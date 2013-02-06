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Национальные особенности рыбалки

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Пётр ЕГОРШЕВ, «Радио России» – специально для «НА» ]

Национальные особенности рыбалки

Издавна в России принято ловить рыбу. И в самом деле, если рыба есть, то чего же её не попытаться поймать. Занятие это можно легко отнести к тем, что людям нравятся. Кстати, не только простой народ в деревнях и сёлах, стойбищах и аулах всегда увлекался рыбалкой. Антон Павлович Чехов писал: «Ловить рыбу удочкой так приятно, что и выразить не могу… Поймать судака – это выше и слаже любви».

Рыбу у нас ловили практически повсеместно представители самых разных народов. И, естественно, не только удочкой. Карелы – сетями, неводами, мерёжами, мердами, саками, заколами, которые устраивали на реках. Мордва из приречных селений – крючками, острогами, различными снастями в виде корзин. Весной, когда рыба шла на нерест, реки тоже перегораживали специальными заборами-заколами.

Чукчи в бассейнах Анадыря, Колымы и Чауна – сачком, удой, сетями, летом – с байдар, зимой – в проруби. В летописях четырёхсотлетней давности, обнаруженных в архивах Соловецкого монастыря, рассказывается о старинном русском способе ловли на море – отвесном блеснении. Кстати, в старинных английских описаниях этого способа он так и именуется – «русский». И так далее.

И мало где рыбалка не пользовалась популярностью. Разве что в некоторых районах Забайкалья буряты считали рыб водяными червями и не очень-то увлекались их добычей. Известный исследователь Байкала Н. Сабуров так описывал свои наблюдения («Об омуле и о состоянии рыбопромышленности на Байкале», 1889 г.): «Случается, рассказывали мне, что бурят и при улове рыбы предпочтёт иной раз съесть молодого баклана, которого ловко убивает камнем. В бытность на Ольхоне я видел, что артель бурят, ловившая рыбу, ужинала не рыбой, а сухарями, которые были разварены в артельном котле наподобие каши…»

Естественно, что у предков наших одними снастями обходиться было не принято. Например, перед тем как забросить удочку, следовало набрать крапивы, выжать сок и натереть им ладони. Считалось, что после этого рыбу можно ловить голыми руками. Правда то или нет, любой рыбак волен сам проверить. Но точно известно, что рыба чрезвычайно чувствительна к запахам. Потому настоящий рыбак во время ловли не курит. От рук курильщика, а следовательно, и от наживки, которую он насаживает на крючок, пахнет дымом, что рыбе не очень нравится.

Рекомендовалось угостить чем-нибудь вкусненьким водяного, приговаривая при этом: «Дедушка Водяной, вот тебе гостинец, прими да подмогни».

В Карелии перед рыбалкой до сих пор принято налить на донышко стакана спиртного и выплеснуть в воду, попытаться таким образом задобрить духа воды. Научных исследований на тему влияния данного обряда на количество пойманной рыбы не проводилось, но знающие люди уверяют: если забыть налить, можно будет с чистой совестью списать на это все неудачи.

Насаживая наживку на крючок, следовало приговаривать что-нибудь вроде: «Рыба свежа, наживка сальна, клюнь да подерни, ко дну потяни». Или так: «Маленькая рыбка, проплывай, большая рыбка, угощение хватай! Да будет так

Нынче же, пока на дворе февраль-вьюговей (или бокогрей, это уж кому что нравится больше), сидят рыбаки невзирая на погоду часами у лунок и не забывают первую пойманную рыбёшку аккуратно снять с крючка, поцеловать и опустить обратно в прорубь. Пускай плывёт за папой, мамой, дедушкой и бабушкой. Говорят, что недомерок частенько выполняет наказ.

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