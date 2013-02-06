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Кучерена в шоке

«Маски-шоу» в челябинском офисе «Аргументов недели»

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]

Кучерена в шоке

– Проводят обыски в рамках дела о клевете?! Снимают на видео?!! Берут подписки о неразглашении, а сами выкладывают это видео в Интернет?!!!

– Вы что, террористы? Почему такой отряд, вооружённый до зубов, выезжает на обыск?!

– Да невозможен коллективный иск по делу о клевете!

– Как у адвоката можно проводить обыск???

– Страшные вещи вы говорите. Что там происходит вообще у вас?!

Этими  недоумёнными вопросами известный адвокат Анатолий Кучерена, модератор прошедшего в Общественной палате (ОП) РФ круглого стола «О сложившейся ситуации с институтами гражданского общества Челябинской области», переспрашивая выступающих, акцентировал для присутствующих наиболее одиозные моменты «противостояния элит».

Поводом для заседания Комиссии по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты стала острая фаза противостояния губернатора и председателя областного суда в Челябинске. После того как в программе «Человек и закон» прозвучало, что председатель Челябинского областного суда Фёдор Вяткин, возможно, является участником преступного сообщества, судейское сообщество обратилось с коллективным письмом к председателю Следственного комитета России с просьбой о защите своего председателя от клеветы. СК просьбе внял и уголовное дело по клевете возбудил.

В рамках расследования этого дела СКР при силовой поддержке ФСБ (т.н. маски-шоу) провёл обыски:

– в рабочем кабинете и дома у редактора южноуральского представительства газеты «Аргументы недели» Владимира Филичкина;

– дома, на работе в благотворительном фонде и в помещениях Общественной палаты у Вячеслава Скворцова, председателя Общественной палаты Челябинской области;

– в администрации Челябинска и кабинете (а потом и дома) первого вице-губернатора Олега Грачёва;

– в рабочем кабинете и дома у адвоката администрации Челябинска и советника губернатора по правовым вопросам Сергея Буйновского.

Во всех этих местах ФСБ и СКР помимо личных досмотров (иногда и членов семей) проводили выемку документов и оргтехники. Впрочем, наибольшее оживление у присутствующих вызвала информация о «добыче» следователей дома у Вячеслава Скворцова – в целлофановый пакет была упакована записка со словами: «У Вяткина чрезвычайно низкий авторитет». Как рассказал Скворцов, уж очень понравилась ему эта фраза во время телефонного разговора, и он её сразу записал. На память. Вот и пригодилась.

Темп дискуссии задал Анатолий Кучерена, председатель Комиссии ОП по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, попросив участников в своих выступлениях по возможности точно ответить на вопросы – в рамках какого уголовного дела проводились допросы и по чьему заявлению оно было возбуждено:

– Если дело возбуждено по статье УК 128.1 «Клевета», то на каком основании проводились обыски? Это недопустимо. И второе – уголовное дело по клевете возбуждается по личному заявлению гражданина. Мне Вяткин говорил, что он лично не писал заявление. Если дело завели по коллективному заявлению группы товарищей, то это также недопустимо.

Валерий Шагиев, член ОП РФ, зампред Общественной палаты Челябинской области:

– То, что происходит сегодня на Южном Урале, и по телекартинке, и по сути напоминает режим контртеррористической операции. Для чего это делается? В рамках региона – напугать, а в глобальном масштабе – дискредитировать институты гражданского общества.

Обыски снимаются на видео, с фигурантов берётся подписка о неразглашении, а видео при этом выкладывается в Интернет, где все эти подробности усиленно муссируются. Не силовые ведомства, а пиар-агентства, специализирующиеся на чёрном пиаре, цель которого – запугать и опорочить.

У нас в Челябинске все знают, что за демонстративными акциями силовиков стоят три человека: два «авторитетных бизнесмена» и областной судья. И народ начинает думать: неужели эти люди настолько сильны, что у них на службе ФСБ и СК?

Владимир Филичкин, эксперт ОП Челябинской области, правозащитник, журналист, редактор южноуральского представительства газеты «Аргументы недели»:

– Понятие «Калининская семья» пошло от Калининского района города Челябинска. Существует с конца 80-х годов и на данный момент объединяет высокопоставленных фээсбэшников, уголовников и судейских. Впервые плотно я с ними столкнулся в 2005 году, когда выяснил, что в Челябинске строится более 300 крупных торгово-развлекательных, бизнес-центров и прочих объектов без разрешений. Начиналось это строительство при прежнем мэре города Тарасове. Когда пришёл Юревич, то попытался навести порядок. Но все обращения в прокуратуру и МВД были безуспешны. А сейчас эти объекты уже надо сдавать в эксплуатацию. И тогда врубается система, когда эти объекты узакониваются через судебные решения.

У населения Челябинской области острейшее чувство несправедливости по конкретным вынесенным судебным решениям. Я пятнадцать лет занимаюсь этой проблематикой и могу так говорить. Вместо  конкретных возражений по фактам, приведённым в наших публикациях, нам устраивают «маски-шоу».

 

P.S. 4 февраля Вячеслав Скворцов передал обращение Общественной палаты Челябинской области президенту России Владимиру Путину.

5 февраля Союз журналистов России выступил с открытым письмом на имя директора УФСБ Александра Бортникова и председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

На 7 февраля намечено выездное заседание Общественной палаты России в Челябинске с участием всех сторон конфликта.

«Аргументы недели» будут следить за развитием событий в Челябинской области.

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