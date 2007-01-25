Кто станет будущей элитой в России?

- ЕЛЕНА Николаевна, кому адресована работа по возвращению архивов Белого движения?

– Я так понимаю свою задачу – возвращать правду о людях и об исторических явлениях. Ведь история нашей страны отсчитывается не с семнадцатого года.

Прежде всего история Русской армии. В наше время утрачено уважение к армии как защитнице Отечества. А когда-то каждый представитель высших слоев общества считал за честь быть приписанным к той или иной воинской части, полку. Русские в эмиграции сохранили прежнее отношение к армии. Они продолжают отмечать полковые праздники, даты, например, связанные с Русско-турецкой войной, с освобождением болгар от турок. Сами себя эти люди не называли белыми, это большевистская терминология, разделение на красных и белых. Тот же Деникин очень скромно себя именовал Главнокомандующим Вооруженными силами юга России. Остатки Врангелевской армии называли себя Русской армией. В этом году будет своеобразный печальный юбилей – 85 лет со дня окончания Гражданской войны.

– Елена Николаевна, лично вы – за белых или за красных?

– Нельзя заниматься только белыми или только красными. Картина более глобальна. Был народ, был общий дом, шла мировая война. Россия стояла на пороге победы. Как она вдруг оказалась побежденной? А ее союзники, принеся гораздо меньшие жертвы, вдруг оказались победителями? Императорская Германия была повержена, капитулировала, Америка заняла место России. А большевики подписали этот позорный Брест-Литовский мир, с которым не могла примириться часть русского офицерства, с чего и началось сопротивление, которое позднее стало именоваться Белым движением.

– Чего вы хотите: переубедить стариков или заинтересовать молодых?

– Я хочу напомнить, как можно любить Родину. Для тех людей не было большей трагедии, чем потеря Родины. И они спасались, создав параллельную Россию через огромное количество общественных организаций, благотворительных фондов. Сколько кадетских корпусов было создано в изгнании! Мальчиков учили как будущих офицеров армии. Несуществующей армии несуществующей страны. И когда мы сегодня встречаем этих, уже пожилых людей, поражает их удивительная спаянность. И то, как они передают молодежи эстафету верности той России, которую мы потеряли.

– Наша Россия и та, которой живут люди из русского зарубежья. Получается ли органично соединить две такие разные России?

– Получается. Возьмем то же кадетское движение: кадетских корпусов открыто по всей России больше, чем было до революции. Кадеты зарубежья, которые сами воспитывались вне России, с началом перестройки, когда все в растерянности шарахались из стороны в сторону, просто приехали и создали, как они называли, систему внучат. Они передавали детям традиции, символы, будто всю жизнь ждали момента, когда это можно будет сделать.

И сейчас появились корпуса гардемаринов, пограничников, таможенников, конкурс огромен. Фактически воспитывается будущая элита России.

Церковь переиздает «Богомолье» и «Лето господне» Ивана Сергеевича Шмелева – настолько чиста по мироощущению эта литература. Востребованы «Очерки русской смуты» генерала Деникина. Ивана Ильина, который в эмиграции практически составил программу развития государственной власти, стали издавать как учебник государственности. Президент уже в нескольких посланиях Федеральному собранию Ильина цитировал.

– Из запасников провинциальных музеев крадутся ценности, на мировых аукционах продают российские раритеты. А вы возвращаете в Россию собрания на миллионы долларов. Может быть, не трогать, сохраннее будет?

– Архивы пропадают и из частных коллекций тоже. Многим эмигрантам довелось стать жертвами. Другое дело, что музейные фонды не всегда могут принять на хранение документы, и мы сейчас хлопочем о специальном центре, где можно было бы хранить и выставлять переданные реликвии. Это существенно увеличило бы поток даров.

– С отрицательной реакцией общества на вашу деятельность сталкивались?

– Я – нет. Хотя перед захоронением генерала Деникина нас пугали, что будут демонстрации. Я знаю о других случаях. Есть замечательный историк, Владимир Михайлович Лавров, который борется за то, чтобы Красной площади возвратили исторический облик. И недавно он подписал экспертное заключение об этом, за что организации левого толка причислили его к врагам трудового народа.

Мы более 15 лет живем в обществе, где жалеют о развале огромной державы, понимают, что советская власть и собственно государственность – разные понятия. Но все символы, вся атрибутика большевизма торжествует! Кого помнят наши города? В Петербурге чуть отъехали от центра – попали на улицу Белы Куна! Я возмутилась, а таксист удивился – думал, говорит, что это баба какая-то. Это же человек, расстрелявший тысячи российских людей. Есть документы из архивов КГБ, где записано, как русских офицеров, даже не воевавших, обманом пригласили регистрироваться. Издали декрет, что советская власть их прощает, всех записали и расстреляли. Бела Кун и Розалия Землячка по колено в крови. А в Москве ему мемориальная доска висит на доме около Кремля, его имя носит улица в Петербурге. Даже если эти имена дороги нынешним коммунистам…

– Их имена дороги поколению, выросшему на мифологизации революционных времен.

– Ну что вы говорите! Спросите какого-нибудь старичка, знает ли он, кто такой Бела Кун! И кто такая Землячка. Про Ленина он знает, и то потому, что помнит лениниану, ходоков и человека с ружьем. Помнит образ, созданный талантливыми и услужливыми кинематографистами. И мы воспитываем детей на фоне этих имен. Каляев, Желябов, Войков, Сверд­лов, Урицкий... Кого мы чтим? Убийц, террористов, людей, которые уничтожили мощнейшее государство. И если бы мы не потеряли победу в Первой мировой из-за предательства того же Ленина, чье имя по-прежнему есть в каждом российском городе, мы бы сейчас были гораздо сильнее США.

– И все-таки людей по большому счету совсем другие вещи заботят, а не восстановление какой-то исторической правды.

– Знаете, есть вещи, которые впитываются бессознательно. Кому-то действительно плевать. Но в том же Париже на улицах везде на уровне глаз надписи: чье имя носит улица, чем оно знаменито. А у нас церковь канонизировала царскую семью, причислив их к царственным мученикам. Однако станция метро «Войковская» носит имя цареубийцы.

Любая нация выходит из своих гражданских катаклизмов и поражений через духовные тысячелетние связи. К счастью, наша власть уже понимает, что России нужна позитивная идея, которая сплотила бы нацию. И что в советских символах этой идеи нет, потому что на неправде правды не построишь.

Справка «АН»