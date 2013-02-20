«Дети из пробирки» без очереди

В России 17% супружеских пар страдают бесплодием. И нередко единственной возможностью стать родителями для таких людей является процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). «Дети из пробирки» — когда­то это казалось чудом, теперь же на вспомогательные репродуктивные технологии выделяются бюджетные средства, работают медицинские центры. И скоро должны исчезнуть очереди на эти процедуры. По крайней мере — в Петербурге.

В нашем городе в 2013 году запланировано свыше 1600 процедур экстракорпорального оплодотворения. С 15 февраля они проходят за счет средств Территориальной программы фонда обязательного медицинского страхования — ОМС. Как, впрочем, и практически вся медицина города и страны, перешедшая с 2013 года на финансирование не из бюджета, а из средств ОМС. Сумма выделена немалая — около 165 миллионов рублей.

Исполнительный директор ТФОМС по Петербургу Александр Кужель недавно рассказал журналистам, что разработаны «достойные тарифы, по которым готовы работать 11 организаций — 3 городских клиники, 4 федеральных и 4 частных». Среди них Институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Мариинская больница, Федеральный Центр серд­ца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова.

«В минувшем году бюджетом города было выделено 40 миллионов рублей для городских организаций, ныне сумма увеличена в четыре раза, — сообщил Анатолий Кужель. — Мы предполагаем, что решим заявленную потребность в данном виде медицинской помощи. И еще я бы отметил такой важный положительный момент от вхождения программы в ОМС: семейные пары будут иметь право выбора медучреждений». ТФОМС уже напечатал красочные буклеты «ЭКО в ОМС. Возможности лечения женского трубного бесплодия для жителей Санкт­-Петербурга». Эти буклеты доступны в каждой женской консультации. В них поэтапно рассказано, что делать, чтобы получить направление на ЭКО.

Начальник отдела помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению городского правительства Анатолий Симаходский напоминает, что город ведет бюджетную программу ЭКО уже седьмой год, а ведь раньше это можно было сделать лишь за собственные и очень большие – свыше 100 000 рублей — деньги. Люди брали кредиты и ссуды, влезали в долги. «За эти годы было проведено по государственным квотам 3252 процедуры ЭКО, до 25% завершились родами», — вспоминает Анатолий Семенович и подчеркивает, что Петербург по эффективности вспомогательных репродуктивных технологий стабильно показывает среднеевропейские результаты.

В Петербурге семейной паре предоставляется 2 бесплатные попытки ЭКО, причем женщина должна быть в возрасте до 37 лет и состоять в зарегистрированном браке. Это делается, в частности, для того, чтобы у ребенка была гарантия появления на свет в семье. Что же касается «возрастного ценза», то, как утверждает академик Эдуард Айламазян, руководитель НИИ им. Д. О. Отта, важно думать о здоровье будущего ребенка, детей его детей. А, ведь чем старше женщина, тем выше риск генетических заболеваний у плода, тем больше у женщины проблем со здоровьем, которые также могут повлиять на здоровье будущего ребенка.

Кстати, именно здесь, в «Оттовской клинике», как по привычке называют горожане Институт акушерства и гинекологии, в 1986 году родился первый ленинградский «ребенок из пробирки» — мальчик, это произошло спустя всего 11 лет, как впервые в мире такой ребенок появился на свет в Англии.

Процедура ЭКО в свое время была создана для женщин с трубным бесплодием, однако сейчас ее проводят и для тех, кто не может забеременеть обычным путем: для страдающих эндометриозом, экстрагенитальными заболеваниями, другими патологиями. «Самое большое наше достижение — это предовуляционная диагностика, то есть у семьи, которая имеет в анамнезе наследственное заболевание, есть шанс на здорового ребенка: из нескольких эмбрионов мы выделим один без хромосомных патологий», — говорит профессор Айламазян.

Планируется, что из 1600 процедур ЭКО, средства на которые выделили по программе ОМС, на свет появятся около 500 малышей. «Хватит на несколько детских садов» — шутят медики.