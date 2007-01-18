Новый взгляд на новый год

Наводим стрелки

«Ударной точкой» макияжа визажисты по-прежнему предлагают сделать глаза. Но добиться эффекта можно разными способами. Один из самых остромодных – подводка (за образец можно взять Элизабет Тейлор из знаменитой голливудской ленты «Клеопатра» 1963 года). Она вошла даже в повседневный макияж. Выбор гаммы – черная или коричневая – зависит только от личных предпочтений. Жидкую подводку для глаз включили в свои коллекции практически все косметические фирмы.

Еще одна новинка – накладные ресницы. В будние дни можно ограничиться несколькими пучками, добавив их к «родным» ресничкам. А для вечернего макияжа искусственные ресницы накладывают на все верхнее веко. В таком варианте есть одно «но»: вы становитесь похожими на куклу Барби.

Снова вспомнили визажисты и о существовании бровей – им не только придают форму, их не только расчесывают, но и подкрашивают, используя для этого специальный карандаш или подводку для бровей. Или обычные тени – кому что нравится.

А вот тени все же лучше выбирать, руководствуясь не модными тенденциями, а собственными ощущениями. К карим глазам идеально подойдет нежная пастель – вся гамма светло-серых, бледно-розовых, бледно-салатовых, бежевых тонов. Цвет голубых глаз подчеркнут бежево­-коричневые оттенки. Вокруг глаз тени распределяем следующим образом: на подвижную часть верхнего века кладем более светлые тона, неподвижную часть затемняем. Максимально аккуратными надо быть обладательницам так называемого нависшего века (когда глаза глубоко посажены) – в этом случае лучше не использовать тени вообще или сделать легкую коррекцию светлыми тенями.

Долой стереотипы

Мы привыкли красить ресницы исключительно черной тушью. И напрасно мы так упорствуем. Добавив цвета на ресницы, можно сделать взгляд еще более выразительным. Надо лишь правильно совместить оттенки.

– Черную тушь могут смело выбирать кареглазые красавицы, – говорит президент Московского клуба визажистов «Форум» Наталья Черкасова. – Немного смягчить оттенок радужки поможет коричневая тушь.

Неплохо в сочетании с карими глазами смотрится ярко-синяя краска для ресниц. К серым глазам подойдет традиционная черная тушь, насыщенная синяя и серые оттенки с золотистыми элементами (при этом получается эффект чайного тона).

В качестве основной туши для голубых глаз я рекомендую коричневую. Черные ресницы с голубыми глазами смотрятся достаточно грубо. К тому же черные тона «гасят» цвет радужки, зато коричневый оттенок синеву выгодно оттенит. Неплохо сочетается с голубыми глазами и синяя тушь. А если хочется изысканности, выбирайте фиолетовую.

К зеленым глазам – опять-таки коричневая: глаза в таком варианте сияют ярче – и фиолетовая. В зависимости от оттенка радужки можно использовать черную тушь.

Можно наложить цветную тушь поверх черной. Получится красиво, но разноцветный эффект в этом случае будет заметен только при ярком солнечном свете. Поэтому лучше использо вать цветную тушь в качест­ ве основной: как следует прокрашиваем верхние ресницы и слегка касаемся щеточкой нижних. При таком варианте макияжа больше ничего и не нужно – все внимание будет привлечено к глазам.

Только блеск