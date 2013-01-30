Груша, которую нельзя скушать

«Закон Димы Яковлева» в очередной раз привлек внимание к положению сирот в России. Правда, вместо нормального рассмотрения проблемы получилось очередное политическое шоу, в котором детям опять отвели роль кувалды, чтобы бить кого-­то по голове. Но факт, что положение сирот снова оказалось в центре внимания, и это, безусловно, хорошо.

Однако за шумом в очередной раз было проигнорировано положение детей в России вообще. Не сирот. Тех, у кого есть родители, которых в очередной раз призывают рожать больше. Получается, что государство заинтересовано в многодетных семьях. Но если так, оно должно свою поддержку хоть как­то выражать. В наследство от Советского Союза остались декретные выплаты, которые даже в 1990-­е годы не рискнули отобрать у матерей. А что делает государство для стимулирования рождаемости сегодня?

Кого поддерживает «материнский капитал»?

Первая мера, о которой больше всего шумят, — это пресловутый «материнский капитал», к которому в народе давно применили загадку: «висит груша, нельзя скушать». С одной стороны, сумма вроде бы и велика: на 2013 год она составит 408 960 руб. 50 коп. С другой, лично я не знаю ни одной женщины, которая хоть как­то этими деньгами воспользовалась, поскольку спектр их применения очень узок: либо покупка жилья, либо образование. Почему? Уж коль скоро дают людям деньги, то почему бы не дать их просто так?

Общепринятое объяснение этому странному казусу простое: чтобы какая-­нибудь алкоголичка не смогла, родив ребенка, получить этот самый капитал и просто пропить его. Вот так, из­-за одного случая на тысячу, помазали дерьмом сразу всех женщин России, заподозрив в них тайных пьяниц, которым нельзя доверить судьбы собственных детей.

Рискну все­таки предложить иное объяснение. Платное образование в России упорно не приживается; кроме того, воспользоваться «капиталом» в образовательных целях можно лишь через три года, а за это время сумма «усохнет», даже будучи скорректированной с учетом инфляции. Многие семьи с удовольствием купили бы автомобиль, который часто действительно нужен, но такое использование в законе почему­-то не прописано. Остается что? Правильно, жилье.

Что делают люди, когда получают крупную, быстро тающую от инфляции сумму денег, которую физически нельзя потратить ни на что, кроме покупки жилья и которая для такой покупки явно недостаточна? Правильно, многие «влезают» в ипотеку, даже если живут в нормальных условиях просто потому, что обидно дать пропасть деньгам. А если мы вспомним, что оный закон принимали в 2007 году на волне ипотечного бума, то станет ясно, что мы имеем еще одну, неявную форму спонсирования банков. Возможно, поэтому капитал дается только один раз: приманка сработала, люди уже сидят в капкане, а если не сработала, то и не окажутся в нем. Иначе придется признать, что во втором-­третьем ребенке государство заинтересовано, а в четвертом — нет.

Примерно так же обстоит дело с питерскими городскими детскими картами на 19 000 рублей, которые даются на каждого ребенка при рождении. В отличие от материнского капитала, толк от них все же есть. Однако, молчаливо признав, что матерям нельзя доверить использование детского пособия (пропьют же!), городские власти позволяют потратить эти деньги только в специальных детских магазинах или на специальные детские товары. Практика показывает, что тратят его большей частью на памперсы и детское питание. То есть, на те вещи, без которых действительно нуждающиеся семьи в общем­то могут обойтись: пеленочки по старинке постирают, кашку сварят... А вот на питание кормящей матери (что для младенца куда важнее пресловутых баночек) эти деньги потратить уже нельзя. Опять спонсирование торговли определенными товарами?

Зачем собесу компьютер?

Кроме «материнского капитала» и детских карт, существует еще множество отдельных пособий многодетным и малообеспеченным семьям. Их много, они разные (пособия на детей, по малообеспеченности и пр.). Здесь мы вступаем на территорию собеса, и по мере продвижения по этой территории все ярче высвечивается вопрос: а зачем чиновнику компьютер?

Например, для получения детской карты мать с новорожденным на руках (или лихорадочно пытаясь вписаться между кормлениями) должна, как минимум, дважды приехать в собес или МФЦ (многофункциональный центр). Первый раз — чтобы привезти туда документы, второй — чтобы получить карту. У нас сейчас по интернету можно сделать многое, даже забронировать коттедж на другом краю света. Но вот чтобы сообщить в собес информацию о рождении ребенка, туда нужно прибыть лично. Почему этого не может сделать роддом, исправно информирующий поликлинику (патронажная сестра приходит уже на следующий день после выписки)? Почему нельзя прислать карту с курьером или передать через ту же поликлинику?

