//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Кто станет будущей элитой в России?

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Наталья НИКИФОРОВА ]

Кто станет будущей элитой в России?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

- ЕЛЕНА Николаевна, кому адресована работа по возвращению архивов Белого движения?

– Я так понимаю свою задачу – возвращать правду о людях и об исторических явлениях. Ведь история нашей страны отсчитывается не с семнадцатого года.
 
Прежде всего история Русской армии. В наше время утрачено уважение к армии как защитнице Отечества. А когда-то каждый представитель высших слоев общества считал за честь быть приписанным к той или иной воинской части, полку. Русские в эмиграции сохранили прежнее отношение к армии. Они продолжают отмечать полковые праздники, даты, например, связанные с Русско-турецкой войной, с освобождением болгар от турок. Сами себя эти люди не называли белыми, это большевистская терминология, разделение на красных и белых. Тот же Деникин очень скромно себя именовал Главнокомандующим Вооруженными силами юга России. Остатки Врангелевской армии называли себя Русской армией. В этом году будет своеобразный печальный юбилей – 85 лет со дня окончания Гражданской войны.
 
– Елена Николаевна, лично вы – за белых или за красных?
 
– Нельзя заниматься только белыми или только красными. Картина более глобальна. Был народ, был общий дом, шла мировая война. Россия стояла на пороге победы. Как она вдруг оказалась побежденной? А ее союзники, принеся гораздо меньшие жертвы, вдруг оказались победителями? Императорская Германия была повержена, капитулировала, Америка заняла место России. А большевики подписали этот позорный Брест-Литовский мир, с которым не могла примириться часть русского офицерства, с чего и началось сопротивление, которое позднее стало именоваться Белым движением.
 
– Чего вы хотите: переубедить стариков или заинтересовать молодых?
 
– Я хочу напомнить, как можно любить Родину. Для тех людей не было большей трагедии, чем потеря Родины. И они спасались, создав параллельную Россию через огромное количество общественных организаций, благотворительных фондов. Сколько кадетских корпусов было создано в изгнании! Мальчиков учили как будущих офицеров армии. Несуществующей армии несуществующей страны. И когда мы сегодня встречаем этих, уже пожилых людей, поражает их удивительная спаянность. И то, как они передают молодежи эстафету верности той России, которую мы потеряли.
 
– Наша Россия и та, которой живут люди из русского зарубежья. Получается ли органично соединить две такие разные России?
 
– Получается. Возьмем то же кадетское движение: кадетских корпусов открыто по всей России больше, чем было до революции. Кадеты зарубежья, которые сами воспитывались вне России, с началом перестройки, когда все в растерянности шарахались из стороны в сторону, просто приехали и создали, как они называли, систему внучат. Они передавали детям традиции, символы, будто всю жизнь ждали момента, когда это можно будет сделать.
И сейчас появились корпуса гардемаринов, пограничников, таможенников, конкурс огромен. Фактически воспитывается будущая элита России.
 
Церковь переиздает «Богомолье» и «Лето господне» Ивана Сергеевича Шмелева – настолько чиста по мироощущению эта литература. Востребованы «Очерки русской смуты» генерала Деникина. Ивана Ильина, который в эмиграции практически составил программу развития государственной власти, стали издавать как учебник государственности. Президент уже в нескольких посланиях Федеральному собранию Ильина цитировал.
 
– Из запасников провинциальных музеев крадутся ценности, на мировых аукционах продают российские раритеты. А вы возвращаете в Россию собрания на миллионы долларов. Может быть, не трогать, сохраннее будет?
 
– Архивы пропадают и из частных коллекций тоже. Многим эмигрантам довелось стать жертвами. Другое дело, что музейные фонды не всегда могут принять на хранение документы, и мы сейчас хлопочем о специальном центре, где можно было бы хранить и выставлять переданные реликвии. Это существенно увеличило бы поток даров.
 
– С отрицательной реакцией общества на вашу деятельность сталкивались?
 
– Я – нет. Хотя перед захоронением генерала Деникина нас пугали, что будут демонстрации. Я знаю о других случаях. Есть замечательный историк, Владимир Михайлович Лавров, который борется за то, чтобы Красной площади возвратили исторический облик. И недавно он подписал экспертное заключение об этом, за что организации левого толка причислили его к врагам трудового народа.
 
Мы более 15 лет живем в обществе, где жалеют о развале огромной державы, понимают, что советская власть и собственно государственность – разные понятия. Но все символы, вся атрибутика большевизма торжествует! Кого помнят наши города? В Петербурге чуть отъехали от центра – попали на улицу Белы Куна! Я возмутилась, а таксист удивился – думал, говорит, что это баба какая-то. Это же человек, расстрелявший тысячи российских людей. Есть документы из архивов КГБ, где записано, как русских офицеров, даже не воевавших, обманом пригласили регистрироваться. Издали декрет, что советская власть их прощает, всех записали и расстреляли. Бела Кун и Розалия Землячка по колено в крови. А в Москве ему мемориальная доска висит на доме около Кремля, его имя носит улица в Петербурге. Даже если эти имена дороги нынешним коммунистам…
 
– Их имена дороги поколению, выросшему на мифологизации революционных времен.
 
