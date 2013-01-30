Чем дышали либералы при Сталине - 3 Часть 4

Пришвин М.М., писатель: "...Народ... угнетен войной и порядками, ждет конца войны любой ценой. Задача каждого человека сейчас - сохранить всеми средствами свою личную жизнь... Одной из величайших загадок и тайн жизни надо считать следующее явление... Население войны не хочет, поряд­ками недовольно, но как только такой человек попадает на фронт, то дерет­ся отважно, не жалея себя... Я отказываюсь понять сейчас это явление..." (В «этом явлении» не только «величайшая загадка русского народа», но и его разгадка, его природная черта, а именно: что язык не говорил бы, от каких бы трудностей не ужасался – глаза дела боятся, а руки дело делают! Однако разве в состоянии понять это наши либералы, если они могут только говорить и бояться?! – автор.)

Писатели, проявляющие резкие антисоветские настроения, нами активно разрабатываются.

По агентурным материалам, свидетельствующим о попытках организо­ванной антисоветской работы, приняты меры активизации разработки подготовки их к оперативной ликвидации.

Зам.нач. 3 отдела 2 управления НКГБ СССР

майоргосбезопасности Шубняков»



ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

Вот такое «спецсообщение» поступило в середине войны в адрес Правительства. Когда народ, выбиваясь из последних сил, сражается и даже начинает побеждать, эти… вечные мыслители и недовольные всем отечественным интеллектуалы вместо того, чтобы поднимать у сражающегося народа дух, сеяли неверие в себя и панику. Ну и… что прикажете с ними делать, если не изолировать их от общества?! Чтобы не травили и без того истерзанные войной души!

Это они, эти самые мыслители, уже в самый разгар Великой Отечественной то и дело капали на мозги, что мы не умеем воевать, что воюем числом, а не умением, что надо учиться военному искусству у англичан и американцев. Хотя те за всю Вторую мировую войну и близко не смогли сделать того, что сделали наши «неумелые люди».

Скажу больше: даже хваленые потомки легендарного Наполеона со своим на редкость обученным, многочисленным и до зубов вооруженным современным оружием войском смогли противостоять немецким армиям Гитлера лишь 40 дней. То есть не показали себя ни умением, ни числом… Говорят, их генералы предпочли сохранить своих солдат. Что ж, а наши, жертвуя собой и людьми, предпочли спасти от фашистской чумы всё человечество!

И после всего этого, обеспечив главным образом нашими руками свою независимость и свою свободу, они нас учат, как надо было воевать. А наши интеллигентствующие либералы им подпевают… И после войны (вопреки нытью наших вторящих Западу либералов) руководство страны, обнищавшей за годы разрушительнейших сражений, сумело без американской помощи (как делалось в Западной Германии) выйти на первые роли в науке и технике и войти в число сверхдержав. И всё это всего за одну пятилетку!!!

Эти только рассказывающие, как надо жить, но сами толком не умеющие ничего делать деятели мало, что сами ничего не делают, так еще и другим мешают делать хоть что-то. Всё это, конечно, влияет на окружающих.

И как тут быть еще вчера необученному и забитому царизмом народу? Как, скажите(!), ему воевать, если он действительно по-другому воевать еще не научился? Может быть, порекомендуете сдаваться и превращаться в униженных рабов, как это сделали почти все народы Европы? Или посоветуете ничего не делать, а просто ложиться и умирать?

Нет, наш народ решил сражаться, как может! Что же тогда обвинять его руководителей, что они хоть так, хоть числом, но победили?! Хотя на самом деле это неправда, что победили числом! Под конец войны, по всеобщему признанию, и наши полководцы, и наши солдаты воевали лучше всех!!!

А во главе их стоял, как подчеркивал маршал Жуков, достойный этих побед человек… Человек, который, невзирая на всё это нытьё окружавших его либералов, продолжал делать и сделал своё великое дело.

Кстати, подобными либералами был забит и так называемый «философский пароход». Перед отплытием они (в начале 20-х) тоже высокопарно доказывали, что у молодой республики ничего не получится, что она летит в пропасть… И, действительно, сперва не получалось, потому что, как отмечал Маяковский, лучшие граждане России погибли на фронтах Гражданской войны, а чтобы воспитать новых преданных делу людей, потребовалось время… И новая страна вылетела из пропасти и показала на что она способна в 30-х, 40-х и 50-х!!!

Недаром ученик Марины Цветаевой и нобелевского лауреата Бориса Пастернака отсидевший в сталинских лагерях поэт Виктор Боков, когда-то ненавидевший и замышлявший убить Сталина, под конец жизни (в разгар критики Сталина) пересмотрел свои взгляды и прямо сказал:

Я Сталина ругать перестаю!

В Сибирь из-за него я не поеду.

Я на другой позиции стою:

Зачем ругать? Он одержал Победу.

Он правил нами, пальцы сжав в кулак,

Он золотом на всех знаменах вышит.

Хулители его теперь скулят,

Но Сталин сделал дело, он не слышит!

Я видел его серую шинель,

Воспринимал ее, как символ века.

Я думаю, что не было сильней

Во всей державе нашей человека.

А Петр когда-то сам казнил стрельцов

И находил для этого улики.

Забыли это всё в конце концов,

Но не забыли званья: Петр Великий!

Это стихотворение передал мне профессор экономического факультета МГУ Дмитрий Платонов, племянник бывшего «зэка» Бокова…