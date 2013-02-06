Мир, подаренный вами

Проект нашей редакции «Подарим детям мир знаний!» существует год и три месяца. За это время «Аргументы недели» вместе со своими читателями, общественными и коммерческими организациями, фондами и меценатами подарили маленьким россиянам 12 тысяч книг. И мы от всей души благодарим тех, кто к нам присоединился!

В этом проекте не просто детская литература. Здесь книги на все времена, заслуженные авторы, вечные темы и движущая сила познания – интерес, вдохновляющий читателя передвигаться по книжке от страницы к странице. Мы дарим произведения Антона Чехова, Корнея Чуковского, Джанни Родари и других замечательных писателей детям из многодетных семей, воспитанникам детских домов, школ-интернатов, пополняем собрания библиотек, вручаем книги на различных мероприятиях. По мнению председателя совета директоров ИД «Аргументы недели» Вячеслава Тимошенко, «познавательное чтение – это именно та почва, которая помогает найти себя, вырасти настоящим специалистом и прекрасным человеком». Поэтому такие акции должны постоянно расширять границы.

Если взглянуть на географическую карту, найдётся немало городов и посёлков, в которых уже побывал наш проект. «Мир знаний» отметился в Москве, Ижевске, Московской, Тверской, Калужской областях и вышел за пределы России. Познавательные книги были подарены воспитанникам детдомов семейного типа по всему Крыму, а также попали в образовательные центры фонда «Русский мир» в ближнем и дальнем зарубежье.

В конце 2012 года при поддержке наших читателей мы провели новогодний праздник в детском доме № 5 г. Москвы. В гости к ребятам приехали яркие и талантливые люди: телеведущая Оксана Фёдорова, саксофонистка Вероника Кожухарова, «Мистер Вселенная» Александр Невский и фитнес-эксперт Михаил Дьяконов. В непринуждённой обстановке они пообщались с молодёжью, вспомнили своё детство (а оно не у всех было лёгким) и дали ребятам несколько советов о том, как состояться в жизни, когда из помощников – только собственный ум да желание чего-то достичь.

В подарок к Новому году воспитанники детского дома получили игрушки и книги нашей познавательной серии. Среди них весёлые уроки русского языка Аркадия Хайта и Александра Левенбука («Радионяня. Весёлая грамматика»), литературное путешествие с Мартой Гумилевской («Как открывали мир»), правда жизни в рассказах Антона Чехова («Детские рассказы»), философские размышления и практические советы Андрея Максимова («Не молчи», «Прочистите ваши уши. Многослов-3»), спортивные секреты Александра Невского и Михаила Дьяконова («Энциклопедия фитнеса и физической культуры»). Книги попали в руки ребят благодаря молодой певице Алёне Андерс, которая также оказала поддержку проекту. Алёна адресовала воспитанникам и новогоднее поздравление: «Будьте преданными друзьями, умейте любить и прощать, никогда не теряйте мужество. И тогда вы станете настоящими Личностями. В этом обязательно помогут хорошие книги, для каждого периода – свои: от добрых наивных сказок и замысловатых приключенческих романов до сложной классической литературы, которая помогает нам разобраться в главных вопросах жизни».

В ближайшее время благодаря поддержке читателей «АН» подарят книги детскому дому №71 г. Москвы и школе №33 г. Тулы. Мы надеемся, что в 2013 году откроется новая страница нашего проекта. Новые города, новые праздники, новые издания, всё больше и больше заинтересованных детей, для которых книжный шкаф – не предмет мебели, а волшебное место, в котором живёт знание...