер. Он может быть из нежного кашемира мягких оттенков или связанный из шерсти. Идеально – если это имитация ручной вязки: крупные объемные узоры («косы», «шишечки» и пр.). Ворот – широкий или с V­-образным вырезом. Приветствуются всевозможные фольклорные мотивы – вывязанные олени, снежинки, елочки и прочие скандинавские радости.

У такого свитера есть два несомненных плюса – во-первых, он теплый. Во-вторых, прекрасно скрывает проб­лемные места (бедра, живот), но при этом позволяет выглядеть очень сексуально. Этой зимой все свитера немного длиннее, чем обычно, и больше напоминают мини-­платья.

С чем его носят? Самый модный вариант – с леггинсами или очень плотными черными матовыми колготками. Неплохо смотрится и вариант «свитер + узенькие брюки­-сигареты». Талию можно подчеркнуть широким поясом.

Альтернатива свитеру – кофта-кардиган. Такой же крупной объемной вязки, на пуговицах или, как халат, под пояс.

Я рекомендую захватить с собой и водолазки. Их носят и под шерстяные платья­-сарафанчики, и просто с брюками.

Все это можно носить с дутыми сапогами­-луноходами или шпильками – как вашей душе угодно.

Европейские модницы обзавелись гетрами. Их цвет и фактура зависят от вашего желания. В Европе гетры носят со всем – и с цветными утепленными кедами, и с ботильонами, и даже с туфлями. И подо все – не только под короткие брючки или джинсы, но и под юбки (совпадение по цвету совершенно не обязательно).

Руки согреваем длинными вязаными перчатками – они могут быть однотонные или в полоску, украшенные вязаными же розочками, бантиками, бусинками. Но обязательно – яркие.

А на шею – маленький узенький шарфик (один конец продевается в петлю на другом конце шарфа, словно пуговица).

И вперед – покорять «черные» трассы и сердца проносящихся мимо лыжников.

Аргумент отдыхающего