Челюсти вне закона

Сами с усами?

Вообще, в науке кинологии породы собак делятся на охотничьи, служебные и декоративные. Термин «агрессивные породы собак», введенный автором законопроекта, членом СФ Рустемом Шияновым, по­просту безграмотен. А уж список из 90 пород, приведенный в преамбуле закона, ошарашивает. Не будем даже придираться к тому, что ряд пород написан с грамматическими ошибками. В «агрессивные породы» автор чохом записал безобиднейших вельштерьеров, сенбернаров, бельгийских овчарок, фокстерь­еров, далматинов, ньюфаундлендов, эрделей... Многие из этих диванных лежебок уже и лаять-то злобно разучились, не то что кусаться! Зато почему-то в списке отсутствует пресловутый американский стаффордширский терьер, который рекламируется именно как собака-убийца. Или королевский пудель - здоровенная злобная псина, малоподдающаяся дрессировке. Или цвергшнауцер, выводившийся как собака-телохранитель. Зато в законе упоминаются такие экзотические породы, как атласская овчарка, кангале, бергамаско. Тут даже опытные кинологи чешут в затылках: а кто-нибудь в стране вообще слышал о таких?

У нас стало скверной традицией готовить проекты законов, имея самое смутное представление о сути рассматриваемого вопроса. А уж привлечь к обсуждению специалистов... Зачем? Тут, как говорится, мы сами - с усами!

Евгения Елизарова, эксперт и зоотехник, инструктор по дрессировке, недоумевает:

- Кто определил, что немецкая овчарка кусает больнее, чем колли или английский бульдог, которых нет в списке? Закон должен четко определить ответственность владельцев злоб­ных собак в случае их агрессии, независимо от породы. А не ставить вне закона определенных по непонятному прин­ципу «агрессивных собак». Ведь получается, можно завести огромную дворнягу, и безнаказанно травить ее на кого угодно!

Хозяева будут рычать

Шестнадцать статей законопроекта регулируют разведение, содержание, порядок изъятия, куплю-продажу и государственный учет собак так называемых «агрессивных пород». Большего набора несуразностей трудно себе представить.

Начнем с того, что система учета собак всех пород у нас в стране была развалена в 90-е годы. И в обозримом будущем, по мнению специалистов, восстановлена не будет - слишком много времени и денег потребуется для этого.

Далее. Надзор за исполнением закона возложен на милицию. Представляю себе гомерическую картину: милиционеры на Кавказе идут к чабанам отбирать их кавказских овчарок! Унесут ли они ноги и от этих собак, и главное - от их хозяев? Вопрос... Или от богатых граждан средней полосы, у которых такие собаки «пасутся» на ЧАСТНОЙ территории за высоким забором. По всей России владельцы псов, уверен, будут рычать и драться за своих любимцев до конца.

Вот еще одна, мягко говоря, странная идея. Если хозяин умирает - собака не может остаться в семье, где выросла, а... изымается! С какой стати? Это же частная собственность! Закон ответа не дает.

Смотрим дальше. Каждый владелец «агрессивной собаки» обязан ежегодно получать лицензию (не бесплатную, разумеется!) на право содержать своего пса. Таких строгостей наше законодательство не предусматривает даже для владельцев охотничьего оружия.

В законе прописан запрет боев между собаками «агрессивных пород». Значит, всех остальных можно стравливать?

Проблема содержания злобных собак в городе, безусловно, существует и периодически напоминает о себе - покусами и даже человеческими смертями. Однако законопроект, что называется, «бьет по хвостам», но проблему не решает. Вместо дурных хозяев законодательный кнут будет лупить собак. И, кроме того, сей закон - чрезвычайно взяткоемкий! Представляете, сколько справок и лицензий можно будет просто купить, не утруждая себя лишними усилиями.

Законопроект вообще удручает отсутствием элементарной логики. Ведь так можно запретить все, что угодно. Например, джипы. Они ж внедорожники, чего им делать в наших городах? С их-то водителями, предпочитающими агрессивный стиль езды... Стоит и ножи с вилками упразднить. Ими ведь можно и тяжкие телесные повреждения нанести, и даже убить.

В конце концов, собака, пусть даже и «агрессивной породы», - это по сути своей любящее и преданное сердце. Ожесточает же его, целенаправленно или по недомыслию, сам человек, хозяин. Вот его животные инстинкты и стоило бы законодательно отрегулировать, а не превращать в изгоев собак.

Аргумент специалиста

Владимир Уражевский, президент Союза кинологических ассоциаций России (СКОР):

- По моему мнению, это просто пиар для тех людей, которые выдвигают подобные законопроекты. Тема на слуху, а потому будет обсуждаться и эта «инициатива». Кстати, Борис Ельцин накануне своего ухода наотрез отказался подписывать уже принятый Думой, не менее одиозный закон. И вот - снова здорово! Опять хотят объявить вне закона собак, спасающих жизни людей. Несущих службу в МЧС, МВД, в армии - это просто черная неблагодарность! Только в России могут поставить под запрет национальные породы: черного терьера, восточноевропейскую овчарку, московскую сторожевую. Повсюду в мире национальные породы - гордость страны! Хотел бы я посмотреть на германского политика, который призовет запретить немецкую овчарку. На его карьере сразу можно ставить крест.