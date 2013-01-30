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ТУ-334 пробивается в цеха авиазаводов

№ 4(346) от 31.01.2013 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

ТУ-334 пробивается в цеха авиазаводов

Первое в наступившем году совещание фонда «Народный самолёт Ту-334-100» подтвердило общее ощущение – первая и главная задача фонда выполнена.  Общество нас услышало и задумалось о судьбе отечественной авиации. Организаторы и члены фонда уже не чувствуют себя белыми воронами – за спиной участников авиационная Россия. И всё авиационное сообщество России, Белоруссии, Казахстана, Украины.

Отечественному лайнеру – отечественные комплектующие

Доводим до сведения противников отечественных самолётов, и Ту-334 в частности, что работа фонда не свелась к традиционной говорильне, а идёт активная целенаправленная работа по подготовке производства и эксплуатации российских самолётов. В первую очередь, естественно, Ту-334-100. Как уже не раз писалось, этот лайнер не только лучше всех машин аналогичного класса отвечает запросам авиакомпаний в качестве регионального самолёта для России, но и находится в наибольшей степени готовности к серийному производству.

Проблемы есть в плоскости организационного характера, развязать их – первостепенная задача всех участников фонда. Самая сложная – где организовать производство. Профессиональные авиастроители, руководители авиазаводов наперебой готовы ухватиться за этот лакомый кусок. Уже не секрет, что число заявок на Ту-334 достигло 400 единиц.

Выходит, если взяться за дело, наладить выпуск 30–40 Ту-334 в год, предприятия и смежники, сотни поставщиков комплектующих изделий, будут гарантированно обеспечены работой на долгие годы вперёд. Это как раз то, чего их лишил курс ОАК на развитие «международной кооперации в авиастроении», – отечественные производители агрегатов и комплектующих оказались за бортом проекта «Сухой Суперджет 100». Кстати, зарубежные двигатели и начинка Суперджета, перспективного самолёта МС-21, который готовят к производству в Иркутске, – ахиллесова пята этих лайнеров. Председатель наблюдательного совета фонда Анатолий Ситнов предупреждает горячих сторонников международной кооперации:

– В октябре Конгресс США принял решение об отказе закупок российских вооружений. Теперь следует ждать следующего шага – ничего серьёзного русским не поставлять.

Различные ограничения и эмбарго для нашей страны не новость, и понятно, чем это грозит нашим стратегам из ОАК, плотно подсевшим на импортные двигатели и комплектующие для «почти отечественных» воздушных судов.

Подводные камни

На совещании фонда стало как никогда ясно, что деньги, технологии, оснастка, оцифровка документации – все вторичные факторы, решаемые быстро, по ходу дела. Первичный фактор – как добиться на бюрократическом и политическом уровне решения (или разрешения?) строить самолёт. Большинство авиазаводов, в том числе и Казанское авиационно-промышленное объединение (КАПО им. С.П. Горбунова), назначенное постановлением правительства России серийным для производства Ту-334, загнаны под крыло ОАК. Получается, директора авиазаводов – люди подневольные. А в руководстве погосяновской госкорпорации горячих сторонников туполевских (как, впрочем, и антоновских, ильюшинских, яковлевских) гражданских авиалайнеров не наблюдается. За примерами ходить далеко не надо – если бы не деятели из этой госкорпорации и их «крыша» Мантуров из Минпромторга, то давно бы новые отечественные воздушные суда возили пассажиров и связывали страну в единое пространство. Но вредителей и врагов отечественного авиапрома, засевших на высших госдолжностях, заботит одно – выбивание очередных траншей. Тема серийного производства в Казани военно-транспортного Ан-70 всё больше отодвигается в неопределённое будущее. Ан-124 тоже откладывается на потом. Ту-334 им сто раз не нужен. Им вообще ничего не нужно.Все они давно стали кастрированными «жирными котами».

«Мы побывали у Юрия Трутнева, председателя Комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения», – доложил Анатолий Ситнов:

– Обсудили с ним перспективы. К сожалению, кто-то внушил чиновникам высшего ранга мысль, что у нас нет региональной авиации. И единственный выход – закупать самолёты за рубежом. Интересно, массированно закупая иностранные самолёты, куда шустрые ребята собираются деть 28 авиационных заводов, начиная от Смоленского и заканчивая дальневосточным Арсеньевым? А специалистов отправят мести улицы? Пришлось рассказать про Ил-114, Ан-38, Бе-103 и других машинах. Вспомнили даже пассажирские экранопланы. Они есть, летают, но нет их массового производства. И тогда же удалось обратить внимание на низкий уровень исполнительской дисциплины. Подрядчик (ОАК) по своему усмотрению саботирует решения президента, постановления правительства.

Говорят, ОАК сейчас «трясут» по полной программе – уж очень результаты деятельности корпорации несопоставимы с «освоенными» бюджетными средствами. Давно пора. Странная организация: «Сам не ам, и другим не дам». Например, договор на продажу одного из двух полуготовых бортов Ту-334-100 фонду «Народный самолёт» до сих пор нератифицирован в ОАО «Туполев». Единственное вменяемое объяснение – над «туполями» занёс окровавленный топор «великий и эффективный» строитель Суперджетов, президент ОАК М. Погосян. Пока он так и не встал на путь исправления. Не опоздать бы…

Участвовавший в совещании знаменитый генеральный конструктор фирмы «Ильюшин», дважды Герой Социалистического труда Генрих Васильевич Новожилов предупредил – мешать и вставлять палки в колёса будут, и не раз. Поэтому, услышав, что на серийные машины хорошо бы установить новейшую отечественную систему контроля (с земли!) параметров работы всех агрегатов лайнера, буквально заклинал:

– Ничего не меняйте, не трогайте в конструкторской документации и спецификации Ту-334-100. Иначе это станет поводом признать сертификацию лайнера недействительной и задержит начало серийного производства минимум на три года.

Генриху Васильевичу опыта не занимать, подводные камни нутром чувствует. Ему пообещали – сделаем, но не раньше, чем построим первые десять серийных машин.

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