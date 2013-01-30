Зубастое нашествие

На просторах РФ расплодилось немыслимое количество хищной живности. В том числе опасной для человека.

В Поволжье обосновался невиданный там доселе шакал. Рысь полностью заселила Дальний Восток и Камчатку. На Урале эта кошка стала встречаться даже в крупных поселениях. Последняя нашумевшая история – в конце января рысь обнаружили в центре Магнитогорска. Пришлось вызывать наряд полиции.

На Дальнем Востоке стабильна популяция тигров. Их по-прежнему 480–520 особей, но, возможно, скоро начнёт расти. С каждым годом зверя охраняют всё лучше. Никуда не делся дальневосточный леопард. Но традиционные для России волк и медведь далеко обогнали по плодовитости экзотичные виды.

Волков в России столько, что их впору экспортировать в соседние страны. Это, кстати, не шутка. Пару лет назад вице-премьер С. Иванов обещал помочь с поголовьем хищников Швеции. В прошлом году партию санитаров леса у России собиралась купить Япония. В тамошних лесах волков вообще не осталось, из-за чего началось нашествие кабанов.

России такое точно не грозит. В нашей стране волки чувствуют себя как дома. Численность серых перевалила за 50 тыс. особей. Причём за 20 лет их количество в зависимости от территории подскочило в 3–10 раз. К примеру, в Алтае-Саянском регионе оно удесятерилось. Там теперь насчитывается более 6–6,5 тыс. волков. В том числе нелегально мигрировавших из северного Казахстана.

Волков не просто так прозвали санитарами. От них есть польза. Серые хищники – последний заслон перед нашествием диких собак. Они для человека опаснее всех остальных зверей, вместе взятых, поскольку, в отличие от других хищников, людей не боятся. Собаки дичают, уходят в леса. Там сбиваются в стаи, едят грызунов и кабанов, иногда давят лосей.

По данным экологов, вокруг каждого города-миллионника обитают 10–20 тыс. бродячих собак. Зимовать они возвращаются в пригороды, где нередко нападают на людей. «Когда волков было мало, они смешивались с собаками. Образовывались опасные гибриды с силой волка и собачьей яростью. Теперь, когда серых хищников много, – они давят собак и питаются ими», – рассказывает замдиректора Волжско-Камского заповедника Д. Горшков.

Зимой волки тоже выходят к посёлкам и городам. Этим славится, к примеру, Карелия. Но на человека они нападают редко. Скорее зверя интересует живность, обитающая у городских помоек и в сельских сараях. Куда опаснее, чем волк, для человека лиса. В последние годы количество животных достигло почти 800 тысяч. На Южном Урале – нашествие рыжих бестий. Только под Челябинском их насчитали 22,5 тыс. – вдвое больше нормы. В Амурской области численность лис превышает обычную в 1,5 раза. В Ярославской – число животных подскочило до 6 тысяч.

Лиса на людей не нападает. Но она виновна в 40–50% всех случаев бешенства. Обычно в посёлки и города заходят именно больные особи. Там лис чаще всего задирают домашние собаки. Они заражаются хворью, потом кусают хозяев. Карантин из-за бешеных лис введён в нескольких районах Челябинской области, в сёлах под Тюменью, в некоторых населённых пунктах Центральной России.

Наконец, во всех смыслах крупнейший хищник российских широт – медведь. Сколько косолапых в стране – науке неизвестно. Пару месяцев назад Минприроды выделило 12,5 млн. руб. на всероссийскую перепись бурого хищника, но подсчёты ещё не завершены. По предварительным прикидкам, под конец 1970-х медведей насчитывалось 100 тыс. особей, сейчас – более 180 тысяч.

Нашествие медведей началось во многих регионах. В Иркутской области за 7 лет численность выросла в два раза. На Колыме только за последние годы – минимум на 20%. Дошло до того, что под Красноярском медведи захватили заповедник «Столбы». Обычно там живут 15 мишек, но к концу осени выяснилось, что их уже более 50. Медведи выходят на дороги и пугают туристов.

С нашествием хищных зверей нужно как-то бороться. В советское время существовала система регулирования численности. Правда, часто она выглядела варварски. К примеру, волков, как крыс, травили фторацетатом бария. За счёт этого к концу СССР в некоторых регионах уничтожили до 80% серых санитаров. Но в 2005 году жестокую практику запретили.

Теперь привлекают охотников. Но им нужно платить, а государство раскошеливаться не хочет. Во многих регионах премии за отстрел волков не превышают 1–3 тыс. руб. за голову. Достойно платят лишь в некоторых областях. К примеру, в Амурской области за волчью шкуру дают 7 тыс. руб., в Красноярском крае – 10 тысяч.