Но ладно, это еще полбеды. А беда в том, что ни одно пособие не назначается автоматически. Во­первых, о них надо знать. Во­вторых, для каждой грошовой выплаты требуется собрать кучу справок, и прежде всего справки о доходах семьи, куда входят как родительские доходы, так и выплаченные пособия.

Казалось бы, ларчик открывается проще некуда. Вся информация о легальных доходах поступает в налоговую службу (а в нелегальных все равно никто не признается), о льготах и пособиях — содержится в собесе, так что вопрос можно решить, как говорится, в два клика. Ан нет…

Рассказывает Владимир, отец четверых детей: «Я в собесе, считай, прописался. Каждые шесть месяцев надо приносить им справки о всех доходах и пособиях. Причем никогда не угадаешь, когда и за что тебя «завернут». Один раз потребовали справку, что дети летом в школе не получали бесплатного питания. Я говорю: “Какое питание? Летом в школе каникулы!” “Ничего не знаем, несите справку”. В другой раз прицепились к тому, что на справке с работы в качестве директора и главного бухгалтера выступает один и тот же человек, потребовали принести соответствующий приказ…

Так что даже опытному «ходоку» редко удается ограничиться двумя визитами в собес причем не всегда успешными. Хорошо, у Владимира есть время ходить по кабинетам. А если бы не было? Тогда по кабинетам пришлось бы ходить матери: один ребенок на руках, другой держится за подол… В докомпьютерную эпоху это было необходимостью. Сейчас стало издевательством.

Проблема еще и в том, что все заметные невооруженным глазом государственные пособия назначаются для детей до трех лет. Но дети имеют свойство расти. Считается, что после достижения ребенком трех лет мать может полноценно работать. Но, во­-первых, едва ли она сможет работать квалифицированно: потребное для карьеры время и силы ушли на рождение и воспитание детей. Во­вторых, ее мало где возьмут: кому нужна женщина с детьми, которые имеют обыкновение болеть? Вот и получается, что доходы прибавляются незначительно, а расходы­то растут.

В последнем квартале семья Владимира получала ежемесячно два пособия на детей­школьников (604 руб. 58 коп.), компенсацию на оплату жилищно­коммунальных услуг (около 2000) и две ежегодные выплаты детям на школьную форму (2893 руб. 95 коп.). Все.

Зато в 2012 году Владимиру трижды отказали. Не дали федеральное пособие на оплату жилья, отказали в выдаче материальной помощи, которую начисляли при губернаторе Матвиенко (помощь была весомая — около 20 000 рублей четыре раза в год), старшей дочери отказали в выдаче социальной вузовской стипендии (колоссальная сумма в 1400 руб.) Мотивировка отказа умиляет: «Рассмотрев представленные документы… Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи установила, что семья не воспользовалась возможностью по увеличению своих доходов путем реализации прав на получение выплат, предусмотренных действующим законодательством… кроме того, Ваш отец… работает неполную рабочую неделю». В переводе с чиновничьего на человеческий язык это означает, что многодетные родители, надо полагать, не смогли разыскать всех причитающихся им пособий (о них ведь никто не информирует), самим стараться надо.

И вот вопрос: почему нельзя внести данные о каждой семье в компьютер и назначать нужные пособия автоматически? Для экономии государственных денег, или чтобы сохранить штаты собеса?

«Многие окошки специально созданы для того, чтобы сказать “нет”, — продолжает Владимир. — У меня такое ощущение, что зарплата чиновникам собеса и пособия выплачиваются из одного и того же фонда. И чем больше удастся сэкономить пособий, тем выше у них зарплата».

Что же касается «увеличения доходов», то надо, чтобы хоть кто­то из родителей имел возможность заниматься четырьмя детьми (мать-­то работает полную неделю, но этого факта комиссия не учла). Ну, будет он получать 10 000 вместо 8000, это сильно что­то изменит? Хотя как сказать: если отец и мать будут прилагать все усилия по «увеличению доходов», то население России пополнится четырьмя беспризорниками.

И вот вопрос: если все время идет разговор о том, что воспитание сирот является работой, что за него надо платить, то почему не считать работой воспитание детей в многодетных семьях? Бюджета не хватит? Да полно, не так уж много в России многодетных семей. Ах да, мы совсем забыли: прослышав о такой халяве, тут же кинутся рожать алкоголички и наркоманки…

Пора, видимо, государству определиться: кто же ему все­таки нужен, кого оно поддерживает: банки, торговцев детским питанием, чиновников собеса — или семьи с детьми. Если первое, то нужно перестать говорить об увеличении рождаемости, потому что уж очень цинично получается. Если второе — то принять какие­то меры, создавать рабочие места для многодетных матерей, платить нормальные пособия. Эти вложения окупятся в будущем хотя бы за счет уменьшения числа сирот. Ну, а если мы такая нищая страна, что нам сия роскошь недоступна, то хотя бы перестать издеваться над родителями. Всего-­то для этого надо научить чиновников собеса обращаться с компьютером…