– Ну что вы говорите! Спросите какого-нибудь старичка, знает ли он, кто такой Бела Кун! И кто такая Землячка. Про Ленина он знает, и то потому, что помнит лениниану, ходоков и человека с ружьем. Помнит образ, созданный талантливыми и услужливыми кинематографистами. И мы воспитываем детей на фоне этих имен. Каляев, Желябов, Войков, Сверд­лов, Урицкий... Кого мы чтим? Убийц, террористов, людей, которые уничтожили мощнейшее государство. И если бы мы не потеряли победу в Первой мировой из-за предательства того же Ленина, чье имя по-прежнему есть в каждом российском городе, мы бы сейчас были гораздо сильнее США.
 
– И все-таки людей по большому счету совсем другие вещи заботят, а не восстановление какой-то исторической правды.
 
– Знаете, есть вещи, которые впитываются бессознательно. Кому-то действительно плевать. Но в том же Париже на улицах везде на уровне глаз надписи: чье имя носит улица, чем оно знаменито. А у нас церковь канонизировала царскую семью, причислив их к царственным мученикам. Однако станция метро «Войковская» носит имя цареубийцы.
 
Любая нация выходит из своих гражданских катаклизмов и поражений через духовные тысячелетние связи. К счастью, наша власть уже понимает, что России нужна позитивная идея, которая сплотила бы нацию. И что в советских символах этой идеи нет, потому что на неправде правды не построишь.
 
Справка «АН»

По программе «Возвращение»:

· возвращены архивы, собранные в Нью-Джерси общественной организацией эмигрантов «Родина». Российский фонд фундаментальных исследований признал научную важность собрания и выделил грант на создание его электронной описи.

· Возвращены архивы русского писателя Ивана Шмелева, русского философа Ивана Ильина, генерала Антона Деникина. Организовано перезахоронение останков всех троих в некрополе Донского монастыря.

· Получены архивы княгини Долгорукой, контр-адмирала Чирикова; из Франции от Плотто получен архив по истории Военно-морского флота, живописные полотна кисти Бенуа и Миллиоти.

· Документы и фотографии из собрания общества «Родина» использованы в документальном сериале «Русские без России» (снято 13 фильмов).

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе. Отмечается, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.

//В мире

Рига отмечает 818-й день Рождения!

Рига отмечает 818-й день Рождения!

В эти выходные Рига отметит 818-й День Рождения! На этот раз темой праздника стали городские легенды. Сколько же тайн хранит в себе милая, добрая Рига!

//Новости СМИ2

//Общество

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Сегодня на проспекте Сахарова санкционированный митинг КПРФ «За честные выборы!». МВД называет цифру примерно 4 тысячи человек присутствующих, все происходящее напоминает празднование Первомая времен СССР

//Происшествия

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В субботу, 17 августа, в городе Сочи прошёл сильный ливень. Местные жители разместили в Сети фотографии и видео с последствиями дождя. Отмечается, что на территории города действует штурмовое предупреждение, начиная с вечера пятницы.

//Происшествия

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Спасатель на курортном пляже Кабакум в Болгарии ударил туристку из Москвы за нарушение правил пребывания в море. По её словам, сначала мужчина пытался её позвать на берег, а после того, как она вышла из воды начал бить по лицу.

//Происшествия

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Самолёт "Жуковский - Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье в открытом кукурузном поле, местные жители растаскивают по частям. Отмечается, что правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей.

//Спорт

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

КДК РФС оштрафовала «Ахмат» на 150 000 рублей за оскорбления арбитра Сухого по громкой связи стадиона во время домашнего матча этого клуба против «Спартака». Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Общество

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Парк Горького в Москве четвертый раз за последний месяц в спешном порядке принимает у себя очередной фестиваль. На сей раз в отвлекающем маневре задействована тяжелая артиллерия - Киркоров, Елка, Орбакайте

//Новости партнеров

//Политика

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

//Общество

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

//Общество

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

За что воевали бывшие афганцы и участники других войн? Чтобы чиновничья тварь обкрадывала их, наживаясь на выделяемой из народных денег помощи инвалидам, которые нюхали порох и рисковали жизнью?

//Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новый роман?

У Ольги Бузовой новый роман?

Певец и бывший участник ток-шоу "Дом-2" Олег Майями рассказал об отношениях, которые его связывают с известной телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, он скучает по ней на расстоянии. Сейчас артист находится на отдыхе в Греции, а Ольга на Бали.

//Происшествия

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

В пятницу вечером, 16 августа, в Саратове на бульваре Героев Отечества маленький мальчик попал под колёса детского паровозика. Отмечается, что ребёнок выпал из транспортного средства во время движения.

//В мире

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры