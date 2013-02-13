Игорю Гранову – 75!
№ 6(348) от 14.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Замечательному российскому музыканту и общественному деятелю Игорю Яковлевичу Гранову исполнилось 75 лет. В начале его творческого пути был джаз в Москонцерте, затем работа с Тамарой Миансаровой – помните в их исполнении «Пусть всегда будет солнце!».
«В конце 60-х, будучи дирижёром советского мюзик-холла, на гастролях в Мексике он познакомился со знаменитым американским джазменом Луи Армстронгом, многое почерпнул из общения с ним. В результате в 1969 году появляется советский вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». Концерты ансамбля собирали десятки тысяч людей на стадионах и в концертных залах по всему Советскому Союзу и за рубежом. И это далеко не полный перечень его музыкальных проектов.
Игорь Яковлевич известен миллионам людей как автор музыки к таким шлягерам, как «Дождь», «Весеннее настроение», «Я тебе пригожусь», «Первый поцелуй» и многим другим. Сегодня он продолжает активную музыкальную и общественную деятельность.
Редакция «АН» от имени миллионов наших читателей поздравляет юбиляра! Мы надеемся, что он не изменит своим музыкальным пристрастиям и порадует своих поклонников новыми произведениями.
Здоровья вам, членам вашей семьи и дальнейших творческих успехов!
Коллектив еженедельника «Аргументы недели»
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