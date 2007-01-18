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Началась гонка за материнским капиталом

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ, Инга КАНИЩЕВА, Хабаровск ]

Началась гонка за материнским капиталом
Алина – золотой ребенок

Как и положено девочке, у новорожденной изящные параметры – рост 49 см, вес – 2900. В семье Ольги и Артема Кизиловых она – второй ребенок. Родители долго не могли решить, как ее назвать. Остановились на имени Алина. По мнению мамы, сочетание Алина Артемовна звучит очень мелодично. Она понимает в гармонии звуков – играет в Дальневосточном симфоническом оркестре на скрипке.

Настроила себя и родила

Ольга Кизилова признается, что постаралась настроить себя, чтобы Алина родилась в 2007 году. Не из-за денег. Просто старый год на исходе, и хотелось, чтобы новый начался со счастливого для семьи события. Супруги всегда хотели двоих детей, и мечта сбылась. А разговоры про гонку за «материнским капиталом» – не про них. Когда президент озвучил намерение государства поддержать семьи четвертью миллиона, Ольга уже была на втором месяце. А то, что к радости семейного прибавления теперь добавятся еще и 250 тысяч, так это, по мнению супругов, хорошее подспорье. Они живут в однокомнатной хрущевке в спальном районе города. Раньше Кизиловы только мечтали о «двушке». А теперь и детей двое есть, и появилась реальная возможность решить квартирный вопрос.
 
Звучит парадоксально, но факт. Главврач 1­го роддома Хабаровска Леонид Голик рассказывает, что в его медучреждении в последний день минувшего года случилось что-то невероятное. В рассчитанном на 100 коек роддоме 31 декабря не появилось ни одного малыша! Роженицы будто специально подгадывали – станешь в последний день года мамой – и семейный бюджет лишится четверти миллиона рублей. «Мы такого сами не ожидали! 1 января утром у нас 13 родов, а 31 декабря – ноль!» – говорит Леонид Голик.
 
Как бы то ни было, закон о «материнском капитале» вступил в силу, и теперь семье Кизиловых, а также тем, у кого после 31 декабря родился второй, третий и т.д. ребенок предстоит много хлопот, чтобы получить сертификат на 250 000 рублей.
 
Вот что рассказывает глава Пенсионного фонда Геннадий Батанов. Главное условие для получения сертификата – ребенок и мама должны быть гражданами России. А если, не дай бог, случилось несчастье и мама в родах умерла, то сертификат может получить папа, при этом неважно, какое у него гражданство. Также право на получение четверти миллиона имеют те, кто усыновил ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу после 31 декабря.
 
Обналичивать и давать деньги на руки никто не будет. Расчетный документ – сертификат. Его можно будет предъявлять только через 3 года после того, как у вас родился ребенок. То есть начиная с 1 января 2010 года. Причем, если в течение 10 лет вы не решили, что делать с этими день­гами, то они в любом случае останутся на спецсчете, и вы можете распорядиться ими, когда захотите.

 

Закон могут дополнить

За получением сертификата надо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. С собой нужно иметь: паспорт, чтобы определить гражданство матери, свидетельство о рождении детей, а также документ, подтверждающий гражданство ребенка. Обратите внимание, что с февраля 2007 года меняется миграционное законодательство, и оформить гражданство на ребенка будет проще. Как говорит Геннадий Батанов, можно не спешить – у вас в распоряжении целых три года, но и на потом оставлять не надо, чтобы не создавать очереди.
 
Прежде чем прийти в Пенсионный фонд, необходимо получить в загсе свидетельство о рождении ребенка. А в паспортном столе оформить гражданство на ребенка и смело отправляться в отделение Пенсионного фонда, чтобы написать заявление. Там в течение месяца должны проверить все документы и дать им правовую оценку. И еще 5 дней дается Пенсионному фонду на то, чтобы заказным письмом оповестить родителей о получении сертификата.
Однако Пенсионный фонд может отказать в получении сертификата, если вы представили неверные сведения или в отношении предыдущих детей вы были лишены родительских прав.
 
Если сертификат был утерян или исчез в результате несчастного случая, то взамен оригинала выдадут дубликат. Учтите, что для этого должны быть серьезные основания. Геннадий Батанов рассказывает, что только работники территориальных отделений прислали ему 95 различных вопросов, которые не отражены в законе о материнском капитале. В течение февраля в Пенсионном фонде будут собирать подобные вопросы и направят их в Минздравсоцразвития, где проанализируют и выпустят специальные разъяснения. Более того, в течение 3 лет ожидается принятие еще ряда постановлений правительства в отношении материнского капитала. 
  
В любом случае за три года у родителей будет возможность подумать, куда направить эти средства. Вариантов несколько. Во-первых, на приобретение жилья. Это может быть уплата первоначального взноса при ипотечном кредитовании, погашение задолженности по ранее взятым ипотечным кредитам, а также уплата взносов в рамках жилищно-накопительных программ и по долевому строительству. Во-вторых, на образование любого ребенка из семьи или всех сразу, начиная с оплаты за детсад, школу, вуз. Причем не важно, государственное учреждение или частное. В-третьих, мама может положить эту сумму на накопительную часть своей пенсии. В-четвертых, эти деньги можно раздробить и частично потратить на каждый из этих вариантов.

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