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Минтруд сказал: «Поехали!»

Устремятся ли россияне в другие регионы в поисках работы?

№ 7(349) от 21.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Минтруд сказал: «Поехали!»

Министерство труда и социальной защиты начало проводить в жизнь очередную программу по борьбе с безработицей. В ведомстве началась разработка стандарта новой социальной услуги – содействия безработным гражданам в переезде на другие территории, где они могут найти работу по специальности (соответствующая программа появилась ещё в 2011 году, сейчас процесс её реализации решили детально регламентировать). Россиянам, уставшим искать работу, обещают подобрать вакансию в каком угодно регионе – от Калининграда до Владивостока.

Поиску работы в других регионах отделения службы занятости помогают с начала 2012 г. – после того, как в Законе «О занятости населения в Российской Федерации» на этот счёт появилась специальная статья. Она закрепила за службами данную обязанность. При этом трудоустройство «на чужбине» может быть как временным, так и постоянным, с переездом на новое место жительства и самого работника, и членов его семьи. Переезжающему полагаются подъёмные (их размер каждый регион определяет самостоятельно), а также оплата проезда к новому месту жительства и суточные на время пути. Отметим, что все хлопоты по поиску вакансии и переговорам с новыми работодателями берёт на себя служба занятости – безработному достаточно лишь изъявить желание. Сейчас все центры занятости в России имеют доступ к межрегиональной базе вакансий, так что работу можно найти не только в соседней области.

Тем не менее, как показала российская реальность, теоретически безупречная модель на практике не работает почти нигде.Регионы, готовые предложить рабочие места с достойной оплатой, от недостатка рабочей силы не страдают, да и жители этих территорий по понятным причинам не торопятся куда-то уезжать. Не спасает программа и население депрессивных территорий. Вакансии, которые им готовы предложить в других краях и областях, как правило, малооплачиваемые и непрестижные. При этом социологические опросы показывают, что наши граждане готовы добровольно куда-либо ехать в поисках лучшей доли только в том случае, если заработок на новом месте будет минимум в три раза выше, чем на прежнем. Понятно, что в таких условиях все благие намерения власти обречены на провал.

«К нам и без программы едет огромное количество народа, которые остаются тут работать! – рассказывают в Службе занятости г. Белгорода (Белгородская область – один из самых благополучных в социально-экономическом плане регионов России. – Прим. авт.). – Среди наших жителей пока не находилось тех, кто хочет уехать. Есть те, кто просит помочь с переездом в другой район области, но здесь мы бессильны: по правилам, право на помощь имеют только те, кто едет в другой субъект Федерации».

«Мы активно рекламируем эту программу, обязательно рассказываем о ней на всех наших мероприятиях. Но пока ни одного желающего поучаствовать не нашлось, – в свою очередь делится опытом Ольга Колобова, директор Центра занятости населения г. Шуя Ивановской области, где социально-экономическая ситуация гораздо хуже белгородской. – Думаю, основная причина в том, что на предлагаемых вакансиях либо очень маленькие зарплаты, либо непрестижные специальности. Недавно, например, Калужская область предлагала вакансии животноводов. Фирма, которая искала работников, была готова предоставить жильё, что сегодня большая редкость и удача. Желающие так и не откликнулись: вакансия никому не понравилась».

По словам заместителя директора Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, программа переселения заработала бы только в одном случае – если бы вместе с возможностью найти работу в другом регионе гражданам предлагались доступные инструменты по решению жилищной проблемы на новом месте жительства и работы. Как отмечали наши собеседники из служб занятости, в большинстве случаев искать жильё переезжающему работнику приходится самостоятельно. При этом очевидно, что решить данный вопрос, мягко говоря, сложно. Съёмная квартира неизбежно «съест» огромную часть и без того скромной зарплаты, а схема «продал на старом месте – купил на новом» вряд ли сработает из-за дикого разброса цен на рынке недвижимости: суммы, вырученной от продажи «двушки» где-нибудь в Костромской области, может не хватить даже на комнату в Москве. Возможно, именно это и стало главной причиной пробуксовывания программы. Однако в верхах по этому поводу, увы, хранят каменное молчание.

Психологический аргумент

«Поговорка «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше» применима к очень небольшому числу россиян, – комментирует ситуацию известный психотерапевт Марк Сандомирский. – Подавляющее большинство предпочитает оставаться на старом месте, даже если снижается качество жизни. В нашем менталитете прочно сидит приверженность к оседлому образу жизни, культу малой родины – вспомните красноречивую пословицу: «Где родился, там и пригодился». Таким образом, у программы переселения безработных есть и мощные препятствия психологического плана. И большинство безработных россиян вряд ли их преодолеет».

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