В поисках своей лыжни

Самый популярный в прошлом лыжный спорт, увы, таковым сегодня не является. Уроки физкультуры на лыжне и массовые выезды лыжников за город уже не столь характерны для Санкт­-Петербурга. И причина тому не глобальное потепление, а слабая материальная база школ и заметный спад интереса к занятиям.

Тем не менее, продавцы-­консультанты спортивных магазинов отмечают: две трети тех, кто к ним обращаются — это начинающие лыжники. И хотя на календаре конец февраля, за городом можно найти отличную лыжню и прекрасные лыжные склоны. Как подбирать снаряжение под себя и насколько дорого обходится сегодня такое увлечение, выяснял наш корреспондент.

Сразу заметим, что при желании просто попробовать себя в роли лыжника, можно и не заходя в магазин. Прокаты спорттоваров еще никто не отменял, час пользования обойдется в 100–250 руб., сутки — 500–700 руб. Однако вряд ли вам понравятся выбор и новизна экипировки.

В поисках качественного инвентаря и одежды мы заглянули в несколько спортивных магазинов, один из которых относится к большой торговой сети. Десятки разновидностей лыж, палок и всего сопутствующего снаряжения выстраиваются перед потенциальным покупателем стройными рядами. Главное — понять, как здесь сориентироваться, причем многое, что предлагается в таких отделах, предназначено для горнолыжников.

«Подбор беговых лыж идет по вашему росту и весу. Кроме того, есть разница — коньковый или классический у вас ход. Есть ход комбинированный, сочетающий оба стиля. Так вот, если вы предпочитаете коньковый стиль, то надо брать лыжи, которые на 10 см выше вашего роста, если тяготеете к “классике” — то на 20 см», — консультирует продавец по имени Владимир.

Что касается палок, то здесь закономерность обратная. Те, что повыше, предназначены для любителей конькового хода, ориентироваться надо на высоту плеча или мочки своего уха. Классический стиль предполагает палки на уровне подмышек.

Есть в продаже и специальные любительские лыжи для комбинированного хода. Правда, говорят, что скоростные характеристики у них оставляют желать лучшего.

Деревянные лыжи уже сейчас воспринимаются как антиквариант. Все, что мы видим сегодня в магазинах, — это полупластик. То есть, внутри формы находится сердечник из дерева или пенных материалов.

Между комфортом и кошельком

Итак, самый бюджетный вариант лыж обойдется вам в 1200–2500 руб. Зарубежные аналоги под престижными брендами — от 3000 и выше.

Палки же новичкам лучше брать алюминиевые, в один голос советуют многие специалисты; в разных магазинах они могут стоить от 500 руб. до 1 тысячи. Стекловолокно обойдется примерно столько же и даже чуть дешевле, но сломаться палка может на первой же горке.

Крепления и ботинки к ним — особый разговор. Мож­но взять и совсем простые крепления (250 руб.), но те, кто к своей безопасности относится серьезно, покупают модели от 600–700 руб. Здесь выбор опять же зависит даже не от цены и марки, а от того, какой ход вы предпочитаете.

Лыжные ботинки, как и любая приличная обувь, — тоже удовольствие недешевое, от 1700 руб. и выше. Понятно, что не обойтись и без парафина, и без лыжной мази. Все это выпускается в разных вариантах в зависимости от температуры. Средняя цена на средства такого рода — 160–350 руб. Добавьте к этому специальный чехол для лыж и палок (от 600 руб.)

В целом все это может «потянуть» на 4000–8000 руб., но знатоки утверждают, что даже за 3000 руб. есть возможность закупить все необходимое в режиме «second hand» или в период распродаж, а также летом.

Ветрам назло

Как утверждают продавцы-­консультанты, для выхода на лыжню вам понадобятся термобелье, флисовая кофта и куртка плюс штаны (желательно — водонепроницаемые).

Самые дорогие куртки сделаны из мембранной ткани, которая испаряет влагу и не пропускает ее внутрь. Стоят они от 4000–5000 руб. и дороже.

Таким образом, «стартовый комплект» для выхода на лыжню полностью зависит от бюджета и вкуса. А вот где и с кем на нее выходить — разговор особый.

Собираемся в дорогу

Сделав поисковый запрос в Сети, находим немало вариантов направлений. По отзывам питерских лыжников, комфортнее всего им в таких местах, как Сосновка, ЦПКиО, Парнас, а также за городом — в Юкках, Токсово, Кавголово и Зеленогорске.

Сосновку хвалят за наличие освещения, благодаря чему кататься можно до ночи. На другом конце города популярностью пользуется Южно­Приморский парк.

В исторических парках, относящихся к музеям­заповедникам, катание на лыжах и «ватрушках» с некоторых пор ограничили из-­за сохранения почвы и сложившегося рельефа.

Еще один вариант загородной «вылазки» — «лыжные стрелы», то есть туристические поезда для любителей беговых лыж, известные еще с советских времен и «реанимированные» несколько лет назад. Теперь у них два направления — поселок Шапки (Тосненский район) и Орехово (Приозерский район).

Как пояснила «АН» Елена Разумахина, начальник отдела по спортивно­массовой работе Комитета по физкультуре и спорту, станции назначения объясняются еще и тем, что там есть возможность отогнать электричку на запасные пути до 15 часов, когда она повезет лыжников в город.

На всякий случай в обоих поездах дежурят медработники, на каждый вагон приходится по два инструктора. После катания — костер, чай и перекус. Но если чай за счет организаторов, то все остальное надо захватить из дома.

В крупнейшей социальной сети, где уже есть страничка этого проекта, часто встречается вопрос «Нет ли лишнего билетика?», потому что они заканчиваются уже в начале-­середине недели.