Роспотребнадзор пообещал, что в нынешнем году на российский рынок вернётся грузинское вино. В ожидании того дня, когда каждому россиянину станет доступно приличное киндзмараули к воскресному обеду, стоит этот самый обед и продумать. Конечно, прежде всего застолье на грузинский лад требует щедрого набора блюд и закусок. И где-то между лобио (читай «тушёной фасолью») и чакапули (молодым барашком, томлённым с ткемали, молодым чесноком и пряной зеленью) с чанахи (рубленой бараниной, запечённой с луком, картофелем, баклажанами и помидорами) неплохо было бы вприкуску с мчади (лепёшкой из кукурузной муки) согреть душу горячим куриным супчиком, заправленным кинзой и взбитыми яйцами.

Среди грузинских блюд из птицы по популярности чихиртма следует за сациви. Его основа – бульон из курицы или индейки. Но иногда грузинские хозяйки изменяют домашним пернатым и выбирают молодую баранину. Особенность чихиртмы в отсутствии овощной гущи и наличии яично-кислой заправки.

Мясо птицы вымыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Затем вынуть курицу из бульона и нарезать порционно. В бульон ввести мучную заправку и прокипятить его ещё 5 минут, снять с огня. Подготовить яично-кислую смесь – из взбитых желтков, соединённых с небольшим количеством муки (1–2 ч. л.), ложкой тёплого бульона и лимонным соком (или уксусом). Смесь развести стаканом тёплого бульона и только после этого влить в остальной бульон. Вернуть в кастрюлю нарезанное мясо, добавить пассированные в топлёном масле лук, чеснок, зелень и пряности. Всё это прогреть, но не доводить до кипения, чтобы желтки не свернулись.