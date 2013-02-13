Уважаемые господа!

14 февраля 2013 г. в г.о. Жигулёвск Самарской области состоится собрание кредиторов ОАО «Энерготехмаш». Главным вопросом собрания будет избрание нового конкурсного управляющего ввиду того, что ФАС ПО РФ отменил решение предыдущих судов об утверждении конкурсного управляющего Рупчева А.В. – представителя СРО «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» г. Ханты-Мансийск. ЗАО «Уран» и его немногочисленные союзники будут снова настойчиво продвигать кандидатуру Рупчева А.В.

Дело в том, что ЗАО «Уран» занимает жёсткую позицию завершения конкурсного производства продажей активов ОАО «Энерготехмаш», что приведёт к прекращению производства, неминуемому увольнению более 1200 человек и остановке конвейера ОАО «АВТОВАЗ», как минимум, на четыре месяца. ЗАО «Уран» является залоговым кредитором, купившим с огромным дисконтом долги ОАО «Энерготехмаш» у КБ «Зенит» и МДМ-Банка, поэтому 80% всех поступлений от продажи активов будут получены этой организацией, созданной в апреле 2011 г., как представляется, именно под эти рейдерские задачи. ЗАО «Уран» с союзниками имеют 39,92% голосов в собрании кредиторов. Для осуществления своих планов ЗАО «Уран» в обязательном порядке нужен именно свой конкурсный управляющий и именно из СРО «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Другие кредиторы занимают позицию заключения в стадии конкурсного производства мирового соглашения с целью дать возможность должнику окончательно восстановить свои технико-экономические показатели, просто рухнувшие в период кризиса 2008–2010 гг., и рассчитаться по отдельным соглашениям со всеми кредиторами. Тем более предприятие уже вышло на докризисный уровень производства и сумело рассчитаться с большим количеством кредиторов, в том числе и с БСЖВ. Число голосов этих кредиторов составляет 47,76%. Если возобладает позиция ЗАО «Уран», то остальные кредиторы, в т.ч. ОАО «Сбербанк», получат лишь 1,2 коп. покрытия на 1 руб. затрат. В этой ситуации решающей является позиция ОАО «Сбербанк», имеющего 10,2% голосов. Если он проголосует за позицию сохранения производства и рабочих мест, тем самым дав возможность должнику завершить процесс наращивания производства и рассчитаться со всеми кредиторами, то это позволит ОАО «Сбербанк» получить всю сумму долга и обеспечить социально-экономическую стабильность как Самарской области в целом, так и г.о. Жигулёвск в частности.

Всё последнее время руководство Поволжского банка (ПБ) Сбербанка в лице заместителя председателя Туваева Е.А. активно поддерживало позицию ЗАО «Уран», несмотря на перспективу не получить ничего в процессе конкурсного производства. И даже предложение ПК «Энерготехмаш» в лице ООО «Волжская металлургическая компания», имеющего более 2,1 млрд. выручки в год, по полному закрытию долга, согласно установленной процедуре ОАО «Сбербанк», т.е. с процентами за время рассрочки, до сих пор лежит почти без особого движения в Поволжском банке.

Нас очень насторожил тот факт, что в газете «Волжская коммуна» была напечатана информация о том, что ОАО «Сбербанк» сделал предложение о выкупе долга ОАО «Энерготехмаш» тому же ЗАО «Уран», компании, не осуществляющей никакой производственной деятельности и созданной, по всей видимости, для осуществления рейдерского захвата ОАО «Энерготехмаш». Более того, в этом же номере газеты «Волжская коммуна» сообщается, что ПБ ОАО «Сбербанк» считает Рупчева А.В. очень эффективным конкурсным управляющим. Мы никак не можем согласиться с этой позицией. Именно при конкурсных управляющих из СРО «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Девтяне М.Ю. и Рупчеве А.В. за 8 месяцев были осуществлены три попытки силового захвата: 25.11.11, 14.12.11 и 01.12.12, в результате которых производство было остановлено на некоторое время и даже на 16 мин. был остановлен конвейер ОАО «АВТОВАЗ». Именно при этих конкурсных управляющих резко усилилось криминальное давление на сотрудников ПК «Энерготехмаш», выразившееся в нападениях с физическим насилием, угрозах по телефону, психологических воздействиях при личных встречах. Именно эти конкурсные управляющие резко увеличили нецелевые затраты ОАО «Энерготехмаш», заключив договора с 25.11.11 г., что обошлось уже предприятию-банкроту в более чем 21 млрд. рублей. Именно они нанимают на работу людей с непонятными функциями типа жителя г. Жигулёвска – работника ООО «Газпром газораспределение Самара» Кишенина А.В. с окладами 40 тыс. рублей в месяц и более. Безусловно, не забывают и себя, тратя на своё содержание вполне приличные деньги. И даже собрание кредиторов эти конкурсные управляющие проводят в дорогих отелях вместо актового зала ОАО «Энерготехмаш», и всё это на фоне того, что четыре сотрудницы ОАО «Энерготехмаш», находящиеся в декретном отпуске, более пяти месяцев не могут получить свою мизерную зарплату. Эти конкурсные управляющие занимаются в основном тем, что постоянно пишут во все правоохранительные органы заявления на якобы какие-то правонарушения, заключающиеся в том, что кто-то не даёт им возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Так вот, за более чем 12 месяцев не сделано ничего из того, что в обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ должен был сделать конкурсный управляющий, а именно провести качественную инвентаризацию имущества должника, сделать независимую экспертную оценку этого имущества и выставить его на торги.

Так в чём же эффективность этих конкурсных управляющих, явно аффилированных к ЗАО «Уран», как установил ФАС ПО РФ?

Основываясь на вышеизложенном, мы убедительно просим вас занять конструктивную позицию и проголосовать против кандидатуры Рупчева А.В. и любой другой кандидатуры из СРО «Сибирская гильдия антикризисных управляющих», чего нам желают рейдеры из ЗАО «Уран». Тем самым вы в решающей степени поможете сохранить уникальное производство ПК «Энерготехмаш» и более 1200 высокотехнологичных рабочих мест, стабилизируете социально-экономическую обстановку в Самарской области в этом вопросе и дадите возможность в получении всеми кредиторами своих вложенных средств от ПК «Энерго­техмаш» в полном объёме, в т.ч. и ОАО «Сбербанк». В противном случае начнётся опять эскалация напряжённости, дестабилизация обстановки, реальная угроза остановки производства на ПК «Энерготехмаш» и ОАО «АВТОВАЗ», массовое увольнение работающих.

С надеждой на понимание и конструктивное сотрудничество, от имени трудового коллектива ПК «Энерготехмаш»

Председатель Совета трудового коллектива КАЙЛЬМАН Д.В., Председатель профкома ОАО «ЭТМ»

АСТАШИНА И.Ю.