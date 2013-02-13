Я в восторге от моего «50 ПЛЮС»!

Ирина ГРИБУЛИНА, композитор и певица, пишет на страничке в Сети: «Веду ток-шоу «50 ПЛЮС» на московском канале «Доверие». Зрелый возраст – это время счастья». Цветущая Ирина олицетворяет «все плюсы зрелого возраста», о которых размышляет программа.

- Я рада, что нашла себя в ремиксе профессии из моей юности. В 15 лет я вела «Будильник», потом «Шире круг», и вот такой поворот судьбы. Уникальная, первая в стране передача для тех, на кого никто не обращает внимания, – людей старшего поколения. И при этом чистейший позитив. В рамках 45 минут эфирного времени человека – обычного, со своими проблемами и болячками – пытаются реанимировать из депрессивного состояния. Я просто наслаждаюсь программой, героями, гостями, импровизирую, делаю вместе со всеми упражнения, обсуждаю хобби, диеты и приправы – часто ведь в жизни перчинки и не хватает. Люди не избалованы вниманием, открываются и отзываются на искреннее желание разобраться, «кто виноват и что делать». Подобралась блестящая команда экспертов и мои уже любимые Салуцкие, отец и дочь, которые запустили у нас тему «50 ПЛЮС».

Ирина Грибулина – композитор, автор музыки к фильмам, спектаклям, автор песен, которые исполняют звёзды российской сцены. Многие друзья не побоялись подпортить имидж «звезды без возраста» и уже «записались» на канал «Москва Доверие», где по воскресеньям в 15:10 идёт программа «50 ПЛЮС». «Задача – вытаскивать на разговор людей, которые приближаются к новым жизненным рубежам и должны знать, как красиво и креативно входить в этот возраст».

Ирина стала мамой по российским меркам поздно – в 43 года. Все девять месяцев гастролировала, летала, водила машину, год кормила ребёнка грудью. «Если живёшь в добре, в деле, то старость не наступает. У меня никогда не было пластических операций. Просто я слежу за питанием, если есть свободный час, люблю прошагать 5–7 км в своём районе, на Крещение обязательно окунаюсь в прорубь. Многих друзей я окрестила и повенчала – это наша теперь такая традиция совместная. А годы только помогают быть лёгкой на подъём, ценящей гармонию «здесь и сейчас». Поэтому я обожаю юбилеи – нужно отмечать с друзьями, песнями, вином, и пусть твои дети, собаки и коты радуются вместе с тобой.

Мой любимый исполнитель и старший друг – Иосиф Кобзон. Он пример неиссякаемого мужества, всегда в работе, в пути, его Нелли – настоящая жена, у меня есть о ней песня, она так и называется – «Жена». Недавно мы записали новую песню с его внучкой. Мэтр скромен и демократичен, он давно понял истину: делай больше добра, трудись, чтобы жизнь не была прожита зря!

Я купаюсь в своём возрасте. У меня опыт, знания, взрывной характер, я люблю зажигать в клубе и при этом могу дать дельный совет. Когда человек входит в зрелый возраст, если его красота только внешняя – меркнет, если внутренняя, то сохраняется. Я хочу доказать, что жизнь в зрелом возрасте полна эмоций и ощущений радости и потрясающего полёта!