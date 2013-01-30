Петербургская «скорая» приедет и поможет

Петербургская «cкорая» перешла в систему ОМС, пока никаких жалоб в этой связи в Комитет по здравоохранению не поступало. Это сообщил недавно на встрече с журналистами первый заместитель главы Комитета Владимир Жолобов. В его ведомстве заверяют, что горожане вообще не должны заметить никаких изменений ни с вызовом «cкорой», ни с собственно получением медпомощи.

Правда, в соцсетях и в комментариях в Интернете горожане пишут о том, что при вызове «скорой» им сразу говорят: «Приготовьте полис и паспорт». В Комитете уверяют, что помощь человеку окажут в любом случае, даже если у него нет при себе полиса и паспорта.

Регионы России в соответствии с постановлением правительства имели возможность выбрать способ финансирования своих служб «Скорой помощи» в условиях перехода в систему ОМС. Способов существует только два: либо по факту обращения, либо по подушевому нормативу. Петербург выбрал второй вариант. Фактически это означает, что схема оплаты медпомощи остается прежней, а сама помощь оказывается всем без исключения, неважно, где ты живешь и есть ли у тебя на руках полис.

Заместитель директора петербургского фонда ОМС Вадим Стожаров приводит цифры: «В 2012 году врачи “скорой” выезжали на 1 млн 799 тысяч вызовов, в 2013 году запланировано финансирование 1 млн 817 тыс 600 вызовов». То есть, исходя из того, что нас в городе 5 миллионов, раз в году могут вызвать «скорую» около 30% горожан.

При этом среднедушевой норматив составляет 500 рублей. Стоимость вызова бригады, оплачиваемая фондом ОМС, — 2600 рублей.

Экстренную медпомощь по-­прежнему будут оказывать и приезжим, и мигрантам, и бездомным, финансироваться она будет дополнительно из городского бюджета.

Владимир Жолобов напомнил телефон «Горячей линии» Комитета по здравоохранению Смольного: 635­55­77. Если будут какие­то проблемы с вызовом «скорой», то жаловаться нужно, звоня сюда. Также неплохо знать телефоны своей страховой компании или телефон Территориального фонда ОМС: 703­73­01.

Кстати, по словам главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексея Бойкова, в городе работают 539 бригад скорой и неотложной помощи, городская станция с 26 подстанциями, 65 пригородных и 65 педиатрических бригад. Средняя зарплата врача «скорой» — около 35 тысяч рублей, фельдшера или медсестры — около 25 тысяч. К тому же труд медиков становится опасным в буквальном смысле: только в минувшем году на бригады «скорой» при исполнении нападали 50 раз… К счастью, обошлось без жертв. Но тяжелая работа, темные подъезды, дома с неработающими лифтами, неадекватные пациенты — все это не может не отражаться на том, что врачей на «скорой» не хватает всегда. За последние месяцы ушедшего года петербургскую службу «скорой» покинули около трех сотен специалистов, а пришли лишь десятки…