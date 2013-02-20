Весь мир завидует и сочувствует Челябинску

Западная пресса всю неделю увлечённо обсуждает падение метеорита на Челябинск. Этот суровый уральский город, где живут суровые люди, затмил в информационном пространстве любые другие темы о России.

Кроме обсуждения метеорита тон комментариев западных СМИ можно выразить одной фразой: «Почему всё самое интересное всегда происходит в России?» Тем более, что посмотреть было на что. По словам одного из очевидцев, он наблюдал «ни на что не похожий белый свет, который на время затмил утреннее солнце. Именно чисто-белый, как серебро. И только потом то, что все видели в видеозаписях. Через минуту звуковое сопровождение – очень резкий взрыв, от которого вылетели все стёкла, и тройное эхо. Я видел чистую энергию. Я видел E=MC2(одна из самых знаменитых физических формул, является символом теории относительности).

Вряд ли простые американцы понимают, о чём идёт речь в этой формуле, зато они обратили внимание на то, что в России многие автомобили оборудованы видеорегистраторами. «Ну почему русские смогли снять метеорит с разных ракурсов, а у американцев нет ни одной записи врезавшегося в Пентагон самолёта?» – недоумевает житель плотно заселённого Вашингтона, где, напомним, и находится здание минобороны США. Американские СМИ вынуждены как-то объяснять столь вопиющее техническое отставание своих соотечественников. Как пишет один из журналистов, в России видеорегистраторы ставят потому, что там существуют «обширные области, где царит беззаконие».

Впрочем, в мире обращают внимание и на то, что «никогда раньше падение метеорита не приводило к такому количеству раненых», и выражают своё сочувствие. Но более всего челябинцам завидуют зарубежные учёные. Они уже попросили своих уральских коллег отправить им хоть немного метеоритного вещества, найденного на месте падения небесного тела. Но наши пока отказывают – исследовать наш метеорит им интересно самим. Когда ещё представится такая возможность, неизвестно. К примеру, от знаменитого Тунгусского метеорита не было найдено ни кусочка.

Тем не менее западные охотники за метеоритами надеются получить свою долю. Один из них даже заявил, что уже несколько дней не может спать спокойно. Неудивительно – небольшой кусочек космического камня может стоить в США тысячи долларов. Более крупный – сотни тысяч.Так что в скором времени челябинцам стоит ждать настоящего нашествия иностранцев со всего мира. Некоторые из них уже вылетели, других пока сдерживает отсутствие визы.