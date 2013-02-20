Невостребованная профессия?

В Балтийской медиа­группе (БМГ) прошел круглый стол «Фотография в современных СМИ. Реалии и перспективы?», в ходе которого именитые петербургские фотографы пытались понять, кому они нужны.

Несмотря на то, что все слухи о смерти печатной прессы сильно преувеличены, нельзя отрицать того, что роль фотографии в газетах заметно сократилась.

Профессионалы фотодела, собравшиеся в БМГ, сокрушались, что нынче фотография чаще становится не искусством, не способом запечатлеть мгновение, а простой иллюстрацией, констатирующей факт прохождения пресс­конференций, круглых столов или презентаций. Присутствовавшая на встрече Светлана Бодрунова, заведующая кафедрой медиа­дизайна и ИТ факультета журналистики СПбГУ честно призналась, что изучать «предмет разговора» очень трудно: слишком велика разорванность сегодняшней медиа­теории и практики, которую и представляли такие известные фотографы как Андрей Чепакин и Александр Беленький. Кстати «Невское время», в которой Чепакин возглавляет фотослужбу, является чуть ли не единственной петербургской газетой, где регулярно заявляется и, самое главное, предъявляется в цвете фототема. Некоторые работы, занимающие в каждом номере «Невского времени» целую полосу (!), вошли в состав временной выставки «Города и люди», послужившей отправной точкой круглого стола в БМГ.

Отдельной печалью мастеров от фотографии является и размер оплаты их труда, который невозможен без достойной техники, расходных материалов и, разумеется, транспортных расходов. Ведь порой в поисках уникального или необходимого фотокадра фотографы совершают чуть ли не кругосветные путешествия…

Также в ходе работы круглого стола прозвучало и мнение, что современная широкая читательская аудитория просто не готова к восприятию высококачественных (и с точки зрения высокого искусства) фоторабот в СМИ: мол, восхищаться фотографиями на печатных страницах способны только жители больших городов. Отчасти с этим можно и согласится: ведь, по словам Александра Беленького, который к тому же является старшим преподавателем факультета журналистики СПбГУ, фотография одновременно подразумевает ремесло, мастерство, чувство стиля (стилистику) и даже бизнес.

По части бизнеса экспертом выступал Александр Николаев, генеральный директор агентства «Интерпресс», которому пришлось выслушать от коллег-­практиков и нелицеприятные комментарии по поводу качества некоторых работ, выставляемых на ленте агентства. А что тут ответить? Талант­то никто еще не отменял, и когда в одном человеке сочетаются все составляющие фотопрофессии, такой фотограф в тени не останется.