В материале «Кучерена в шоке» (№5 (374) 07.02.2012) мы рассказали о том, как региональное противостояние исполнительной и судебной ветвей власти переметнулось в Москву, и 30 января в ОП РФ прошёл круглый стол «О сложившейся ситуации с институтами гражданского общества Челябинской области».

Напомним, что, после того как 8 декабря 2012 г. в программе «Человек и закон» прозвучало, что председатель Челябинского облсуда Фёдор Вяткин, возможно, является участником ОПГ, судейское сообщество обратилось с коллективным письмом к председателю СКР с просьбой о защите своего председателя от клеветы. СК просьбе внял и уголовное дело по клевете возбудил.

В рамках расследования этого дела СКР, при силовой поддержке ФСБ, провёл обыски у главных спикеров и организаторов «масштабной информационной кампании против судов». Обыски были проведены в ОП Челябинской области и южноуральском представительстве газеты «Аргументы недели».Мало того, уже в Москве председателю ОП Челябинской области Вячеславу Скворцову стало известно, что «с осени 2012 года по разрешению руководства Челябинского областного суда у всех «участников» уголовного дела «по клевете» благодаря ведомственным возможностям регионального УФСБ проводилось прослушивание телефонных переговоров».

7 февраля в ОП РФ при участии Совета по правам человека при президенте России прошло очередное заседание по этому делу. Было принято решение о том, что в Челябинск в начале марта направится совместная группа ОП и Совета по правам человека при президенте РФ, чтобы разобраться в конфликтной ситуации на месте событий.

Тем временем у Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в РФ, уже взявшего это громкое дело под особый контроль, противоположная позиция «по месту события». Он считает, что расследовать дело должны в Москве, так как передача «Человек и закон» произведена в Останкино. А то, что по статье «клевета» проводятся обыски и само дело возбуждается не по заявлению «пострадавшего», – недопустимо, и здесь Владимир Лукин полностью солидарен с председателем Комиссии ОП РФ по проблемам безопасности граждан Анатолием Кучереной.

Владимир Филичкин, редактор южноуральского представительства газеты «Аргументы недели» сообщил нам, что профильный комитет Европарламента уже заинтересовался этим делом и намерен детально им заниматься. «Правозащитники и депутаты ЕС, как и российские Общественная палата, Совет по правам человека и уполномоченный по правам человека, очень озабочены таким избирательным, нарочито жёстким и демонстративным возвращением в уголовное законодательство России статьи «клевета», – подчеркнул челябинский правозащитник. – Ведь такое грубое попрание закона в первую очередь дискредитирует институты гражданского общества на Южном Урале».

«Аргументы недели» продолжают внимательно следить за событиями в Челябинской области. Мы считаем недопустимой сложившуюся ситуацию, когда вместо публичного обсуждения болевых нарывов гражданского общества идёт неприкрытое, откровенное, показательное силовое запугивание наших коллег.