Этноновости от 21-го февраля

Москва

19 февраля в Центре толерантности Еврейского музея в Москве прошла встреча В. Путина с членами президентского Совета по межнациональным отношениям. Члены Совета озвучили президенту свои предложения, сформированные в результате работы профильных комиссий по самым злободневным направлениям национальной политики. Собравшиеся обсудили план реализации Стратегии государственной национальной политики, вопросы сохранения культурного потенциала многонационального народа России, а также роль гуманитарных наук в изучении и популяризации многовекового опыта взаимодействия народов нашей страны.

Удмуртская Республика

В Международном восточно-европейском университете (МВЕУ) в Ижевске прошёл Форум воскресных национальных школ города. Его участниками стали студенты и учащиеся армянской, азербайджанской, еврейской, немецкой, корейской и украинской воскресных школ, а также ученики татарской, русской и удмуртской гимназий. Форум открылся фотовыставкой «Мы, многонациональный народ Российской Федерации», затем участники рассказывали о своих учебных заведениях, показывали творческие номера. Завершилось мероприятие за общим столом, для которого каждая делегация приготовила своё национальное блюдо.

Республика Карелия

В селе Шелтозеро Прионежского района открылся разговорный клуб KEL’KERA («Языковой клубок»), который призван помочь желающим изучить вепсский язык. Здесь будут проходить встречи, беседы, интервью с исследователями, журналистами, гостями и носителями вепсской культуры. На первой встрече клуба презентовали тематический вепсский календарь на 2013 год. В издании представлены старые и новые фотографии вепсских сёл и деревень Прионежского района республики, а также рисунки и рекомендации, позволяющие самостоятельно изготовить некоторые элементы вепсского костюма: пояс, полотенце с вышивкой.

Республика Башкортостан

В селе Чуваш-Карамалы Аургазинского района прошёл межрегиональный праздник чувашского костюма «Звенящая россыпь веков». Собравшимся были продемонстрированы национальные костюмы чувашей, проживающих в Башкортостане. Выступления сопровождались песнями и танцами, в которых мог принять участие любой желающий. Мероприятие было приурочено к 10-летию выхода в свет книги знаменитого земляка аургазинцев Василия Николаева «Чувашский костюм от древности до современности».