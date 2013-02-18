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Кому суд не указ

№ 4(346) от 31.01.2013 [«Аргументы Недели », Сергей ПРОХОРОВ ]

Кому суд не указ

Не зря Госдума повысила зарплаты работникам Следственного комитета. Некоторые сотрудники ведомства настолько любят свою работу, что не могут остановиться даже по решению суда. В Главном управлении по Московской области, например, уже полгода не снимают с федерального розыска человека, которого искать не нужно.

Адвокат  Антон Малинский обратился за помощью к президенту Владимиру Путину после нескольких месяцев тщетных попыток добиться исполнения решения суда органами Следственного комитета РФ. В письме к президенту адвокат просит принудить руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Олега Целипоткина всё-таки исполнить решение Одинцовского суда, давно вступившего в законную силу.

Антон Малинский действует в интересах своего подзащитного Александра Боханова – второстепенного фигуранта дела о земельных участках одной инвестиционной компании. В декабре 2011 года Боханова объявили в федеральный розыск, а в августе 2012 года Одинцовский городской суд признал это объявление незаконным. Однако сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области данное постановление проигнорировали. Адвокат подал жалобу в суд. Жалобу рассматривали пять месяцев – следователи не спешили предоставлять суду запрошенные материалы. Решение по ней Одинцовский суд принял только в ноябре. Но Александр Боханов по-прежнему в федеральном розыске. Следователь Целипоткин, на которого была возложена обязанность устранить нарушение и снять Боханова с розыска, заявил адвокату, что решение суда он считает неправильным и исполнять его не намерен.

Ситуацию не изменило и обращение в прокуратуру – предписание и.о. прокурора Московской области об устранении допущенных в адрес Александра Боханова нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности сотрудника СК Олега Целипоткина никак не заинтересовало.

Как сказано в письме адвоката, обратиться к президенту его заставило отсутствие «иных законных способов принудить Целипоткина О.В. исполнить решение суда, вступившее в законную силу». Кроме того, адвокат просит рассмотреть вопрос о привлечении Олега Целипоткина к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Согласно этой статье Уголовного кодекса, злостное неисполнение представителем власти решения суда может наказываться лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до двух лет.

По словам опрошенных адвокатов и правозащитников, неисполнение следственным органом решения суда – ситуация довольно редкая. Впрочем, данный случай нельзя назвать беспрецедентным. По данным Казанского правозащитного центра, в Татарстане сотрудники Следственного комитета не исполняли решение суда на протяжении 15 месяцев, после того как в марте 2010 года суд признал незаконным прекращение расследования в Следственном комитете дела лейтенанта милиции. Поводом для возбуждения уголовного дела была гибель от побоев задержанного и доставленного в отделение милиции в декабре 2008 года студента Рената Фалахеева. Исчерпав все средства защиты в России, правозащитники от имени матери потерпевшего подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

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