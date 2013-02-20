Духи на страже закона

За любой плохой поступок, за нарушение правил, по которым живёт общество, рано или поздно человеку приходится отвечать. Для борьбы с теми, кто ведёт себя неподобающим образом, преступает закон, есть правоохранительные органы. Однако мало кто знает, что помимо блюстителей закона в особо серьёзных случаях в дело могут вмешаться верховные существа и даже вредоносные духи. Во всяком случае, так некогда считали представители северных народов. А некоторые из них верят в это до сих пор.

Но обо всём по порядку. У любого народа всегда существовало довольно чёткое представление о том, как должно жить человеку: как себя вести, какие правила соблюдать для собственной же безопасности и пользы. В религиозных верованиях северян можно обнаружить целые полчища вредоносных духов, грозящих нарушителю таких правил бедой.

Чукчи называли такого духа кэле, коряки – кала, нинвит, камак, ительмены – канна и т.д. Говорили: «Нинвит – это болезнь, зараза, всякая неудача, несчастье, тревога, схватывающая человека по тем или иным причинам».

У многих подобных духов, стоящих на страже закона, не один-два, а три и даже четыре глаза, чтобы легче было найти себе жертву. Одинокий путник – желанная добыча для кала. Потому, например, коряки совместные прогулки всегда предпочитали одиночным странствиям. А если попутчика найти не удавалось, брали с собой собаку. Самым надёжным защитником считалась «четырёхглазая», с подпалинами над веками. Такая точно недоброжелателей вовремя заметит и прогонит.

И в подобных народных суевериях всегда есть рациональное зерно. По гористым тундрам, по тайге вообще небезопасно ходить в одиночку. Дикие звери могут напасть, легко оступиться, подвернуть ногу, сорваться со скалы. А собака и об опасности вовремя предупредит, и помощь приведёт, если вдруг несчастье какое приключится.

Тем не менее представители северных народов предпочитали иную точку зрения и были уверены: даже волос с головы человека не упадёт просто так. Если со скалы срывается камень или узкая тропинка, петляющая над пропастью, оказывается скользкой, всегда есть в этом замысел и воля высших сил.

Потому алюторским, корякским, чукотским и остальным северным шаманам приходилось с утра до вечера бороться с нинвитами.

Не стоит думать, что от злобных духов за проступки доставалось только северянам. У остальных народов России тоже всегда хватало своих анчуток, шошиг, диббуков, кузутиков, бусиэ и иже с ними. И что удивительно, в поверьях, служивших оберегами против нечисти, у всех народов много общего.

Любой коряк с детства знал, что во время еды нельзя громко говорить, смеяться. В противном случае может напасть иняррувимчав-нинвит – нинвит падучей болезни. Нельзя плевать или сморкаться в огонь: могут высохнуть горло или нос. Множество поверий было связано с землёй, водой, громом, насекомыми, животными, с бережным отношением к ним.

У славян грехом считалось бить землю, плевать в огонь, мочиться в воду.

Калмыки с ранних лет внушали детям: нельзя без нужды ковырять землю («нарушать сон земли»), осквернять воду, лить её в огонь, необходимо с любовью относиться к домашним питомцам.

Кстати, наказание за грехи далеко не всегда распространялось только на того, кто совершил что-то нехорошее. Славяне, например, считали, что грешника может разбить паралич, человек может ослепнуть и даже умереть. А в некоторых случаях карой может явиться град, потоп, мор, падёж скота, нашествие врагов. Таким образом, за одного может ответить весь социум.

И если принять во внимание, что с помощью разных запретов заботились в том числе и об экологии, здоровье человека, то злобные духи оказываются не такими уж и плохими. Ведь как всегда рецепт от несчастья прост: живи в согласии с людьми и природой, придерживаясь нехитрых правил, которые подсказывает сама жизнь, и будет тебе счастье.