Замечательному российскому музыканту и общественному деятелю Игорю Яковлевичу Гранову исполнилось 75 лет. В начале его творческого пути был джаз в Москонцерте, затем работа с Тамарой Миансаровой – помните в их исполнении «Пусть всегда будет солнце!».

«В конце 60-х, будучи дирижёром советского мюзик-холла, на гастролях в Мексике он познакомился со знаменитым американским джазменом Луи Армстронгом, многое почерпнул из общения с ним. В результате в 1969 году появляется советский вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». Концерты ансамбля собирали десятки тысяч людей на стадионах и в концертных залах по всему Советскому Союзу и за рубежом. И это далеко не полный перечень его музыкальных проектов.

Игорь Яковлевич известен миллионам людей как автор музыки к таким шлягерам, как «Дождь», «Весеннее настроение», «Я тебе пригожусь», «Первый поцелуй» и многим другим. Сегодня он продолжает активную музыкальную и общественную деятельность.

Редакция «АН» от имени миллионов наших читателей поздравляет юбиляра! Мы надеемся, что он не изменит своим музыкальным пристрастиям и порадует своих поклонников новыми произведениями.

Здоровья вам, членам вашей семьи и дальнейших творческих успехов!

Коллектив еженедельника «Аргументы недели»