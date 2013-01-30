А паспортов-то пока никто не отменял

В январе общественность в очередной раз «тряхнуло»: в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому должно произойти усиление административной и введение уголовной ответственности за нарушение правил регистрационного и миграционного учета граждан.

Кто объяснит, чем таким свободоносным отличается смысл слова «регистрация», заменившая в новой России слово «прописка»? Отчего массы решили, что при наличии отчетливого штампа в паспорте никто и никогда не заинтересуется, где на самом деле человек проживает? Тем не менее, парадокс налицо: адресом фактического проживания регулярно интересуются в разного рода учреждениях, и это не может не раздражать мало­-мальски думающего человека. Зачем тогда у каждого в паспорте указан конкретный адрес? Зачем его с бюрократической дотошностью вносят в книги учета, документы, медицинские карты, если заранее подразумевается, что зарегистрированный в определенном месте человек может жить где угодно? И стоит ли меру, касающуюся прежде всего отношений государства с мигрантами, провозглашать «ограничителем свободы»?

Начальник УФМС России по Санкт­-Петербургу и Ленинградской области, полковник внутренней службы Елена Дунаева в ответ на шквал подобных вопросов дает четкий и логичный ответ: «Если закон есть, он должен исполняться.Если он не исполняется, надо нести за это ответственность. Мы много рассуждаем на тему безопасности, и каждый из нас хочет иметь гарантии безопасности. А как решить эту проблему, если мы не знаем, где находится, допустим, иностранный гражданин, у которого в паспорте проставлен некий адрес, по которому он фактически не проживает… Ведь те, кто регистрирует на одной площади по тысяче человек, решают только свои экономические проблемы. Остальные граждане получают совсем другие проблемы, лишаясь безопасности».

Кодекс об административных правонарушениях предполагается дополнить статьей, вводящей наказание за проживание гражданина России в квартире без регистрации. За это граждан предлагается штрафовать на сумму от 2000 до 3000 рублей, собственников жилья — на сумму от 2000 до 5000 рублей.

На вопрос, касающийся метража жилых помещений, допускающих прописку в них новых жильцов, Дунаева жестко высказала свою позицию: нужно строго определить размер площади квартир, на которую можно прописывать вновь прибывших, то есть тот самый норматив жилплощади на одного человека, о котором «так долго говорили большевики» и от которого мы тоже быстро отказались в новом времени. «Теперь, — сказала Дунаева, и человек, имеющий 0,31 площади, сможет сказать, что он собственник и сам лучше знает, сколько он может содержать на этой площади новоселов».