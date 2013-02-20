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Небесный знак

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Матвей СМОРЧКОВ ]

Небесный знак

На прошлой неделе мировой новостью стал метеоритный дождь, выпавший над Челябинском. Природное явление повергло в панику сотни тысяч людей на всей планете. Однако такое происходит на Земле не впервые, и в традиционных культурах народов России давно есть свои объяснения причин подобных неприятных явлений.

Даже в прогрессивном XXI веке видеоролики, отснятые в Челябинске, вызывают первобытный ужас. В памяти всплывают кадры из голливудского блокбастера «Армагеддон». Вероятно, не так уж сильно ошиблись в своих пророчествах майя, раз небеса разверзлись прямо на головы ни о чём не подозревающих граждан?!

Казалось бы, современная наука давно ответила на вопрос, что такое метеорит, комета и астероид, тем не менее представители многих народов, в том числе и проживающих на территории России, по-прежнему предпочитают мистические объяснения рациональным.

– Падение метеорита не может быть случайным явлением, – уверяет экс-глава общины телеутов, шаман и целитель Владимир Поросенков. – С точки зрения религии боги отправили нам некую информацию. Шаманизм может ответить, какие духи прислали этот знак, но как его объяснить и чего ожидать в будущем – это сложный вопрос.

По словам Поросенкова, одним из вероятных объяснений событий в Челябинске может быть наступление новой эпохи – именно такое толкование является самым популярным из всех существующих за годы наблюдений за небесными телами.

Правда, во все времена с предсказаниями и предчувствиями древние «метеорологи» справлялись лучше, чем с трактовками.

Первое упоминание падения метеорита в русской истории датировано 1091 годом. В Лаврентьевской летописи описано низвержение «превеликого змия от небес, ужасася вси людье». Спустя без малого двести лет после этих событий, в 1290 году, похожая напасть приключилась в Устюге. Тогда больших бед горожанам удалось избежать благодаря святому Прокопию, который не только заблаговременно предвидел это событие, но и «рыданиями и молениями» смог сместить эпицентр стихийного бедствия: камни с небес упали на пустырь, не принеся существенного вреда горожанам.

Ясновидцы часто узнавали о будущем метеоритном дожде значительно раньше очевидцев. Так, по словам известного эвенкийского общественного деятеля Владимира Хоменко, о падении знаменитого Тунгусского метеорита эвенкийские старейшины знали заранее:

– Старики говорили, что для них прилёт этого космического тела не был неожиданностью. Об этом рассказывалось в легендах и преданиях.

Кстати, чёткого научного объяснения того, что же произошло на реке Тунгуска сто с лишним лет назад, не существует и по сей день. Даже признанные учёные допускают мысль, что истина может быть совсем не там, где её ищут. И хотя мировая история наблюдения за метеоритами не знает ни одного случая гибели человека, связанного с падением этих небесных тел, ужас перед такими явлениями не становится меньше.

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