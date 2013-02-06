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Нравы дедушки Байкала

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Анна ПОЛЯКОВА, Иркутск ]

Нравы дедушки Байкала

Это удивительное озеро хоть и находится в Сибири, но, в отличие от всех остальных водоёмов в этом регионе, замерзает лишь к февралю. Холодным, хмурым, неприветливым кажется оно в пасмурный день. Однако выглянет солнышко, и воды озера засверкают разноцветными переливами, будто драгоценные камни. Буряты уважительно называют его дедушкой Байкалом и относятся к нему с опаской.

Всё дело в том, что больно характер у «дедушки» переменчивый. Байкал кажется мрачным, но подойдёт человек поближе – убаюкает его своими волнами. Прикинется спокойным, а потом вдруг из ниоткуда бесшумно появится высокая волна и накроет лодку. Эту волну местные называют бугульдейкой, есть поверье, что так Байкал «забирает» людей. Именно так погиб писатель Александр Вампилов. Местные старики говорят, что его лодку перевернул могущественный дух – Астральный хозяин Байкала. У бурят, а именно они издавна селились вокруг самого глубокого пресного озера в мире, есть множество правил относительно того, как вести себя рядом с этим священным местом.

– В шаманских преданиях есть древняя легенда, которая гласит, что до бурят на берегах Байкала жил один народ, который вёл себя нехорошо, неуважительно обращался с Великим Байкалом, из-за чего озеро разгневалось и изгнало его, – рассказывает председатель областной общественной организации Центра бурятской культуры Иркутской области Бадмажаб Мункожаргалов. – Согласно поверьям, буряты буквально вымолили у Байкала право селиться на его берегах, поэтому они прекрасно знают, какое суровое наказание ждёт провинившегося человека.

До сих пор на берегах озера регулярно проходят шаманские обряды. Во время их проведения все участники стараются быть очень аккуратными не только в словах, но и в движениях. Считается, что в этот момент каждый жест несёт важную смысловую нагрузку и может отразиться на судьбе человека. Едят только пищу белого цвета. Она является для бурят сакральной и обозначает чистоту помыслов. И уж, конечно, нельзя употреблять алкоголь – это, оказывается, чрезвычайно злит духов!

Местные вообще считают, что к крепким спиртным напиткам, хоть их и продают в изобилии в туристических зонах, у Байкала отношение резко отрицательное. Не стоит также курить, сорить и даже громко кричать. Берега Байкала действительно чем-то напоминают храм под открытым небом, кажется, что каждая песчинка тут пронизана энергией. Однако, несмотря на всю свою строгость и непростой нрав, Байкал справедлив и не обидит случайного путника.

– Великий Байкал видит, если перед ним неразумное существо, – а именно так, по словам Бадмажаба Мункожаргалова, озеро определяет всех «небурят». – Неразумных существ озеро строго не наказывает.

Но расслабляться не стоит. Попав на берега этого удивительного озера, лучше относиться к нему так, как хочешь, чтобы оно отнеслось к тебе.

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