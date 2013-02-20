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Призрачный туризм

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Ольга МАЛЫШ ]

Призрачный туризм

Отставки руководителей разного уровня на Северном Кавказе продолжаются. Поможет ли это стабилизировать межнациональную и экономическую ситуации на юге России?  

Тревожный сигнал

За последние пару недель состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) существенно изменился. Первым её покинул отправленный в отставку глава Дагестана Магомедсалам Магомедов. Тогда же стало известно, что президент России подписал поручение об отстранении председателя совета директоров госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова. Именно он стал крайним в срыве сроков сдачи олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Одновременно КСК сменила гендиректора.

В связи с увольнением Билалова многие политологи заговорили о серьёзных репутационных потерях амбициозного проекта по строительству горнолыжного кластера на Северном Кавказе. За двухлетний период существования этой госкорпорации, увы, ей особо нечем похвастаться, кроме громадья заявленных планов. И хотя на место Билалова наблюдатели прочат чиновника уровня вице-премьера, неожиданная отставка стала очередным тревожным сигналом для инвесторов.

Кадровые перестановки – состоявшиеся и планируемые – предвещают серьёзные изменения расклада сил в регионе. Впрочем, едва ли они отразятся на призрачных перспективах развития туризма на Северном Кавказе. Слишком много проблем предстоит разрешить, прежде чем разговоры об отдыхе на Кавказе перестанут вызывать лишь грустную улыбку.

Репутация региона

В общественном сознании основной проблемой северокавказских туристических зон остаётся низкий уровень безопасности. То и дело в новостях появляются печальные примеры, свидетельствующие о тревожной ситуации в регионе. Чего стоит прошлогодняя история о расстрелянных в Кабардино-Балкарии по пути на горнолыжный курорт московских туристах. А постоянные криминальные сводки из Дагестана, создающие ощущение, что там идёт война! На памяти и недавняя трагическая гибель туристов на Домбае, которые из-за халатности организаторов разбились, катаясь в пневматическом шаре.

Бесспорно, Северный Кавказ – красивейший край с прекрасным климатом, морем, заснеженными горами и массой возможностей для туризма. Но какой человек в здравом уме за свои же деньги, причём немалые, согласится рисковать жизнью? С таким же успехом можно рекламировать курорты на территории Зоны племён в Пакистане или в какой-нибудь вечно воюющей африканской республике.

Дай бог, чтобы ситуация на Кавказе как можно быстрее стабилизировалась, но будем реалистами: СКФО ещё очень долго будет оставаться заложником собственного негативного имиджа. Ситуация напоминает замкнутый круг, разорвать который будет очень непросто. Для начала ставку можно попытаться сделать на развитие внутреннего туризма в самом Северокавказском регионе. Но окупит ли это многомиллиардную стоимость проекта?

Изнанка гостеприимства

Сторонники идеи туристического кластера часто апеллируют к кавказскому гостеприимству, однако они не говорят или не хотят озвучить всей правды. Менталитет жителей Северного Кавказа плохо согласуется с «прислуживанием» туристам за деньги. Кавказцы и в самом деле могут быть самыми радушными и хлебосольными хозяевами на свете, если речь идёт о друзьях и знакомых. Вы отлично отдохнёте и везде побываете, не потратив ни рубля, будучи просто чьим-то гостем. Но точно так же вас могут забыть обслужить в ресторане, потому что приоритет будет отдан «своим» посетителям. Работа «подай-принеси» да ещё с постоянной доброжелательной улыбкой – совсем не в характере наших горцев. Да и терпимостью они не отличаются, а туристы ведь тоже бывают разными – со своими претензиями и причудами. И здесь даже серьёзная денежная мотивация вряд ли может что-то изменить. Так что идея развивать туризм для борьбы с безработицей на Северном Кавказе кажется весьма утопичной.

Вот и Рамазан Абдулатипов искренне сомневается, что в его родном Дагестане получится полноценно заниматься туризмом. По мнению и.о. главы этой республики, местное население пока не готово принимать инокультурных гостей и работать в сфере обслуживания:

– На Кавказе речь может идти только об этнографическом туризме. Просто так приехать – выпить, отдохнуть с девочками – это у нас не очень получится. Более того, это будет отторгаться местным сообществом.

Цена vs качество 

Судя по огромным вложениям в проект, которые надо будет потом отбить, цены не особо обрадуют россиян. Так что стоимость тоже вряд ли станет конкурентным преимуществом кавказских курортов. Даже сейчас, судя по многочисленным отзывам туристов в Интернете, отдых где-нибудь на Домбае обходится не намного дешевле, чем на приличных зарубежных курортах. А сочинской «Красной Поляне» отечественные горнолыжники из-за запредельных цен предпочитают существенно менее затратное катание в Альпах.

На этапе строительства инфраструктуры новых курортов начали всплывать ещё и конфликты из-за неурегулированных земельных отношений во многих кавказских республиках. В Кабардино-Балкарии уже третий год протестуют жители села Безенги Черекского района. Люди недовольны тем, что под строительство курорта «Эльбрус-Безенги» у них хотят забрать тысячи гектаров пастбищ вместе с руинами балкарских сторожевых башен. Причём из-за неразберихи с законом о местном самоуправлении до сих пор не понятно, кому спорная территория принадлежит. В 2010 г. старейшины-балкарцы даже устраивали голодовку на Манежной площади, чтобы привлечь к себе внимание. В итоге у «Курортов Северного Кавказа» возникли серьёзные проблемы, и госкомпания даже задумалась о корректировке своих планов. Аналогичные претензии в связи с застройкой высокогорных пастбищ предъявляют в Карачаево-Черкесии. В Дагестане остаётся нерешённым вопрос с кумыкскими землями. И подобных примеров, увы, много.

По правилам и без

Характерные для многих регионов России проблемы, связанные с неустойчивостью прав собственности и всевластием чиновников, на Кавказе гипертрофированы. В условиях клановости, коррупции и ангажированности правоохранительных структур правила ведения бизнеса в регионе далеки от идеальных.

На этом фоне проект туристического кластера, предполагающий масштабные частные инвестиции, выглядит фантастично. Впрочем, российское правительство пообещало серьёзные госгарантии западным инвесторам. Если проект окажется провальным, то им вернут 70% вложений. За неудачный эксперимент придётся раскошелиться российским налогоплательщикам. Стоит ли потом удивляться очередным лозунгам «Хватит кормить Кавказ…» в крупных городах центральной части страны?

Выбор туризма в качестве приоритета развития столь непростого региона сегодня видится очень формальным и напоминает путь наименьшего сопротивления: мы создаём инфраструктуру, прокладываем дороги, а следом приходят инвесторы, и всё как-нибудь само собой образуется. Возможно, именно такие бесхитростные благие намерения и руководили теми, кто принял в своё время решение об огромных инвестициях в кластер курортов Северного Кавказа. Но счёт там давно идёт на миллиарды. Чтобы эти деньги не оказались выброшенными на ветер, необходимо объективно посмотреть на положение дел и серьёзно скорректировать гигантские планы. Возможно, часть уже выделенных средств надо потратить вовсе не на строительство, а на серьёзные исследования менталитета местных жителей, возможность его корректировки с учётом туристического бизнеса и оценку всей совокупности факторов, влияющих на успех северокавказской курортной затеи в целом.

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