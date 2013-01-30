Блокадники в коммуналке

Прошедший на прошлой неделе в эфире телеканала «100 ТВ» спецпроект «Блокадники в коммуналках» и организованная Балтийской медиа­группой горячая линия «Сообщи о блокаднике в коммуналке» вызвали небывалый резонанс.

Впервые была озвучена важная новость о том, что правительство города готовит изменения к печально известному 409 закону. Напомним, что в июне 2010 года предыдущая городская администрация ввела ограничения, в результате которых сотни блокадников, продолжающие жить в коммуналках, не смогли стать очередниками и получить отдельные квартиры по президентской программе. Губернатор Георгий Полтавченко дал поручение изменить закон так, чтобы все блокадники, живущие в коммуналках, попали в городскую очередь и соответственно – в президентскую программу, независимо от занимаемых квадратных метров.

1 марта в стране заканчивается бесплатная приватизация. Предполагается, что после этой даты жители блокадного Ленинграда получат возможность выкупа получаемой ими жилплощади по ценам, которые намного ниже рыночной.

Сейчас в городе 113 тысяч коммунальных квартир, на 23 тысячи больше, чем в Москве. Северная столица лидирует в стране по количеству «муравейников». Во многих из них до сих пор ютятся жители блокадного Ленинграда. Сколько их, не знают даже чиновники, ответственные за распределение «бесплатного» жилья.

Более тысячи обращений было принято на горячую линию «Сообщи о блокаднике в коммуналке», которую инициировала в конце прошлого года Балтийская медиа­группа. Спецпроект «100 ТВ» «Блокадники в коммуналках» стал логическим продолжением этой акции и вызвал большой резонанс в городе. Звонки продолжают поступать до сих пор.

Вице­губернатор Сергей Козырев в ходе телевизионной дискуссии уточнил, что уже подготовлены поправки, которые позволили бы выкупать блокадникам жилье за 10% его стоимости. Депутаты Заксобрания Петербурга должны рассмотреть проект поправок уже в марте этого года.

Присутствовавшие в студии блокадники тут же поинтересовались у чиновников, во сколько им обойдется покупка собственных квадратных метров, на которых они обитают десятилетиями. По словам первого заместителя председателя Жилищного комитета Петербурга Марины Орловой, сумма составит порядка 30 000 рублей — то есть 10% от 3-­миллионной стоимости квартиры. Впрочем, по мнению автора этих строк, сумма весьма занижена. Весьма сомнительно, чтобы отдельная квартира на Петроградской стороне или на Васильевском острове стоила 3 миллиона. В эту сумму оценивается разве что «однушка» где­нибудь на окраине города вдали от метро и благ цивилизации.

Также предполагается решать проблему «неэкономическими» методами. В ближайшей перспективе блокадники в случае проживания в квартире, которая планируется к расселению, будут получать отдельное жилье независимо от числящегося за ними метража. «В конечном счете, все блокадники получат жилье», — заверил петербуржцев губернатор Полтавченко.

По данным за 2012 год, Петербургу на решение жилищных проблем ветеранов выделено в разы меньше средств, чем другим регионам. Впрочем, даже от выделяемых федерацией средств город готов отказываться. Как утверждает первый заместитель председателя Жилищного комитета Петербурга, предусмотренные на 2012 год 5 млн руб. в город поступили только в декабре. «Мы о них не просили», — заявила Марина Орлова. Федеральные чиновники посчитали, что Петербургу не хватит «собственных» денег на жилье для 40 ветеранов, поставленных на учет в декабре 2012 года. Средства до сих пор остались нереализованными. Некоторые политические деятели причину сложившейся ситуации видят в скромности петербургских депутатов.

В завершении спецпроекта более тысячи обращений, поступивших на горячую линию, касающиеся жилищных проблем блокадников, были переданы вице-­губернатору Сергею Козыреву. Он обещал держать поступившие обращения на контроле: «Каждый случай будет рассмотрен внимательно».