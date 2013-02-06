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Мир, подаренный вами

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Мир, подаренный вами
Алёна Андерс

Проект нашей редакции «Подарим детям мир знаний!» существует год и три месяца. За это время «Аргументы недели» вместе со своими читателями, общественными и коммерческими организациями, фондами и меценатами подарили маленьким россиянам 12 тысяч книг. И мы от всей души благодарим тех, кто к нам присоединился!

В этом проекте не просто детская литература. Здесь книги на все времена, заслуженные авторы, вечные темы и движущая сила познания – интерес, вдохновляющий читателя передвигаться по книжке от страницы к странице. Мы дарим произведения Антона Чехова, Корнея Чуковского, Джанни Родари и других замечательных писателей детям из многодетных семей, воспитанникам детских домов, школ-интернатов, пополняем собрания библиотек, вручаем книги на различных мероприятиях. По мнению председателя совета директоров ИД «Аргументы недели» Вячеслава Тимошенко, «познавательное чтение – это именно та почва, которая помогает найти себя, вырасти настоящим специалистом и прекрасным человеком». Поэтому такие акции должны постоянно расширять границы.

Если взглянуть на географическую карту, найдётся немало городов и посёлков, в которых уже побывал наш проект. «Мир знаний» отметился в Москве, Ижевске, Московской, Тверской, Калужской областях и вышел за пределы России. Познавательные книги были подарены воспитанникам детдомов семейного типа по всему Крыму, а также попали в образовательные центры фонда «Русский мир» в ближнем и дальнем зарубежье.

В конце 2012 года при поддержке наших читателей мы провели новогодний праздник в детском доме № 5 г. Москвы. В гости к ребятам приехали яркие и талантливые люди: телеведущая Оксана Фёдорова, саксофонистка Вероника Кожухарова, «Мистер Вселенная» Александр Невский и фитнес-эксперт Михаил Дьяконов. В непринуждённой обстановке они пообщались с молодёжью, вспомнили своё детство (а оно не у всех было лёгким) и дали ребятам несколько советов о том, как состояться в жизни, когда из помощников – только собственный ум да желание чего-то достичь.

В подарок к Новому году воспитанники детского дома получили игрушки и книги нашей познавательной серии. Среди них весёлые уроки русского языка Аркадия Хайта и Александра Левенбука («Радионяня. Весёлая грамматика»), литературное путешествие с Мартой Гумилевской («Как открывали мир»), правда жизни в рассказах Антона Чехова («Детские рассказы»), философские размышления и практические советы Андрея Максимова («Не молчи», «Прочистите ваши уши. Многослов-3»), спортивные секреты Александра Невского и Михаила Дьяконова («Энциклопедия фитнеса и физической культуры»). Книги попали в руки ребят благодаря молодой певице Алёне Андерс, которая также оказала поддержку проекту. Алёна адресовала воспитанникам и новогоднее поздравление: «Будьте преданными друзьями, умейте любить и прощать, никогда не теряйте мужество. И тогда вы станете настоящими Личностями. В этом обязательно помогут хорошие книги, для каждого периода – свои: от добрых наивных сказок и замысловатых приключенческих романов до сложной классической литературы, которая помогает нам разобраться в главных вопросах жизни».

В ближайшее время благодаря поддержке читателей «АН» подарят книги детскому дому №71 г. Москвы и школе №33 г. Тулы. Мы надеемся, что в 2013 году откроется новая страница нашего проекта. Новые города, новые праздники, новые издания, всё больше и больше заинтересованных детей, для которых книжный шкаф – не предмет мебели, а волшебное место, в котором живёт знание...

Если вы хотите принять участие в проекте, пишите нам: dobro@argumenti.ru.

Редакция благодарит читателей, поддержавших проект: А.М. Сафина (Пермь), Е.Д. Нестерову (Комсомольский), Э.Б. Иванова (Москва), В.И. Молоствова, Е.С. Глуховскую (Москва), Е.С. Тимакину (Москва), А.С. Сёмкина (Липецк), В.А. Зольникова, И.Л. Зюзину (Москва), В.И. Марковича, С.А. Вильданову (Мурманск), М.Я. Воронову, И.Н. Горожанинову (Миасс), В.И. Гурьянову (Воронеж), В.Г. Новикова (Красноуфимск), Н.Н. Ошуркову (Бодайбо), В.В. Морозову (Москва), И.М. Яшину, А.В. Волкову, В.Н. Травина, С.А. Жолос (Санкт-Петербург), Н.Г. Бавыкину (Шебекино) и многих других.

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