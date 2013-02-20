Каймак
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 7(349) от 21.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Всем, кому кажется, что до Масленицы далеко, но уже очень хочется полакомиться, рекомендуем обратиться к татарским традициям. Ведь практически каждое семейное застолье начинается у татар с оладий! «НА» уже неоднократно рассказывал, что многие представители этого народа традиционно считают, трапеза должна открываться, а не завершаться, чаепитием. Только имейте в виду, что на татарский манер чай нужно понемногу отливать из чашки в блюдце и пить исключительно оттуда. Ну а оладушки к чаю могут быть любыми. Например, овсяными.
Треть молока немного подогреть и развести в нём дрожжи, посолить (при необходимости процедить опару через марлю или мелкое сито). Всыпать половину овсяной муки, замесить жидкое тесто, накрыть полотняной салфеткой и оставить подходить в тёплом месте. Когда опара поднимется, добавить оставшиеся молоко (тёплое) и муку (овсяную и пшеничную), тщательно перемешать и опять оставить ненадолго подходить. Выпекать оладьи с двух сторон на хорошо прогретой и тщательно смазанной маслом сковороде. Подавать горячими, со сметаной или катыком и с вареньем.
Ашларыгыз тәмле булсын! Приятного аппетита!
Нужно: 600–700 г овсяной муки, 300 г пшеничной муки, 1 л молока, 40 г обычных дрожжей или 2 ч. л. сухих, 3–4 яйца, топлёное или растительное масло – по вкусу, щепотка соли.
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