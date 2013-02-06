Опровержение

«В №18 (310) от 17 мая 2012 г. газеты «Аргументы недели» на 26-й странице в рубрике «Криминал» опубликованы не соответствующие действительности сведения: «1993 год. АО «Белон» (г. Новосибирск, руководитель – Добров А.П.) почти монополизировало поставки угольного концентрата на Новолипецкий металлургический комбинат (НМК). Основным поставщиком концентрата для НМК являлся ЦОФ «Беловская» (Кемеровская обл.), директор которой Богомольный М.Н. в 1995 году был убит вскоре после конфликта с Добровым по поводу снижения цены на концентрат… В середине 1996 года выяснилось, что Добров продал акции «НМК» (7% – стоимость 50 млрд. руб.) владельцам американской фирмы «Транссискоммодитиз» – братьям Черным…»

Редакция приносит свои извинения за неправдивое изложение данной статьи, вследствие чего произошло ассоциирование имени Доброва А.П. с империей братьев Черных через привязку последовательных фактов и событий, не соответствующих действительности (монополизации АО «Белон» поставок угольного концентрата на Новолипецкий металлургический комбинат, увязки факта конфликта Богомольного М.Н. и Доброва А.П. с убийством Богомольного М.Н., факта продажи Добровым 7% акций НМК)».