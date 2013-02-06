ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ ВЫДАЮТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

По информации МИД РФ, страны Шенгена согласовали единый унифицированный список документов, предоставляемых заявителями для получения шенгенской визы в Российской Федерации. Естественно, что новость эта не оставила равнодушными петербуржцев, ведь именно в городе на Неве Генеральное консульство Финляндии выдает шенгенских виз больше, чем консульство любой другой страны Шенгенского соглашения в любом из российских городов. Наша читательница Ольга Орлова интересуется: «Изменится ли с февраля этого года процедура подачи заявлений на финскую визу и действительно ли придется предоставлять в консульство дополнительные документы?».

Опубликованный список документов, действительно, поверг в уныние петербуржцев, привыкших за многие годы к упрощенному получению финской многоразовой визы, когда кроме заявления и фотографии ничего более не требовалось. Теперь же, по информации МИД, туристы и другие лица, осуществляющие частные поездки, должны предоставить подтверждение проживания (например, приглашение / подтверждение спонсорства от приглашающего лица, если гость предполагает жить у него; документ от учреждения, предоставляющего проживание, или любой другой соответствующий документ, указывающий, что проживание предусмотрено, в соответствии с законодательством страны­-члена Шенгенской зоны); если неприменимо соответствующее письменное описание планируемого путешествия. Потребуется и подтверждение маршрута (например, подтверждение бронирования организованного путешествия или любой другой соответствующий документ, описывающий предполагаемые планы путешествия, например, зарезервированный обратный билет); если неприменимо соответствующее письменное описание планируемого путешествия.

Необходимо будет предоставить и документ, подтверждающий наличие работы (с информацией о зарплате); если неприменимо другое подтверждение наличия финансовых средств и намерения возвращения (например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России или подтверждение спонсорства).

В визовом отделе Генерального консульства Финляндской Республики, куда наша редакция обратилась за разъяснением, нам сообщили, что для петербуржцев, получавших ранее финские визы и не имевших замечаний по поездкам в Финляндию, подача заявлений на новую визу будет прежней. Что же касается подтверждений наличия брони в гостинице, то таких требований финское консульство вводить не планирует. Возможно, что при подаче заявления потребуется лишь копия российского внутреннего паспорта.

В визовом отделе также не исключили, что в последующем консульство будет просить предоставить какие­либо дополнительные документы, например, справку с работы. Но это нововведение если и появится, коснется только тех петербуржцев, кто не имел раньше шенгенской визы. А таких заявителей в Генконсульстве совсем немного, ведь только в прошлом году финские визы получили более миллиона петербуржцев.