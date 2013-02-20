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Люди в ауте

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Дарья ФИЛИППОВА ]

Люди в ауте

Аутизм не является ни болезнью, ни даром свыше. Однако мифы, которыми окружён этот синдром, не позволяют особенным людям интегрироваться в современное общество. Ежедневно они вынуждены отвоёвывать право учиться, работать и просто жить.

Терапия от одиночества

В отдельный синдром аутизм был выделен ещё в середине прошлого века. Тогда же было доказано, что он не имеет ничего общего с умственной отсталостью и является особенностью развития. Но, несмотря на это, данный диагноз и сегодня ошибочно именуется в России кретинизмом или шизофренией.

Причины состояния, при котором человек гиперчувствителен к окружающему миру и не идёт на активный контакт с людьми, в том числе близкими, до сих пор неизвестны. Аутизм считается генным сбоем, который появляется у 1–6 человек из тысячи. Но недавно авторитетный научный журнал Nature опубликовал исследование механизмов появления этой аномалии. По мнению учёных, возможный риск рождения необычных детей повышается из-за возраста отца, а не матери, как всегда было принято считать. И численность носителей этого синдрома растёт как раз из-за того, что мужчины поздно становятся отцами.

Тем не менее терапия, которая позволяет корректировать состояние при аутичных расстройствах, всё же существует. Так, во Франции с синдромом работают через психоанализ: специальные курсы и встречи готовят человека к жизни в обществе, учёбе, работе. Правда, дефицит грамотных специалистов по аутичным расстройствам сегодня очевиден. Например, в США половине аутистов выписывают антидепрессанты, которые часто лишь ухудшают ситуацию. Не разобравшись с истинной причиной подавленного состояния пациента, этим грешат и российские врачи. Но сильнее всего сегодня полноценной интеграции людей с аутичными расстройствами мешают стереотипы, которыми окружён синдром.

Чужой среди чужих

Самых популярных мифов об аутизме два: тот, что аутисты не обучаемы, и тот, что все они гении. Однако истина, как всегда, где-то посередине. Так называемые саванты, которые имеют необычные способности, составляют всего от 1 до 10%. Это явление – такое же редкое, как и полная необучаемость.

«Мне было очень сложно добиться того, чтобы моего ребёнка приняли в общеобразовательную школу, а не пугались его как прокажённого, узнав, что Иван аутист, – рассказывает Лидия, мама необычного ребёнка. – Один директор сказал мне, что не может рисковать другими детьми: ведь мой сын может нанести вред одноклассникам. Его некомпетентность меня обидела».

Истина проста: чтобы развить умения и навыки особенных малышей, нужны индивидуальные программы обучения, которые, в свою очередь, требуют финансирования. Такие программы учитывают, что интеллект аутиста сложно оценить по усреднённой шкале: часто показать имеющиеся знания он не может из-за дефицита концентрации внимания, а если задания ему неинтересны, он просто не будет их выполнять. Это является одной из причин, по которой попасть в обычную общеобразовательную школу аутистам оказывается непросто. Так, 1 сентября прошлого года в Москве заработал первый класс для аутистов, но учатся в нём всего четыре человека, Для России эта цифра – словно капля в море. Многие родители необычных малышей надеются, что инициатива будет подхвачена и другими школами.

Аутизм окружён и ещё одним мифом – о крайней агрессивности тех, кто им страдает. Он сложился после преступления Адама Ланцы из Ньютауна, расстрелявшего 26 человек в американской школе. Трагическое событие связали с диагнозом Ланцы – лёгкой стадией аутизма. Впрочем, зарубежные эксперты единогласно опровергли эту гипотезу. Специалисты, изучающие аутичные расстройства, с полной уверенностью заявляют, что аутисты активно выражают эмоции только тогда, когда не могут изъясниться иначе. Но это не имеет ничего общего с агрессией и тем более целенаправленным причинением вреда окружающим.

«Общество мало знает об особенностях развития аутистов, о синдроме в целом, – считает психолог Елена Морозова. – И сегодня, чтобы преодолеть это неприятие неизведанного, нужно рассказывать об аутизме правду и объяснять, что аномалия развития – это не болезнь. До общества нужно донести, что аутисты – это люди с такими же правами, обязанностями и желаниями, как и остальные».

И только так общество сможет научиться жить рядом с этими людьми, будто заточёнными в коробку, поставленную посреди Вселенной.

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