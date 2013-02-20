Изборский Герострат

Изборск – один из самых древних городов Руси. Оборонительное сооружение, воздвигнутое на Жеравьей горе несколько веков назад, до недавнего времени поражало своей первозданностью.

Жители знаменитого поселения наивно надеялись, что огромные средства (почти 5 млрд. рублей!) для празднования в прошлом году юбилея Изборска решат все их проблемы. Но ни одной копейки не было запланировано ни на газификацию деревни, ни на улучшение медицинского обслуживания, не говоря уже о таких атрибутах цивилизации, как водоснабжение или канализация. Зато на ремонт четырёх небольших улиц сразу наметили израсходовать 672 млн. рублей! А затем ещё 200 млн. – на их благоустройство и озеленение. Не надо быть антикоррупционным специалистом, чтобы предположить, что можно ремонтировать и озеленять в Изборске на такие деньги. Перебор получился и с другими статьями расходования казённых денег.

Минувшей осенью Изборский форпост представлял собой жалкое зрелище. Всё кругом разрыто, словно после бомбёжки. Территория крепости изуродована тяжёлой техникой. Вокруг горы строительного мусора. О качестве работ можно судить хотя бы по тому факту, что недавно отремонтированная стена крепости обрушилась. Но, к великой радости участников освоения бюджетных миллиардов, пришла зима, и объекты реконструкции занесло снегом.

Интересно, для самого губернатора Псковской области Андрея Турчака такое празднование юбилея – это пока ещё реставрация или всё-таки наглый распил казённых средств под видом заботы о нашем наследии? Председатель областного комитета по культуре Александр Голышев, понимая, что реставрационные деньги безвозвратно разошлись, придумал оригинальный фортель: «Мы хотим, чтобы люди смогли пройти через все объекты и увидеть размах реставрационных работ». Надо понимать, что при виде строительных лесов, разрухи и мусора у посетителей и тени сомнения не возникнет в грандиозности освоения бюджетных средств.

Однако смотрящий в регионе за культурой человек предусмотрительно перевёл стрелки персональной ответственности на губернатора, который как бы лично курировал изборский юбилей. И ведь не раз предостерегали Андрея Анатольевича, что в случае подобного отношения его подчинённых к памятнику истории ждёт не их, а его, губернатора Турчака, слава Герострата.

Не остановила варварскую реставрацию и смерть изборского священника, настоятеля Никольского храма, протоиерея Алексея Лопухина. Ни для кого не секрет, что он был главным препятствием к распилу огромных бюджетных средств, выделенных в связи с празднованием юбилея. Отец Алексей вёл активную переписку с областными чиновниками, писал и лично господину Турчаку обо всех безобразиях в Изборске. Но псковский губернатор, любящий осенять себя крестным знамением, так и не ответил священнику.

Справка «АН» Герострат – молодой грек, который 21 июля 356 года до н. э. сжёг храм Артемиды Эфесской с целью обессмертить своё имя. По решению жителей ионийских городов имя Герострата было предано вечному забвению. Однако позже имя поджигателя получило нарицательное значение, им стали называть честолюбцев, добивающихся славы любой ценой.

Молодой управленец прекрасно знал, что директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская и её вышестоящий начальник Александр Голышев не раз обещали настоятелю Никольского храма снести расположенные в крепости два церковных дома. По мнению этих хранителей старины, постройки XIX века, где бывали великие деятели церкви, являлись не более чем «сараями». Церковные дома были бельмом на глазу для предприимчивых чиновников. Именно за алтарной частью храма в летний сезон во время богослужений они считали вполне возможным размещать шатры для продажи пива. Где выпивка, жратва, там и веселье, видимо, так считают эти работники культуры.

Митрофорный протоиерей Алексей Лопухин скончался в ходе заседания федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 1150-летия Изборска под председательством губернатора Андрея Турчака и в то время вице-премьера, а ныне первого заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова. За несколько минут до своей смерти отец Алексей пытался объяснить, что нужно считаться с мнением людей, которые живут в Изборске. Но высокие чины, ещё не зная о трагической развязке, лишь ухмылялись в ответ...

Губернатор Андрей Турчак не появился на похоронах священника, ноклятвеннопообещал: «Церковные дома останутся за храмом как память служению отца Алексея». И получается, что соврал господин Турчак. Недавно дом причта был снесён под предлогом быстрого возведения нового помещения.

Сразу после смерти и похорон настоятеля Никольского храма жители Изборской волости отправили губернатору обращение с требованием «не оставлять на своих сытных должностях гонителей отца Алексея».

Ответа до сих пор так и не последовало…