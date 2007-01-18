Каждому сироте по квартире

В 1990 году Алла Мачалова осталась без матери. Ее наследст­во – это часть полуразвалившегося строения в одном из районов Ставропольского края. Дядя­-опекун в 1998 году продал хибару за 5000 руб. и разделил эту сумму поровну между Аллой и ее братом. Девушка неоднократно обращалась в администрацию своего района и губернатору Ставропольского края с просьбой предоставить ей собственный угол, но чиновники остались глухи. Аналогичная история и у Аллочкиной землячки – Наташи Куриловой. Мать лишили родительских прав в 1999 году. С тех пор девочку опекала бабушка. Собственного дома Наташа никогда не имела, но стояла на льготной очереди на получение жилья.

Отчаявшиеся девушки обратились в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им жилье как сиротам, оставшимся без попечения родителей. В тяжелейшей битве с властями, которая длилась целый год, они отвоевали себе отдельную жилплощадь. В 2005 году районный суд постановил обязать администрацию Андроповского района предоставить детям-сиротам Алле Мачаловой и Наталье Куриловой жилое помещение с учетом существующей социальной нормы. Но решение суда так и осталось на бумаге, а девушкам до сих пор приходится ютиться по чужим углам.

Жителям Уфы, в том числе 22­-летнему Артуру Калимуллину, заменившему мать и отца сестре и двум братьям, повезло больше. В столице Башкирии отнеслись к нагрузке по обеспечению жильем сирот не как к повинности, а по-человечески. Средств, как правило, на жилье обездоленным детям хватало не всегда, поэтому в 2006 году в Уфе решили эту проблему кардинально – вручили 72 детям-сиротам ключи от благоустроенных квартир в новостройках. Причем въехали они не в голые стены, а в обставленные комнаты.

Мебель, посуду, постельное белье и другие предметы первой необходимости купили новоселам депутаты горсовета на собственные деньги. И сразу в Уфе очередь на получение социального жилья для этой категории граждан исчезла. В канун нового года в Ульяновской области 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже получили сертификаты на жилье. В таком объеме проблема обездоленных детей решается впервые. Ранее им давали место в общежитии либо жилье по договору социального найма. Теперь появилась возможность приобрести жилье и оформить его в собственность.

«В Москве проблему с жильем для сирот решили более 5 лет назад, – говорит эксперт Галина Семья. – Кстати, в столице квартиры в собственность сироты могут оформить только через 5 лет.