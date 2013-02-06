Этноновости от 7-го февраля

Москва

31 января Казачья партия Российской Федерации (КаПРФ) прошла регистрацию в Минюсте. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, руководителем Центрального исполнительного комитета партии является Александр Смирнов – директор Института казачества при Московском государственном университете технологий и управления. Также на сайте Минюста были опубликованы устав и программа партии, основанная на традиционных ценностях казачества: патриотизме, защите интересов государства и нравственных устоев общества.

Республика Калмыкия

В честь национального праздника Цаган Сар 11 февраля объявили в Калмыкии нерабочим днём – указ об этом подписал глава республики. В этот день в главном буддийском храме республики пройдут специальные праздничные ритуалы и торжественный молебен. Также запланированы другие мероприятия – конкурсы сочинений на тему Цаган Сара на знание калмыцкого языка и народных традиций. Цаган Cap – «белый месяц» – является календарным праздником, приуроченным к окончанию зимнего и началу весеннего сезона. Дата праздника ежегодно исчисляется по лунному календарю. В праздник Цаган Сар калмыки зовут к себе всех на чай: родных, соседей, друзей. В этот день не надо ничего жалеть для других, нельзя экономить.

Удмуртская Республика

В Доме Дружбы народов концертом завершился II Республиканский конкурс детской песни на удмуртском языке «Пичи уӵыпи» («Соловушка»). Проект нацелен на поддержку творчества авторов, создающих песни на удмуртском языке для дошкольного и младшего школьного возраста, и выявление юных талантливых исполнителей детской удмуртской песни. Все песни, исполненные победителями конкурса, издадут на компакт-диске, который организаторы конкурса намерены распространять бесплатно по детским садам и школам с углублённым изучением удмуртского языка.

Республика Коми

Первый межрегиональный фестиваль «Хоровые ассамблеи Севера» пройдёт в Сыктывкаре с 12 февраля по 8 апреля. Среди участников фестиваля Государственный академический Северный русский народный хор (г. Архангельск), Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря, Московский Синодальный хор, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа». Билеты на первый концерт фестиваля раскупили буквально за пару дней.

Республика Ингушетия

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Магия мастерства» мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесии. В экспозиции – картины, выполненные на обработанных шкурах животных (они натянуты на рамы, которые изготовлены из ветвей и корневищ различных пород деревьев), войлочные ковры и изделия из войлока, национальные костюмы, графика, а также предметы интерьера.